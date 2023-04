हॉलीवुड स्टार Bruce Willis हैं अफेजिया नामक बीमारी से पीड़ित, स्वास्थ्य समस्याओं के चलते एक्टिंग से लिया संन्यास

अफेजिया (aphasia) नामक बीमारी से पीड़ित लोग जानकारियों को समझने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करते हैं।

Bruce Willis is suffering from Aphasia: हॉलीवुड में अपनी एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता ब्रूस विलिस (Bruce Willis) के परिवार की तरफ खुलासा किया गया है कि ब्रुस विलिस एक गम्भीर बीमारी से पीड़ित हैं और उसके चलते वह अब अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रुस विलिस को अफेजिया (aphasia) नामक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों में जानकारियों को समझने (loss of the ability to understand) और याद रखने में तकलीफ होती है और मरीज अपनी भावनाएं व्यक्त करने (express speech) में असमर्थ महसूस करता है। बुधवार को 67 वर्षीय ब्रुस विलिस और उनके परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान साझा किया गया जिसमें जानकारी दी गयी कि अभिनेता अब अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। (Bruce Willis is suffering from Aphasia In Hindi)

अफेजिया में खत्म हो सकती है बोलने और लिखने की क्षमता

व्यक्ति की कॉग्निटिव क्षमता (abilities) को प्रभावित करने वाली इस बीमारी और ब्रूस विलिस के स्वास्थ्य के बारे सोश मीडिया पर जो मैसेज पोस्ट किया गया उसमें उनकी बेटी रुमर (Rumer Willis) ने लिखा गया कि, ब्रूस के प्रशंसकों को हम उनके परिवार के तौर पर यह सूचना देते हैं कि हमारे प्यारे ब्रूस का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमें कुछ समय पहले ही पता चला है कि ब्रूस विलिस अफेजिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी के चलते लोगों को वार्तालाप करने, लिखने और बातों को समझने में दिक्कत आ सकती है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच-विचार के बाद ब्रूस अपने फिल्मी करियर को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय को भी कुछ वर्ष पहले अफेजिया नामक इसी बीमारी के लक्षण देखे गए थे।

अफेजिया के कारण क्या हैं?

मस्तिष्क का एक हिस्सा बोलचाल संबंधी कार्यप्रणालि को नियंत्रित करता है। किसी भाषा को समझने, बोलने, शब्दों का उच्चारण और बातचीत के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से जुड़ी क्षमता इसी हिस्से द्वारा कंट्रोल की जाती है। जब दिमाग के इस हिस्से को क्षति पहुंचती है तो दिमाग के इस हिस्से में ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है और जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते तो अफेजिया की बीमारी के लक्षण दिखायी दे सकते हैं। अफेजिया की बीमारी के कारण क्या हो सकते हैं-

स्ट्रोक (Stroke

सिर में लगी कोई चोट (Head injury)

ब्रेन ट्यूमर (Brain tumor)

इंफेक्शन (Infection)

डिमेंशिया (Dementia)