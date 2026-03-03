होली का रंग: कान की नली को पहुंचाता है नुकसान, हो सकती हैं खुजली और गंभीर संक्रमण जैसी समस्याएं

Holi Side Effects: होली सिर्फ त्वचा या बालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह कान से जुड़ी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। जानें, इनके बारे में

Holi Tips in Hindi: होली का त्योहार रंग, पानी और मस्ती साथ लेकर आता है। होली में लोग जमकर एक-दूसरे पर रंग लगाते हैं और पानी डालते हैं। रंगों के इस त्योहार में लोग खूब मस्ती करते हैं। लेकिन, इस त्योहार में इस्तेमाल होने वाला रंग त्वचा और बालों के साथ ही कान की नली को भी नुकसान पहुंचाता है। कान की नली में रंग चले जाना एक आम, लेकिन अनदेखी समस्या बन जाती है। कान में होली का रंग चले जाने से खुजली और दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कान की नली बहुत पतली और संवेदनशील त्वचा से बनी होती है। जब सूखे या गीले रंग इस नली में चले जाते हैं, तो त्वचा पर जलन और सूजन शुरू हो जाती है। कई रंगों में मौजूद केमिकल्स त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अमित शर्मा (Dr. (Prof) Amit Sharma, Director and Senior Consultant ENT, Narayana Hospital, Gurugram) से जानते हैं होली का रंग काल को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

कान की नली में रंग जाने पर क्या होता है?

जब रंग कान के अंदर रंग फंस जाता है, तो यह नमी के संपर्क में आता है और कान पर ही चिपक जाता है। धीरे-धीरे यह रंग, कान के मैल के साथ मिलकर एक सख्त परत बना देता है। इससे कान में भारीपन महसूस हो सकता है।

ज्यादातर लोग इसे साधारण गंदगी समझकर कॉटन बड या पिन से निकालने की कोशिश करते हैं। इससे मैल कान के अंदर चला जाता है और

कान की नली में सूजन बढ़ जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को कान में तेज दर्द का अनुभव हो सकता है।

कुछ मामलों में रंग की वजह से कान में संक्रमण भी विकसित हो जाता है, जो बेहद दर्दनाक हो सकता है।

होली खेलने के बाद इन लक्षणों पर दें ध्यान

अगर आपको होली खेलने के बाद लगातार कान में खुजली हो रही है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें।

होली खेलने के बाद कान में दर्द या इरिटेशन महसूस हो तो भी नजरअंदाज न करें।

या इरिटेशन महसूस हो तो भी नजरअंदाज न करें। अगर होली खेलने के बाद पानी या मवाद जैसा स्राव निकल रहा है या सुनाई कम देता है, तो यह संकेत होता है कि रंग की वजह से कान के अंदर कुछ समस्या हो गई है।

जब होली का रंग या पानी कान के ज्यादा अंदर तक चला जाता है, तो इसकी वजह से चक्कर भी आ सकते हैं।

बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वे खेलते समय सावधानी कम रखते हैं।

रंगों के केमिकल्स से होने वाली एलर्जी

सिर्फ कान में रंग जाने से ही नुकसान नहीं होता है, इस रंग में मौजूद कैमिकल कान और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

रंग में मौजूद केमिकल त्वचा पर एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर सकते हैं।

शुरू कर सकते हैं। कान की नली में यह प्रतिक्रिया और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इसकी वजह से कान में सूजन हो सकती है और खुजली महसूस हो सकती है।

कुछ मामलों में फंगल संक्रमण भी विकसित हो सकता है। कान में लगातार नमी रहने पर फंगस तेजी से बढ़ता है। इसलिए होली खेलने के बाद कान को अच्छी तरह से साफ जरूर करें।

होली खेलने के बाद क्या करें?

अगर होली खेलने के दौरान कान में रंग चला जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए।

इस स्थिति में कान में कोई नुकीली वस्तु डालने से बचना चाहिए।

सिर को एक तरफ झुकाकर हल्के से बाहर की तरफ थपथपाना चाहिए। इससे रंग को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है।

अगर कान में पानी गया है, तो सूखे कपड़े से बाहरी हिस्से को पोंछना चाहिए।

अगर 24 से 48 घंटे में लक्षण कम नहीं होते है, तो ईएनटी विशेषज्ञ से जांच जरूर कराएं। वे माइक्रोस्कोप की मदद से सुरक्षित तरीके से कान की सफाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक या एंटीफंगल ड्रॉप्स दी जाती हैं।

होली खेलने से पहले क्या करें?

होली खेलने से पहले कान में हल्का-सा पेट्रोलियल जेली जरूर लगाएं। इससे रंग सीधे कान की त्वचा पर चिपकेगा नहीं।

होली खेलते समय किसी के भी कान में पानी डालने से बचें।

ऑर्गेनिक या हर्बल रंगों से होली खेलें।

कानों को ढककर होली खेलना ज्यादा सुरक्षित होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।