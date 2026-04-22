हिमाचल विवाद: क्या वाकई पुरुषों में भी होती है बच्चेदानी? जानें इस मुद्दे पर डॉक्टरों की राय

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हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है, जिसने आम लोगों को भी कन्फ्यूज कर दिया है। यह है कि- पुरुषों में भी बच्चेदानी हो सकती है? एक बयान के बाद शुरू हुई यह बहस अब सियासी तकरार के आगे बढ़कर मेडिकल फैक्ट या मिथ का रूप ले चुकी है। इसलिए इस मुद्दे पर फैली कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसे विज्ञान की नजर से देखा और इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टरों की राय ली।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभ के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया था- उन्होंने कहा "हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन भी हिमकेयर कार्ड पर दिखाए गए हैं, जो काफी हैरान करने वाले हैं।" यानी इन केसों पर फर्जी बिल बनाने के आरोप लगाए गए हैं। इस पर बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे सर्जन और विधायक डॉ. जनक राज ने सीएम के आरोपों को नकारा और पलटवार करते हुए कहा कि पुरुषों में भी बच्चेदानी हो सकती है। उनके इस बयान ने लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया है।
नर्चर की आईवीएफ एक्सपर्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना धवन बजाज बताती हैं, "पुरुषों में बच्चेदानी यानी यूट्रस नहीं होता है। पुरुषों के शरीर में बच्चेदानी विकसित नहीं होती है। पुरुषों के शरीर में वृषण होते हैं, जो शुक्राणु या स्पर्म बनाते हैं। बच्चेदानी, महिला के प्रजनन-तंत्र का हिस्सा होता है, जहां गर्भ ठहरता है और भ्रूण का विकास होता है। यानी यह अंग जैविक रूप से सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। सामान्य तौर पर पुरुषों में यूट्रस नहीं होता है। हालांकि, कुछ दुलर्भ स्थितियां ऐसी हैं, जिनकी वजह से कंप्यूजन पैदा हो सकती है।"
डॉ. अर्चना बताती हैं कि यूट्रस सिर्फ महिलाओं में ही होता है। बेहद दुलर्भ मामलों में ऐसा होता है कि पुरुष शरीर में यूट्रस स्ट्रक्चर दिख रहा हो। वहीं, डॉ. विनीत बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन यह तय करते हैं कि शरीर में कौन-से अंग विकसित होंगे। अगर इन हार्मोन या जेनेटिक संकेतों में बदलाव होता है, तो विकास की प्रक्रिया सामान्य से अलग हो सकती है।
पुरुषों में सामान्य तौर पर यूट्रस नहीं होता है। लेकिन, कुछ दुर्लभ स्थितियों में शरीर का विकास अलग तरह से हो सकता है। हर पुरुष में यूट्रस नहीं होता है। यह महिला प्रजनन-तंत्र का एक अंग है, जो सिर्फ महिलाओं के शरीर में पाया जाता है।
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