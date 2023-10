जोड़ों में दर्द जैसे ये 5 लक्षण हो सकते हैं यूरिक एसिड का संकेत, बदलते मौसम की परेशानी समझकर न करें इग्नोर

Early signs of high uric acid: बदलते मौसम में जब गर्मियों के बाद ठंड आती है, तो कुछ लोगों के जोड़ों में अकड़न व दर्द होने लगता है। लेकिन कई बार यही लक्षण हाई यूरिक एसिड जैसी बीमारियों में भी देखे जा सकते हैं।

High uric acid symptoms that look like joint pain in weather changes: आजकल हर व्यक्ति का लाइफस्टाइल और खानपान आदि ऐसा हो गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं होती रहती हैं। आजकल जोड़ों में दर्द जैसी कई समस्याएं हैं, जो बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं और इस कारण से हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वहीं आजकल कुछ लोगों को स्वास्थ्य इतना सेंसिटिव हो गया है कि मौसम के बदलाव के कारण भी स्वास्थ्य कई बार बिगड़ जाता है और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि, जोड़ों का दर्द सिर्फ आम समस्या नहीं बल्कि कई बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है और इसमें यूरिक एसिड जैसी बीमारियां भी शामिल है। यूरिक एसिड के कुछ शुरुआती लक्षण ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें लोग कई बार आम बीमारी या बदलते मौसम के कारण हो रही समस्याएं समझने लगते हैं। ऐसे में लंबे समय तक इन बीमारियों को इग्नोर करना कई बार गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। चलिए जानते हैं यूरिक एसिड से जुड़े कुछ ऐसे लक्षणों को जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

1. जोड़ में लगातार हल्का दर्द (Dull pain in joint)

जब भी मौसम बदलता है खासतौर पर गर्मियों के बाद सर्दियां आने लगती हैं, तो जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं देखी जाती है। लेकिन कई बार ये हल्का दर्द किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है और इनमें यूरिक एसिड भी शामिल है। खासतौर पर यदि आपको कुछ दिनों से शरीर के किसी जोड़ में लगातार हल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से बात करके अपना यूरिक एसिड चेक करा लेना चाहिए।

2. सूजन या लालिमा होना (Swelling and redness in joint)

जब शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनने लगता है और उसे किडनी पूरी तरह से फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वह आपके शरीर के जोड़ों में जमा होने लगता है। यह छोटी-छोटी नुकीली क्रिस्टल के रूप में विकसित हो जाता है और जोड़ों के आसपास जमा हो जाता है। ये क्रिस्टल जोड़ों में जाकर जाकर सूजन व लालिमा आदि पैदा करते हैं।

3. जोड़ पूरी तरह के काम न कर पाना (Reduced range of motion in joints)

बदलते मौसम के कारण आमतौर पर जब ठंड स्टार्ट होती है, तो कई बार जोड़ों में अकड़न जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के बाद भी शुरुआती में अकड़न जैसे लक्षण शुरू होने लगते हैं और कई बार उन्हें बदलते मौसम की परेशानी समझ कर इग्नोर कर दिया जाता है। यदि आपके जोड़ की रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है यानी वह पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

4. जोड़ को हिलाते ही तीव्र दर्द होना (Sharp pain in joint when moved)

जब शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो इसके नुकीले क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं और जोड़ के थोड़ा सा हिलने पर ही इनमें हलचल होने लगती है। जब ये नुकीले क्रिस्टल हिलने लगते हैं, तो आसपास के ऊतकों में चुभने लगते हैं और इससे तीव्र दर्द होता है। यदि आपको भी जोड़ के हिलाने पर तीव्र दर्द या चुभन जैसा महसूस होता है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

5. जोड़ छूने पर गर्म महसूस होना (Joint tenderness and hot to touch)

यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर के जोड़ों में जमा होने वाले क्रिस्टल्स जोड़ की अंदरूनी संरचनाओं को डैमेज करने लगते हैं, जिससे गंभीर दर्द व सूजन होने के साथ-साथ बाहरी त्वचा भी गर्म हो जाती है। यदि आपके शरीर के किसी जोड़ में गंभीर दर्द होने के साथ-साथ वह गर्म भी महसूस हो रहा है, तो यह किसी बदलते मौसम का लक्षण नहीं बल्कि हाई यूरिक एसिड का एक संकेत हो सकता है।

