यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें इसके कारण, इलाज और बचाव के उपाय

high uric acid: हाई यूरिक एसिड एक आम समस्या है, जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। जानें, इसके लक्षण और कारण

Uric Acid Symptoms in Hindi: यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आजकल बेहद आम हो गई है। पहले यह समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन, अब युवा और वयस्कों में भी यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से बनता है। प्यूरीन शरीर की कोशिकाओं में और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। दरअसल, यूरिक एसिड किडनी के जरिए पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन, जब किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है या किसी अन्य कारण से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है, तो यह रक्त में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होकर गाउट का रूप ले लेता है। इसकी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, अहमदाबाद के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. हर्षिल शुक्ला से जानते हैं हाई यूरिक एसिड के लक्षण, कारण और बचाव के बारे में-

यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन-से लक्षण दिखाई देते हैं?

जब रक्त में यूरिक एसिड बढ़ता है, तो कई लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यूरिक एसिड के शुरुआती लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड के आम लक्षण हैं-

जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है और स्थिति गंभीर रूप ले लेती है, तब प्रभावित हिस्से पर लालिमा नजर आ सकती है। इसकी वजह से आपको रात में अचानक दर्द हो सकता है। इसके अलावा, कुछ लोगों को थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसा अनुभव हो सकता है। यूरिक एसिड के लंबे समय तक बने रहने की वजह से त्वचा के नीचे गांठें दिखाई देती हैं, ऐसा यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमने की वजह से होता है।

यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं?

यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ इसके मुख्य कारण माने जाते हैं।

लाल मांस, सी फूड, शराब और मीठे पेय पदार्थ आदि की वजह से यूरिक एसिड तेजी से बढ़ सकता है।

कम शारीरिक गतिविधियों की वजह से भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है।

पर्याप्त पानी न पीने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो शरीर को यूरिक एसिड को बाहर निकालने में

मुश्किल होती है। इससे यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है।

कुछ दवाइयों के सेवन से भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है।

हाई यूरिक एसिड का इलाज क्या है?

जब यूरिक एसिड बढ़ता है, तो डॉक्टर सबसे पहले लाइफस्टाइल में बदलाव करवाते हैं। इसके अलावा, डॉक्टर यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ दवाइयां भी लिखते हैं।

