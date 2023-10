सुबह उठते ही दिखते हैं ये 4 लक्षण तो हो जाएं सावधान, हाई ब्लड प्रेशर का हो सकते हैं संकेत

High Blood Pressure Symptoms In The Morning: ब्लड प्रेशर हाई होने पर सुबह कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिनके बारे में इस लेख में बताया गया है। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच करा लें।

High Blood Pressure Symptoms In The Morning In Hindi: हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या आजकल आम हो गई है। जहां पहले यह बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों को हुआ करती थी। वहीं, आज के समय में युवा वर्ग के लोगों में भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें गलत खानपान, खराब लाइफस्टाइल, जेनेटिक कारण, अधिक नमक का सेवन, और तनाव शामिल हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर को समय रहते कंट्रोल न किया जाए, तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसका सही समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव नजर आते हैं। इन लक्षणों को समय रहते पहचानकर आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको सुबह के समय महसूस होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं।

चक्कर आना

अगर आपको सुबह उठते ही तेज चक्कर आते हैं या उल्टी जैसा महसूस होता है, तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

अधिक प्यास लगना

कई लोगों को सुबह उठने के बाद प्यास लगती है, जो कि सामान्य है। लेकिन अगर सुबह उठने पर आपका मुंह हमेशा सूखा रहता है और तेज प्यास लगती है, तो इसे नींद न करें। यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है।

थकान महसूस होना

अगर रात में पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आपको सुबह उठकर थकान और कमजोरी जैसा महसूस होता है, तो ये हाई ब्लड की ओर इशारा करता है। ऐसे लक्षण महसूस होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

धुंधला दिखाई देना

सुबह उठने के बाद अगर आपको सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, तो यह हाई ब्लड प्रेशर की ओर इशारा करता है। अगर आपको आई साइट में दिक्कत महसूस होने लगे, तो आपको डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए।

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आजमाएं ये उपाय-

रोजाना सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें।

बैलेंस डाइट का सेवन करें।

खाने में नमक का सेवन कम करें।

शराब और धूम्रपान का सेवन करने से परहेज करें।

तनाव से दूर रहें।

दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य समझकर नजरंदाज करना घातक हो सकता है। अगर आप ऊपर बताए किसी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है।