High Blood Pressure and Coronavirus: हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर सुस्त लाइफस्टाइल, तनाव और खान-पान से जुड़ी ग़लत आदतें हाई बीपी की वजह से होता है। जहां, पहले हाई बीपी की समस्या को अधिक वजन और बढ़ती उम्र के साथ जोड़कर देखा जाता था वहीं, अब 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी हाई बीपी की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं, कोरोना महामारी के दौरान भी इस लाइफस्टाइल डिज़िज़ के मरीज़ों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

गौरतलब है कि, कई रिसर्च और स्टडीज़ में कोविड-19 संक्रमण का खतरा उन लोगों के लिए अधिक बताया है जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। इसीलिए, कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने की सलाह दी जा रही है। आइए समझें कोरोना संक्रमण और हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या के बीच क्या संबंध है। (High blood pressure and coronavirus in Hindi)

Also Read - High blood pressure को तुरंत कम करता है बिना नमक वाला टमाटर का जूस, ये 2 चीजें भी खुद-ब खुद हो जाती हैं कम

क्यों हैं हाई बीपी में कोविड का रिस्क ज़्यादा ? (Hypertension and COVID-19 Risk)

जैसा कि तनाव हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को गम्भीर बनाने का काम करता है।ऐसे में कोरोना महामारी के साथ लोगों में बढ़ती एंग्जायटी और तनाव हाइपरटेंशन को ट्रिगर कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कोविड-19 संक्रमण की गम्भीरता पीड़ित व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याओं पर भी निर्भर करती है जिनसे वह पहले से पीड़ित है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज ऐसी ही 2 स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके मरीज़ों में कोविड-19 संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बताया जा रहा है। (High blood pressure and coronavirus risk)

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research) द्वारा कुछ समय पहले सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले 80 फीसदी लोगों में कम गम्भीर या मध्यम स्तर के लक्षण दिखायी देते हैं। वहीं, डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर लेवल वाले मरीज़ों में संक्रमण होने पर उनमें अधिक गम्भीर लक्षण दिखायी देते हैं। इसीलिए, बीपी और डायबिटीज के मरीज़ों को अपनी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

हाई बीपी को नियंत्रित रखने के उपाय

हाइपरटेंशन या हाई बीपी को अंडर कंट्रोल रखने के लिए ये नैचुरल तरीके अपने जा सकते हैं। (ways to keep hypertension under control)

व्यसन और अनहेल्दी आदतें छोड़ दें

स्मोकिंग, अल्कोहल और अन्य किसी भी प्रकार का नशा ना करें। क्योंकि, इनसे बीपी लेवल प्रभावित होता है।

वजन करें कम, बीपी होगा कंट्रोल

अधिक वजन या मोटापा हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन करने में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इसीलिए, वजन घटाने से आपके लिए ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने और कॉम्प्लिकेशन्स से बचने में भी सहायता हो सकती है। वेट लॉस के लिए आप हेल्दी डायट, कसरत और फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे हेल्दी तरीके अपना सकते हैं। (Tips for mangingh high blood pressure during Coronavirus pandmeic)

इन बातों का भी रखें ध्यान