hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Diseases Conditions
  • प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते बाद हाई बीपी हो सकता है जानलेवा, जानें क्या है प्रीक्लेम्पसिया और क्यों है ये मेडिकल इमरजेंसी

प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते बाद हाई बीपी हो सकता है जानलेवा, जानें क्या है प्रीक्लेम्पसिया और क्यों है ये मेडिकल इमरजेंसी

प्रेग्नेंसी के दौरान बीपी बढ़ना आम नहीं है। खासकर, अगर 20वें हफ्ते बाद बीपी बढ़ता है तो इस स्थिति की अनदेखी न करें। यह मां और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है।

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : May 22, 2026 3:28 PM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Archana Dhawan Bajaj

thehealthsite.com top news

high bp in pregnancy

Preeclampsia: महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ बेहद गंभीर मानी जाती है। इसमें एक है, प्रीक्लेम्पसिया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते के बाद महिला का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। महिलाएं अक्सर इसे सामान्य समझ लेती हैं, जबकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। वरना, इसे मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा माना जाता है। आपको बता दें कि हर साल 22 मई को World Preeclampsia Day मनाया जाता है, ताकि गर्भवती महिलाओं को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज इसी मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह स्थिति कितनी खतरनाक है और इसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों माना जाता है? आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं-

प्रीक्लेम्पसिया के लक्षण क्या हैं?

  • लगातार तेज सिरदर्द रहना
  • चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक सूजन होना
  • धुंधला दिखाई देना
  • सांस लेने में तकलीफ होना
  • पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना
  • अचानक वजन बढ़ जाना
  • उल्टी या बेचैनी महसूस होना
  • ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना

अगर प्रेग्नेंसी के दौरान आपको ये लक्षण दिखें तो इनकी अदनेखी बिल्कुल न करें। ये प्रीक्लेम्पसिया के संकेत हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।

किन महिलाओं में ज्यादा होता है प्रीक्लेम्पसिया खतरा?

वैसे तो प्रेग्नेंसी के दौरान प्रीक्लेम्पसिया किसी भी महिला को हो सकता है। लेकिन, कुछ महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है। इसमें शामिल हैं-

Also Read

  • अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें खतरा ज्यादा हो सकता है।
  • अगर किसी महिला को पहले से ही हाई बीपी की समस्या है, तो उसमें इसका जोखिम ज्यादा रहता है।
  • डायबिटीज या किडनी रोग वाली महिलाओं में प्रीक्लेम्पसिया का खतरा ज्यादा होता है।
  • मोटापा, जुड़वा बच्चों की प्रेग्नेंसी और 35 साल से ज्यादा उम्र में प्रेग्नेंसी जैसी स्थितियों में भी प्रीक्लेम्पसिया का खतरा ज्यादा बना रहता है।
  • इसलिए कुछ महिलाओं को नियमित जांच जरूर करानी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रीक्लेम्पसिया को क्यों माना जाता है मेडिकल इमरजेंसी?

  1. प्रेग्नेंसी में बीपी बढ़ना, सिर्फ मां के लिए नहीं बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बीपी बढ़ने से प्लेसेंटा तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच पाता है और इससे बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है।
  2. इतना ही नहीं, कई मामलों में समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ती है। यानी प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है।
  3. वहीं, गंभीर स्थितियों में मां को स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लिवर डैमेज या हार्ट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

प्रीक्लेम्पसिया का पता कैसे लगाया जाता है?

जब प्रेग्नेंसी के दौरान हर बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर प्रीक्लेम्पसिया का पता लगाने के लिए कुछ यूरिन और ब्लड टेस्ट कराते हैं। साथ ही, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग भी की जाती है। प्रेग्नेंसी में बार-बार चेकअप कराना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बिना किसी लक्षण के ही शरीर के अंदर समस्या शुरू हो जाती है।

प्रीक्लेम्पसिया का इलाज क्या है?

प्रीक्लेम्पसिया का इलाज उसकी गंभीरता और प्रेग्नेंसी के समय पर निर्भर करता है।

  • अगर समस्या हल्की होती है, तो सिर्फ बीपी की दवा से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही, आराम करने और रेगुलर बीपी चेक करने की सलाह दी जाती है।
  • प्रीक्लेम्पसिया के गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है।
  • इतना ही नहीं, कई बार मां और बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए जल्दी डिलीवरी भी करानी पड़ती है।

क्या प्रीक्लेम्पसिया से बचाव संभव है?

प्रीक्लेम्पसिया को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, कुछ सावधानियां बरतकर जोखिम कम किया जा सकता है।

  • प्रेग्नेंसी के दौरान नियमित रूप से बीपी की जांच कराएं।
  • प्रेग्नेंसी से जुड़े चेकअप भी रेगुलर बेसिस पर कराएं।
  • बैलेंस डाइट लें और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
  • बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें।
  • वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें।
  • तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और योग करें।

Disclaimer: प्रीक्लेम्पसिया एक ऐसी बीमारी है, जिसे समय पर पहचानकर गंभीर होने से रोका जा सकता है। यह समस्या तब बढ़ती है जब महिलाएं सूजन, सिरदर्द या हाई बीपी जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source
अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More