By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : May 22, 2026 3:28 PM IST
Medically Verified By: Dr. Archana Dhawan Bajaj
Preeclampsia: महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ बेहद गंभीर मानी जाती है। इसमें एक है, प्रीक्लेम्पसिया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेग्नेंसी के 20वें हफ्ते के बाद महिला का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। महिलाएं अक्सर इसे सामान्य समझ लेती हैं, जबकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी होता है। वरना, इसे मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा माना जाता है। आपको बता दें कि हर साल 22 मई को World Preeclampsia Day मनाया जाता है, ताकि गर्भवती महिलाओं को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज इसी मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह स्थिति कितनी खतरनाक है और इसे मेडिकल इमरजेंसी क्यों माना जाता है? आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं-
अगर प्रेग्नेंसी के दौरान आपको ये लक्षण दिखें तो इनकी अदनेखी बिल्कुल न करें। ये प्रीक्लेम्पसिया के संकेत हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।
वैसे तो प्रेग्नेंसी के दौरान प्रीक्लेम्पसिया किसी भी महिला को हो सकता है। लेकिन, कुछ महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है। इसमें शामिल हैं-
जब प्रेग्नेंसी के दौरान हर बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर प्रीक्लेम्पसिया का पता लगाने के लिए कुछ यूरिन और ब्लड टेस्ट कराते हैं। साथ ही, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग भी की जाती है। प्रेग्नेंसी में बार-बार चेकअप कराना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बिना किसी लक्षण के ही शरीर के अंदर समस्या शुरू हो जाती है।
प्रीक्लेम्पसिया का इलाज उसकी गंभीरता और प्रेग्नेंसी के समय पर निर्भर करता है।
प्रीक्लेम्पसिया को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, कुछ सावधानियां बरतकर जोखिम कम किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रीक्लेम्पसिया एक ऐसी बीमारी है, जिसे समय पर पहचानकर गंभीर होने से रोका जा सकता है। यह समस्या तब बढ़ती है जब महिलाएं सूजन, सिरदर्द या हाई बीपी जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है।