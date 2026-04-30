हाई और लो ब्लड प्रेशर क्या है? किस समस्या में कौन से लक्षण नजर आते हैं?

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : April 30, 2026 5:52 PM IST
स्क्रीन टाइम, कम फिजिकल एक्टिविटी और गलत खानपान के कारण आज के समय में ब्लड प्रेशर की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। युवा, बुजुर्ग यहां तक कि छोटे बच्चे में भी इन दिनों ब्लड प्रेशर की परेशानी का सामना कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की जब बात आती है तो 2 चीजें अक्सर सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि उसका ब्लड प्रेशर लो है तो कोई हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) और लो ब्लड प्रेशर (Hypotension) दोनों ही स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। कई बार लोग हाई और लो ब्लड प्रेशर के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर दिल, किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को हाई और लो ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना जरूरी है।
नेशनल हार्ट, लंग और ब्लड इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि ब्लड प्रेशर वह दबाव है जो खून हमारी धमनियों की दीवारों पर डालता है। इसे दो भागों में मापा जाता है।
सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है।
हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल की बीमारी का खतरा रहता है।
रिसर्च बताती है कि जब ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 mmHg या उससे अधिक रहता है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जो लोग उम्र के हिसाब से ज्यादा मोटे, ज्यादा मात्रा में नमक, मानसिक तनाव, धूम्रपान और शराब ज्यादा मात्रा में पीते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी देखी जाती है। जब लोग डेस्क जॉब के कारण फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सामान्य लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते हैं।
ब्लड प्रेशर हाई होने की परेशानी में एक नहीं बल्कि शरीर कई प्रकार के लक्षण दिखाता है। इसमें शामिल हैः
This Image Was Generated by ChatGPT
जब ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg या उससे कम हो जाता है, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी (एनीमिया), पोषण की कमी और डिहाइड्रेशन रहता है, उनमें लो ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा देखी जाती है। कुछ मामलों में प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है।
ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने पर शरीर में एक नहीं बल्कि कई प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। इसमें शामिल हैः
This Image Was Generated by ChatGPT
|आधार
|हाई ब्लड प्रेशर
|लो ब्लड प्रेशर
|रीडिंग
|140/90 से अधिक
|90/60 से कम
|लक्षण
|अक्सर नहीं दिखते
|जल्दी दिखाई देते हैं
|जोखिम
|हार्ट अटैक, स्ट्रोक
|बेहोशी, कमजोरी
Disclaimer: हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सही जानकारी, समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
हां, आप टाइप 2 डायबिटीज के साथ भी एक पूरी और सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, बस आपको अपने ब्लड शुगर, वजन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना होगा। सीडीसी के अनुसार, यह एक ऐसी पुरानी बीमारी है जिसके लिए रोजाना और लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन सही देखभाल से लोग इसकी वजह से होने वाली दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं।
आमतौर पर एक वयस्क महिला या पुरुष का ब्लड प्रेशर लेवल 120/80 mmHg के बीच होता है।
ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने पर सिरदर्द, कमजोरी, थकान और हाथों-पैरों में कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
सुबह उठकर लहसुन की एक कच्ची कली का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में में ही काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, सबसे पहले सुबह उठने के बाद लहसुन की एक कली चबाएं। ऐसा करना वात और कफ वाले लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन जिन लोगों को पित्त की समस्या है उन्हें पहले घी में लहसुन को फ्राई करना चाहिए या फिर इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करके खा सकते हैं।
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