महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बढ़ सकता है एनिमिया का खतरा, इस तरह के उपायों से दूर हो सकती है यह समस्या

एक नयी स्टडी के अनुसार महिलाओं में एनिमिया का एक प्रमुख कारण पीरियड्स के दौरान होने वाला हेवी फ्लो भी हो सकता है। (Anemia in women causes in Hindi.)

Anemia in women causes: एनिमिया या खून की कमी महिलाओं में एक बहुत ही आम स्थिति है लेकिन यह साधारण स्थिति नहीं मानी जाती। दरअसल, एनिमिया में मरीजों के शरीर में हेल्दी ब्लड सेल्स की कमी के कारण उन्हें बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है जिसकी वजह से उनके लिए चल-फिर पाना और रोजमर्रा के काम करने पर भी बहुत अधिक थकान होने लगती है। एनिमिया से पीड़ित लोगों में रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम होता है जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी और थकान जैसी परेशानियां महसूस होने लगती है। एनिमिया को आमतौर पर शरीर में खून कम होने की बीमारी के तौर पर जाना जाता है। भारत में बच्चों और महिलाओं में एनिमिया के मामले बहुत अधिक देखे जाते हैं। वहीं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमजोरी, खून की कमी और क्रोनिक थकान जैसी समस्याएं अधिक पायी जाती हैं। वहीं, एक नयी स्टडी के अनुसार महिलाओं में एनिमिया का एक प्रमुख कारण पीरियड्स के दौरान होने वाला हेवी फ्लो भी हो सकता है। (Anemia in women causes in Hindi.)

हेवी पीरियड्स बन सकते हैं एनिमिया का कारण

जानकारों के अनुसार पीरियड्स के दौरानमहिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होने से उनमें एनिमिया की स्थिति बन सकती है। जानकारों के जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलता तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता। भारतीय महिलाओं के भोजन में आयरन की कमी बहुत अधिक देखी जाती है जिसकी वजह से वे एनिमिया का शिकार भी अधिक होती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक,जिन महिलाओं को हेवी फ्लो के कारण हर 2 घंटे बाद सैनिटरी पैड बदलना पड़े या अगर किसी महिला को 7 दिनों से अधिक समय तक पीरियड्स हों तो ऐसी महिलाओं के लिए एनिमिया का खतरा बहुत अधिक बढ़ सकता है और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए।

महिलाओं में एनिमिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Anemia in Hindi.)

बहुत अधिक थकान

त्वचा का रंग पीला पड़ना

थकान से चक्कर आना

हार्टबीट अनियमित हो जाना

सांस लेने से जुड़ी तकलीफें

सीने में दर्द

हाथ-पैर ठंडे पड़ना

एनिमिया से बचाव के उपाय क्या हैं?

