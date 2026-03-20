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Heavy Bleeding in Periods: क्या आपको भी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है? या पीरियड्स के दौरान बेहद दर्द होता है? आपको बता दें कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग और दर्द होना आम है, लेकिन अगर ब्लीडिंग और दर्द काफी ज्यादा होता है, तो ये संकेत कुछ बीमारियों की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पीरियड्स के दौरान हर दिन 4 से 5 पैड बदलने की जरूरत पड़ती है, तो इसे सामान्य बिल्कुल न समझें। इस स्थिति में डॉक्टर से मिलकर जांच कराना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में हार्मोनल असंतुलन की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो कुछ मामलों में पीसीओएस या गांठ जैसी समस्याएं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की चेयरपर्सन डॉ. रेनु रैना सहगल से जानते हैं कुछ लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है?
अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।
पीरियड्स का चक्र हार्मोन पर निर्भर करता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ता है, तो गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम ज्यादा मोटी हो जाती है। इस वजह से पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।
फाइब्रॉइड गैर-कैंसर वाली गांठें होती हैं, जो गर्भाशय में बनती हैं। ये गांठें कई महिलाओं में आम होती हैं और इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। यह स्थिति महिलाओं के लिए बेहद पीड़ादायक होती है। फाइब्रॉइड कई बार बिना किसी लक्षण के विकसित होता है और हैवी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है।
पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है। इसमें ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। पीसीओएस वाली महिलाओं में लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड्स दर्दनाक हो सकते हैं।
जिन महिलाओं को थायराइड है, उन्हें पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। दरअसल, थायराइड ग्रंथि शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। जब यह ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है, तो इसका असर पीरियड्स पर भी पड़ता है और ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है।
कुछ महिलाओं में कॉपर-टी लगवाने के बाद शुरुआती महीनों में हैवी ब्लीडिंग हो सकते हैं। हालांकि, फिर पीरियड्स धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाते हैं।
एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी टिश्यू शरीर के बाहर बढ़ने लगती है। इसकी वजह से पीरियड्स के दौरान सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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