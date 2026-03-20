महिलाओं को पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है? ये 6 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, तो यह कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है।

पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग

Heavy Bleeding in Periods: क्या आपको भी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है? या पीरियड्स के दौरान बेहद दर्द होता है? आपको बता दें कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग और दर्द होना आम है, लेकिन अगर ब्लीडिंग और दर्द काफी ज्यादा होता है, तो ये संकेत कुछ बीमारियों की तरफ इशारा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पीरियड्स के दौरान हर दिन 4 से 5 पैड बदलने की जरूरत पड़ती है, तो इसे सामान्य बिल्कुल न समझें। इस स्थिति में डॉक्टर से मिलकर जांच कराना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में हार्मोनल असंतुलन की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो कुछ मामलों में पीसीओएस या गांठ जैसी समस्याएं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए, आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की चेयरपर्सन डॉ. रेनु रैना सहगल से जानते हैं कुछ लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है?

हैवी ब्लीडिंग के कारण

अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

1. हार्मोनल असंतुलन

पीरियड्स का चक्र हार्मोन पर निर्भर करता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन बिगड़ता है, तो गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम ज्यादा मोटी हो जाती है। इस वजह से पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।

2. गर्भाशय में फाइब्रॉइड

फाइब्रॉइड गैर-कैंसर वाली गांठें होती हैं, जो गर्भाशय में बनती हैं। ये गांठें कई महिलाओं में आम होती हैं और इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। यह स्थिति महिलाओं के लिए बेहद पीड़ादायक होती है। फाइब्रॉइड कई बार बिना किसी लक्षण के विकसित होता है और हैवी ब्लीडिंग का कारण बन सकता है।

3. पीसीओएस

पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है। इसमें ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। पीसीओएस वाली महिलाओं में लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड्स दर्दनाक हो सकते हैं।

4. थायराइड रोग

जिन महिलाओं को थायराइड है, उन्हें पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। दरअसल, थायराइड ग्रंथि शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। जब यह ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है, तो इसका असर पीरियड्स पर भी पड़ता है और ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है।

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5. कॉपर टी

कुछ महिलाओं में कॉपर-टी लगवाने के बाद शुरुआती महीनों में हैवी ब्लीडिंग हो सकते हैं। हालांकि, फिर पीरियड्स धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाते हैं।

6. एंडोमेट्रियोसिस

एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी टिश्यू शरीर के बाहर बढ़ने लगती है। इसकी वजह से पीरियड्स के दौरान सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।

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डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

अगर आपको 3 घंटे से भी कम समय में पैड बदलना पड़ रहा है, तो इस स्थिति को सामान्य नहीं मानना चाहिए।

अगर पूरे दिन में आमतौर पर 4 से 5 पैड से ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, तो डॉक्टर से मिलें।

पीरियड्स के दौरान खून के बड़े-बड़े थक्के आ रहे हैं, तो इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलें।

पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान महसूस होने पर भी डॉक्टर से मिलना चाहिए।

अगर पीरियड्स 7 दिन से ज्यादा चले तो इस स्थिति को सामान्य न समझें।

Highlights:

पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।

हार्मोनल असंतुलन की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है।

पीरियड्स को हेल्दी बनाने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।