भारत में हीटवेव से बढ़ रहा मौतों का खतरा, स्टडी में चौंकाने वाले आंकड़े

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Written By: Anju Rawat | Published : June 5, 2026 7:03 PM IST
Medically Verified By: Dr. Raman Kumar
बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। भारत में अब गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं रह गया है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। मई 2026 में Frontiers in Environmental Health में प्रकाशित एक स्टडी प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि देश में हीटवेव की वजह से कई लोगों की जान जा रही है और यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।
स्टडी में बताया गया है कि भारत में बढ़ती गर्मी का असर साफ और तेजी से देखने को मिल रहा है। एक दिन की भीषण गर्मी या हीटवेव भी कई लोगों की जान ले सकता है। वहीं, अगर हीटवेव कई दिनों तक रहता है तो इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।
Frontiers in Environmental Health की स्टडी में बताया गया है कि गर्मी से प्रभावित देशों में भारत भी शामिल है। देश में गर्मी के मौसम में तापमान बहुत बढ़ जाता है, इसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। स्टडी में एक दिन की भीषण गर्मी से राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 3,400 अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। लेकिन, अगर गर्मी लगातार 5 दिन से ज्यादा रहती है, तो लू से लगभग 30 हजार अतिरिक्त मौतों का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से हार्ट अटैक, किडनी से जुड़ी बीमारियों और डिहाइड्रेशन का जोखिम बढ़ जाता है, जो मौत का कारण बन सकते हैं।
भारत को गर्मी के मौसम के लिए काफी संवेदनशील माना गया है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं-
चेयरमैन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया डॉ. रमन कुमार बताते हैं कि गर्मी का शरीर पर सीधा (Heatwave health effects) असर पड़ता है। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। इससे ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है और हार्ट-किडनी पर भी दबाव बढ़ता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनके लिए यह स्थिति जानलेवा हो सकती है।
हीटवेव को इसलिए खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति को अचानक से नहीं मारती है। यह शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती है और इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जब गर्मी की वजह से व्यक्ति के शरीर में ज्यादा दबाव पड़ता है या उसके हृदय पर दबाव बढ़ता है, तो इससे जान जा सकती है।
हीटवेव से बचने (Heatwave prevention tips) के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
Disclaimer: हीटवेव सिर्फ गर्मी नहीं है, यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम को बिल्कुल भी हल्के में न लें और अपना ध्यान जरूर रखें।