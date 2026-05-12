hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Diseases Conditions
  • Heatwave Alert: चक्कर, बेहोशी और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े, डॉक्टरों ने बताए खतरे के संकेत

Heatwave Alert: चक्कर, बेहोशी और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़े, डॉक्टरों ने बताए खतरे के संकेत

गर्मी की वजह से अस्पतालों में हीट एग्जॉशन के मामले सामने आने लगे हैं। अगर आपको इससे जुड़े कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : May 12, 2026 7:22 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr R.S. Mishra, Dr. Pankaj Khatana, Dr Seema Dhir

thehealthsite.com top news

heatwave (image source: ChatGPT)

Heatwave Alert:  तापमान बढ़ने की वजह से अब अस्पतालों में गर्मी से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल ज्यादातर मामले हीट एग्जॉशन (Heat Exhaustion) के सामने आ रहे हैं। लेकिन, लापरवाही बरतने पर यही स्थिति हीटस्ट्रोक जैसी जानलेवा इमरजेंसी में बदल सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, डिहाइड्रेशन और बेहोशी जैसे लक्षणों को लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि कई मरीज अस्पताल तब पहुंचते हैं, जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है और फिर इमरजेंसी में इलाज की जरूरत पड़ती है।

ओपीडी और इमरजेंसी में किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं?

मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, साकेत के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं हेड इंटरनल मेडिसिन डॉ. आर.एस.मिश्रा बताते हैं, "पिछले 1 से 2 हफ्तों में हीटवेव से जुड़ी बीमारियों के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ओपीडी में ज्यादा मरीज हीट एक्सॉशन के हैं, जिनमें शरीर में पानी की कमी, चक्कर, कमजोरी, ज्यादा पसीना आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वहीं, कई मरीज ओपीडी के बजाय इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। इसमें बेहोशी, तेज हार्ट बीट वाले मरीज शामिल हैं। इन रोगियों को तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है।

heatwave heatwave (image source: ChatGPT)

Also Read

हीट एक्सॉशन और हीटस्ट्रोक में क्या अंतर है?

मारेंगो एशिया हॉस्पिटल, गुरुग्राम के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉ. पंकज खटाना बताते हैं कि हीट एक्सॉशन और हीटस्ट्रोक को समझना बेहद जरूरी है।

हीट एक्सॉशन यानी सामान्य गर्मी लगना

  • शरीर का तापमान 38–40°C तक पहुंचना
  • ज्यादा पसीना आना
  • चक्कर और सिरदर्द
  • कमजोरी और थकान
  • उल्टी जैसा महसूस होना
  • त्वचा ठंडी और नम रहना

हीटस्ट्रोक यानी ज्यादा गर्मी लगना

  • शरीर का तापमान 40°C से ऊपर पहुंचना
  • पसीना आना बंद हो जाना
  • त्वचा का गर्म और सूखा हो जाना
  • भ्रम या बोलने में दिक्कत
  • बेहोशी या दौरे पड़ना
  • दिल की धड़कन तेज हो जाना
हीटस्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें तुरंत अस्पताल इलाज की जरूरत पड़ती है।

हीटवेव की वजह से मरीज में क्या लक्षण दिख रहे हैं?

डॉ. मिश्रा बताते हैं कि जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोगों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं-

  • ज्यादा पसीना आना
  • कमजोरी और थकान महसूस करना
  • चक्कर और सिरदर्द होना
  • प्यास ज्यादा लगना
  • उल्टी या मतली होना
  • मांसपेशियों में ऐंठन होना
  • गंभीर मामलों में मरीजों को तेज सांस, कमजोर नाड़ी और बेहोशी जैसी समस्याएं भी हो रही हैं।

अस्पताल में कैसे हो रहा इलाज?

डॉ. मिश्रा के अनुसार, हीटवेव की वजह से ज्यादातर मरीज चक्कर आने, बेहोशी और सिरदर्द की शिकायक करते हैं। इसलिए ज्यादातर मरीजों को तुरंत ठंडे वातावरण में रखा जाता है और IV फ्लूड दिया जाता है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी की जाती है। कुछ मरीजों को दवाइयों और ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि गंभीर मामलों में ICU में भर्ती करना पड़ सकता है।

हीटवेव से बचाव कैसे करें?

आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सीमा धीर बताती हैं " इस समय ओपीडी में कई ऐसे मरीज आ रहे हैं, जो चक्कर आने, कमजोरी, थकान, सिरदर्द, तनाव आदि महसूस कर रहे हैं, ये हीटवेव के लक्षण होते हैं। इसलिए हीटवेव से बचने के लिए दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच की धूप में निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा, हल्के-ढीले कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। धूप में निकल रहे हैं, तो बाहर जाते समय सिर को जरूर ढककर रखें। सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, इससे आंखों को धूप से सुरक्षित रखा जा सकता है।"

Disclaimer: डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अगर शरीर में कोई भी शुरुआती लक्षण नजर आए, तो इसकी अनदेखी न करें। हीटस्ट्रोक से बचने के लिए पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर गर्मी की वजह से बार-बार चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More