दिमाग में गर्मी चढ़ने के क्या लक्षण हैं? समय पर ऐसे करें पहचान

जब काफी ज्यादा गर्मी लगती है, जो ऐसा फील होता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति को कई लोग कहते हैं कि दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। आइए जानते हैं इस स्थिति के लक्षण क्या हैं और कैसे करें इसकी पहचान?

Written By: Kishori Mishra | Published : May 27, 2026 12:04 PM IST

Heat Stroke

Brain Heat Stroke : तेज गर्मी और लू के बीच लोग अक्सर कहते हैं कि 'सिर में बहुत गर्मी चढ़ रही है', लेकिन मेडिकल भाषा में इस स्थिति को हीटस्ट्रोक या हाइपरथर्मिया कहा जाता है। अगर शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए, तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ने लगता है। यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉ. अय्यादुरई आर का कहना है कि हीटस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें समय रहते इलाज न मिलने पर दिमाग को नुकसान हो सकता है।

शुरुआत में दिख सकते हैं ये लक्षण

दिमाग में गर्मी का असर बढ़ने पर कई तरह के संकेत दिख सकते हैं, जैसे-

सबसे पहले तेज सिरदर्द

चक्कर आना

भ्रम की स्थिति

ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, इत्यादि।

इसके अलावा कुछ मरीजों को मतली, उल्टी, चिड़चिड़ापन और बोलने में दिक्कत भी होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब गर्मी का असर दिमाग के उस हिस्से पर पड़ता है जो शरीर के संतुलन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है या उसका संतुलन बिगड़ सकता है।

किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें?

अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखें, तो तुरंत इमरजेंसी मदद की जरूरत होती है-

डॉक्टर के मुताबिक, अगर शरीर को तुरंत ठंडा नहीं किया जाए, तो दिमाग की सुरक्षा करने वाली ब्लड-ब्रेन बैरियर कमजोर होने लगती है। इससे सूजन, ब्रेन सेल्स को नुकसान और गंभीर मामलों में स्थायी ब्रेन डैमेज तक हो सकता है।

गर्मी में किन लोगों को होता है खतरा?

एक्सपर्ट का कहना है कि बढ़ती गर्मी के बीच कुछ लोग हीटस्ट्रोक के ज्यादा शिकार हो सकते हैं, जैसे-

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हीटस्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें?

गर्मी से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है-

दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें हल्के और ढीले कपड़े पहनें शरीर को हाइड्रेट रखें

Disclaimer : अगर किसी व्यक्ति को गर्मी में भ्रम, चक्कर या बेहोशी महसूस हो, तो उसे तुरंत छांव में ले जाएं। गीले कपड़े या पानी की फुहार से शरीर को ठंडा करें और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। डॉक्टर के अनुसार, हीटस्ट्रोक में हर मिनट बेहद अहम होता है, क्योंकि समय पर इलाज ही दिमाग को गंभीर नुकसान से बचा सकता है।