AIIMS की रिसर्च में पाया लू से ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज होने से होती है मौत

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 4, 2026 6:00 PM IST
मई का महीना आते ही ऐसा लगने लग गया है कि जैसा अबकी बार हमारा जून और जुलाई के महीने तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और इतनी तेज गर्मी पहले ही में झुलसा देगी। मई की शुरुआत ही हुई है कि हम दोपहर के समय में गर्म हवाएं देख सकते हैं, जो सीधे हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यह भी समझते नहीं है और कहते हैं कि अरे यार धूप ही तो है। लेकिन यह समझना होगा कि इतनी तेज धूप और गर्म हवाओं के सिर्फ धूप ही तो है या गर्म हवाएं ही तो हैं कह कर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये कोई मामूली धूप या गर्म हवा नहीं बल्कि लू है, जो आपकी हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और आप देखते रह जाएंगे। इतना ही नहीं कुछ गंभीर मामलों में लू के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। एम्स की एक रिपोर्ट में भी यह साबित किया जा चुका है कि किस प्रकार लू व्यक्ति के ब्रेन को डैमेज करके मृत्यु का कारण बन सकती है। चलिए जानते हैं इस रिसर्च के बारे में -
पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS Patna) में 2024 में लू पर एक रिसर्च की गई थी और इसे उस साल पटना में रही गर्मी, धूप और लू पर यह रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च को 2026 में उसे Patna Press में पब्लिश किया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के द्वारा यह स्टडी की गई थी और डॉक्टर अशोक कुमार रस्तोगी इस रिसर्च की लीड किया गया था।
पटना एम्स द्वारा यह रिसर्च की गई है। (Image: AI Generated)
यह रिसर्च आमतौर पर उन लोगों पर की गई थी, जिनकी मृत्यु लू लगने, हीट स्ट्रोक या हीटवेव से प्रभावित होकर की है। रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से लू व गर्म हवाएं व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और किस कारण से उनकी मृत्यु होती है। इस रिसर्च के दौरान मृतक को ब्रेन व अन्य अंगों की बारीकी से जांच की गई थी।
इस दौरान रिसर्च में पाया गया कि तेज धूप गर्म हवाओं के कारण मरीज का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वह हिस्सा होता है, जो शरीर के तापमान को मैनेज करने का काम करता है और जब यह हिस्सा प्रभावित हो जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान ब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। रिसर्च में पाया गया कि हीट स्ट्रोक या लू लगने के कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि तब होती है जब ब्रेन का कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है।
(और पढ़ें - कैसे पता चलेगा कि आपको लू लग चुकी है)
दरअसल, अभी तक डॉक्टर यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर लू लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है। जबकि इस रिसर्च ने बताया कि तेज धूप के कारण जब हमारे सिर में मौजूद हाइपोथैलेमस प्रभावित हो जाती है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने की प्रोसेस बंद कर देता है और इस कारण से तापमान लगातार बढ़ते जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
बीमारियों से बचाव के लिए लू से बचना बहुत जरूरी है।
लू लगने से बचाव करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जितना हो सके उतना ही कम तेज धूप के संपर्क में आने से बचें और उसके लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं -
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य रिसर्च में मिली जानकारी के बारे में बताना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल लू लगने या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.