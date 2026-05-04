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AIIMS की रिसर्च में पाया लू से ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज होने से होती है मौत

हाल ही में एम्स में की गई एक रिसर्च की मदद से शोधकर्ताओं ने यह पाया कि किस प्रकार से तेज धूप और गर्म हवाएं आपके ब्रेन के जरूरी हिस्से को डैमेज करके मृत्यु का कारण बन सकती है। साथ ही इससे बचाव के तरीके भी जानें।

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 4, 2026 6:00 PM IST

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Image credits by: heatstroke heatwave death causes (This image was generated by chatgpt)

मई का महीना आते ही ऐसा लगने लग गया है कि जैसा अबकी बार हमारा जून और जुलाई के महीने तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और इतनी तेज गर्मी पहले ही में झुलसा देगी। मई की शुरुआत ही हुई है कि हम दोपहर के समय में गर्म हवाएं देख सकते हैं, जो सीधे हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यह भी समझते नहीं है और कहते हैं कि अरे यार धूप ही तो है। लेकिन यह समझना होगा कि इतनी तेज धूप और गर्म हवाओं के सिर्फ धूप ही तो है या गर्म हवाएं ही तो हैं कह कर इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये कोई मामूली धूप या गर्म हवा नहीं बल्कि लू है, जो आपकी हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और आप देखते रह जाएंगे। इतना ही नहीं कुछ गंभीर मामलों में लू के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। एम्स की एक रिपोर्ट में भी यह साबित किया जा चुका है कि किस प्रकार लू व्यक्ति के ब्रेन को डैमेज करके मृत्यु का कारण बन सकती है। चलिए जानते हैं इस रिसर्च के बारे में -

एम्स पटना में की गई रिसर्च

पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS Patna) में 2024 में लू पर एक रिसर्च की गई थी और इसे उस साल पटना में रही गर्मी, धूप और लू पर यह रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च को 2026 में उसे Patna Press में पब्लिश किया गया। फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के द्वारा यह स्टडी की गई थी और डॉक्टर अशोक कुमार रस्तोगी इस रिसर्च की लीड किया गया था।

Why heatwaves are deadlier than floods and cyclones पटना एम्स द्वारा यह रिसर्च की गई है। (Image: AI Generated)

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हीटवेव से मरने वालों पर कई गई रिसर्च

यह रिसर्च आमतौर पर उन लोगों पर की गई थी, जिनकी मृत्यु लू लगने, हीट स्ट्रोक या हीटवेव से प्रभावित होकर की है। रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह से लू व गर्म हवाएं व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और किस कारण से उनकी मृत्यु होती है। इस रिसर्च के दौरान मृतक को ब्रेन व अन्य अंगों की बारीकी से जांच की गई थी।

रिसर्च में क्या पाया गया?

इस दौरान रिसर्च में पाया गया कि तेज धूप गर्म हवाओं के कारण मरीज का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वह हिस्सा होता है, जो शरीर के तापमान को मैनेज करने का काम करता है और जब यह हिस्सा प्रभावित हो जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। शरीर का तापमान ब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। रिसर्च में पाया गया कि हीट स्ट्रोक या लू लगने के कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि तब होती है जब ब्रेन का कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है।

(और पढ़ें - कैसे पता चलेगा कि आपको लू लग चुकी है)

क्यों जरूरी थी ये रिसर्च

दरअसल, अभी तक डॉक्टर यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर लू लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है। जबकि इस रिसर्च ने बताया कि तेज धूप के कारण जब हमारे सिर में मौजूद हाइपोथैलेमस प्रभावित हो जाती है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने की प्रोसेस बंद कर देता है और इस कारण से तापमान लगातार बढ़ते जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

Can Heatwave Have Positive Impacts On Health? बीमारियों से बचाव के लिए लू से बचना बहुत जरूरी है।

क्या है इससे बचाव

लू लगने से बचाव करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जितना हो सके उतना ही कम तेज धूप के संपर्क में आने से बचें और उसके लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं -

  • जरूरत न हो तो तेज धूप के समय घर से बाहर न निकलें
  • काम से जा रहे हैं तो टोपी व छाता साथ रखें और पूरी स्लीप के कपड़े पहनें
  • रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी, फलों को रस व अन्य हेल्दी ड्रिंक्स पीते रहें
  • शराब, बीयर और बहुत ज्यादा कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स न पिएं ये शरीर में पानी की कमी पैदा करते हैं
  • हल्की और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और तले-भुने व मसालेदार खाने से दूर रहें
  • रोजाना एक्सरसाइज करें लेकिन सुबह या शाम के समय ही, धूप या ज्यादा गर्मी के समय एक्सरसाइज न करें

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य रिसर्च में मिली जानकारी के बारे में बताना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल लू लगने या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More