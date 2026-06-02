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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 2, 2026 7:50 AM IST
Medically Verified By: Dr. Amar Singhal
वैसे तो गर्मियों का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर ही आता है, लेकिन हाल ही में के वर्षों में जो हीटवेव बढ़ी है, उसका लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। गर्मियों से होने वाली समस्याएं सिर्फ ज्यदा पसीना आना, थकान रहना, डिहाइड्रेशन या स्किन एलर्जी ही नहीं है बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. अमर सिंघल के अनुसार जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो शरीर को सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में हार्ट पर भी दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के दौरान हार्ट अटैक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं।
हमारे शरीर के अंदर गर्म तापमान को मैनेज करने का एक खास सिस्टम होता है और आमतौर पर हमारा शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। हालांकि, जब बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तो शरीर अपना तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखने के लिए शरीर में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं जैसे -
जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो उसके साथ-साथ मात्रा में खून भी कम होने लगता है और पहले से ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। अब गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए हार्ट को सामान्य से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। कुछ मामलों में इससे रक्त के थक्के बनने की संभावना भी बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति की धमनियों में पहले से रुकावट है, तो यह स्थिति हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकती है।
सरल शब्दों में कहें तो गर्मी सीधे तौर पर हार्ट अटैक को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन यह कई ऐसे कारकों को बढ़ावा देती है जो हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हीटवेव के दौरान दिल के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
(और पढ़ें - गर्मियों मं हार्ट अटैक के लक्षण)
हीटवेव के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन इसके कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा कुछ लोगों में अन्य की तुलना में ज्यादा हो सकता है जैसे -
इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें भी हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यदि गर्मी के दौरान सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट महसूस होना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शरीर पर बढ़ते दबाव या किसी गंभीर हृदय समस्या के संकेत हो सकते हैं।
गर्मी के दौरान हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सरल सावधानियां अपनाई जा सकती हैं जो इस इस प्रकार हैं -
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल गर्मियों में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।