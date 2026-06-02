क्या बहुत ज्यादा गर्मी का असर हृदय पर पड़ता है? क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है?

गर्मियों का मौसम सिर्फ पसीने और थकान की समस्या को नहीं लाता बल्कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं के खतरे को भी बढ़ा सकता है। हार्ट स्पेशलिस्ट से हम इसके कारण व बचाव आदि के बारे में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : June 2, 2026 7:50 AM IST

Medically Verified By: Dr. Amar Singhal

Heart attack risk in summer (Image credit: chatgpt)

वैसे तो गर्मियों का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर ही आता है, लेकिन हाल ही में के वर्षों में जो हीटवेव बढ़ी है, उसका लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। गर्मियों से होने वाली समस्याएं सिर्फ ज्यदा पसीना आना, थकान रहना, डिहाइड्रेशन या स्किन एलर्जी ही नहीं है बल्कि इसका स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. अमर सिंघल के अनुसार जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो शरीर को सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में हार्ट पर भी दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के दौरान हार्ट अटैक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं।

ज्यादा गर्मी का हार्ट पर दबाव

हमारे शरीर के अंदर गर्म तापमान को मैनेज करने का एक खास सिस्टम होता है और आमतौर पर हमारा शरीर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। हालांकि, जब बाहरी वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, तो शरीर अपना तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखने के लिए शरीर में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं जैसे -

त्वचा में मौजूद रक्त वाहिकाओं का फैलना - ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है, ताकि अधिक रक्त त्वचा तक पहुंचे और शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दिल को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ट को तेजी से और अधिक मात्रा में रक्त पंप करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का दिल पहले से कमजोर है या उसे हृदय संबंधी बीमारी है, तो यह अतिरिक्त दबाव उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है, ताकि अधिक रक्त त्वचा तक पहुंचे और शरीर की गर्मी बाहर निकल सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दिल को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ट को तेजी से और अधिक मात्रा में रक्त पंप करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का दिल पहले से कमजोर है या उसे हृदय संबंधी बीमारी है, तो यह अतिरिक्त दबाव उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ज्यादा पसीना निकालना - शरीर के तापमान को ठंडा रखने के लिए शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है और यह भी बढ़ते तापमान को मैनेज करने की एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ज्यादा पसीना निकालने की प्रोसेस में शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इससे डिहाइड्रेशन की होने लगता है, जो हृदय के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।

क्यों बढ़ता है हार्ट अटैक का जोखिम?

जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो उसके साथ-साथ मात्रा में खून भी कम होने लगता है और पहले से ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। अब गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए हार्ट को सामान्य से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। कुछ मामलों में इससे रक्त के थक्के बनने की संभावना भी बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति की धमनियों में पहले से रुकावट है, तो यह स्थिति हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा सकती है।

सरल शब्दों में कहें तो गर्मी सीधे तौर पर हार्ट अटैक को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन यह कई ऐसे कारकों को बढ़ावा देती है जो हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हीटवेव के दौरान दिल के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

(और पढ़ें - गर्मियों मं हार्ट अटैक के लक्षण)

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा

हीटवेव के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन इसके कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा कुछ लोगों में अन्य की तुलना में ज्यादा हो सकता है जैसे -

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हार्ट डिजीज के मरीज

हाई ब्लड प्रेशर वाले के मरीज

डायबिटीज के मरीज

बुजुर्ग या छोटे बच्चे

मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति

लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोग

इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें भी हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यदि गर्मी के दौरान सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट महसूस होना या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शरीर पर बढ़ते दबाव या किसी गंभीर हृदय समस्या के संकेत हो सकते हैं।

बचाव के उपाय क्या हैं?

गर्मी के दौरान हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सरल सावधानियां अपनाई जा सकती हैं जो इस इस प्रकार हैं -

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने रहें और प्यास लगने का इंतजार न करें बल्कि नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें।

दोपहर के समय, विशेषकर 12 बजे से 4 बजे के बीच, अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचें।

हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनने चाहिए ताकि शरीर को ठंडा रखने में मदद मिल सके।

हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के मरीजों को अपनी दवाएं नियमित रूप से लेते रहें और डॉक्टर की सलाह के बिना उनमें कोई बदलाव न करें।

अगर आपको किसी काम से बार-बार धूप या गर्मी में आना पड़ रहा है तो बीच-बीच छांव में आते रहें, पानी या ओआरएस का सेवन करें।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल गर्मियों में हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।