Heart PalpitationsCauses in Hindi: कभी-कभीमेरीदिलकीधड़कनकाफीतेजहोजातीहै। मुझेघबराहटसीहोनेलगतीहै। ऐसाज्यादातरतबहोताहैजबमैंजल्दी-बाजीयाफटाफटकोईकामकरतीहूं। मुझेऐसालगताहैकिहार्टअटैकआनेवालाहैऔरमेरेदिलकेसाथकुछगड़बड़होरहीहै। ऐसेमेंमैंनेअपनेदिलकीजांचकरवानीजरूरीसमझी। मैंनेअपनेहार्टकाचेकअपकरवायाऔरइसमेंपताचलाकीमेरादिलसहीतरीकेसेकामकररहाहैंऔरमुझेहृदयसेजुड़ीकोईसमस्यानहींहै। ऐसेमेंमैंनेडॉक्टरसेजाननाचाहाकिआखिरमेरीदिलकीधड़कनकभी-कभीतेजीसेक्योंधड़कनेलगतीहैं? यर्थाथ सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, फरीदाबाद में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. बिनय कुमार सेकभी-कभीहार्टबीटबढ़जानेकेपीछेकेकारणबताए।
हाई इंटेंसिटीवर्कआउट करने के बाद आपकी हार्टबीट बढ़ सकती है। जब कोई जोश में आकर वर्कआउट करता है, तो इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। इससे हार्टबीट तेज हो सकती है और आपको घबराहट सी महसूस हो सकती है। वर्कआउट करने से शरीर की मांसपेशियों के साथ ही हृदय की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। इसकी वजह से आपकी धड़कन में कुछ देर के लिए बदलाव आ सकता है।
डिहाइड्रेशन की वजह से भी दिल की धड़कन तेज हो सकती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हार्टबीट तेज हो सकती है। खासकर, जब शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होती है, हार्टबीट बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आपकी कभी-कभी हार्टबीट बढ़ती है तो पानी जरूर पिएं। इससे आपको काफी रिलैक्सफील होगा।
जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कभी-कभी हार्टबीट तेज हो सकती है। मानसिक या भावनात्मक रूप से परेशान होने पर दिल की धड़कन बढ़ सकती है। हालांकि, यह स्थिति गंभीर होती है क्योंकि पैनिकअटैक आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए।
पीरियड्स के दौरान कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसकी वजह से भी हृदय गति तेज हो सकती है। हार्मोनल बदलाव की वजह से आपको तनाव भी महसूस हो सकता है, जो दिल की धड़कन बढ़ने का कारण बन सकता है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के दौरान भी हार्मोनल बदलाव की वजह से दिल की धड़कन तेज हो सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह सेचिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
