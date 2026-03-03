महिलाओं में बढ़ रहा है हृदय रोगों का खतरा, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप

महिलाओं में हृदय रोगों के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

Heart Disease in Women: लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि हृदय रोग सिर्फ पुरुषों की बीमारी है। लेकिन, बदलती जीवनशैली, तनाव और खान-पान की वजह से यह बीमारी महिलाओं में भी तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत में हृदय रोगों के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादातर मामलों में हृदय रोग का पता तब चल पाता है जब बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। महिलाओं में हार्ट अटैक के संकेत पुरुषों से अलग हो सकते हैं। पुरुषों में जहां तेज सीने का दर्द आम लक्षण है, वहीं महिलाओं में ज्यादा थकान, सांस फूलना, पीठ या जबड़े में दर्द, घबराहट, मतली या गैस जैसा महसूस होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। कई बार महिलाएं इन संकेतों को साधारण कमजोरी या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। महिलाओं में हृदय रोग विकसित होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

महिलाओं में हृदय रोग के कारण क्या हैं?

हृदय रोग सिर्फ पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी होते हैं। महिलाओं में हृदय रोग के अहम कारण ये हैं-

धूम्रपान

जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, उनमें हृदय रोगों का खतरा ज्यादा बना रहता है। आपको बता दें कि धूम्रपान में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। धूम्रपान की वजह से धमनियों में वसायुक्त प्लाक जमा हो जाते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है।

डायबिटीज

मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में भी हृदय रोगों का खतरा ज्यादा बना रहता है। जिन महिलाओं को डायबिटीज है, उनमें पुरुषों की तुलना में हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल अनियंत्रित हो जाता है और धमनियों को भी नुकसान पहुंचता है। इससे फैट जमा हो जाता है और नसें कमजोर होने लगती हैं। इसकी वजह से हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

मेनोपॉज

मेनोपॉज भी महिलाओं में हृदय रोगों का कारण बन सकता है। मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आ जाती है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, एस्ट्रोजन हार्मोन धमनियों को लचीला रखता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है। एस्ट्रोजन की कमी से बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इससे धमनियां सख्त हो सकती हैं और हृदय रोग विकसित हो सकते हैं।

हार्मोन असंतुलन

महिलाओं में हार्मोनल बदलाव भी दिल की सेहत को प्रभावित करते हैं। पीसीओएस (PCOS) से जूझ रही युवा महिलाओं में मोटापा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है।

इनके अलावा, शारीरिक निष्क्रियता, व्यायाम की कमी, मोटापा और अस्वस्थ आहार भी हृदय रोगों का कारण बनते हैं। तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन हृदय रोगों को विकसित कर सकता है। अगर परिवार में कम उम्र में ही किसी को हृदय रोग हुआ हो, तो यह जोखिम को बढ़ा सकता है।

हार्ट हेल्थ में सुधार कैसे करें?

हार्ट हेल्थ को सुधारने के लिए अपनी डाइट का ख्याल रखें।

बैलेंस डाइट लें। इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स शामिल करें।

हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।

तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ाता है।

दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए पूरी नींद जरूर लें।

दिल की सेह तमें सुधार करने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा भी लें।



हृदय हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है।

हृदय से जुड़े रोगों का समय पर इलाज जरूरी है।

महिलाओं में भी हृदय रोगों के मामले सामने आ रहे हैं।

दिल की बीमारी को अब सिर्फ पुरुषों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर परिवार में किसी को कम उम्र में दिल की बीमारी रही हो या किसी महिला को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉइड या मोटापे की समस्या हो, तो उसे नियमित जांच करानी चाहिए। शरीर में दिखने वाले बदलाव और संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय पर दिल की जांच करवाना बहुत जरूरी है।