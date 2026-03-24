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कब करानी चाहिए अपने हार्ट की जांच? क्या लक्षणों का इंतजार करना है सही

आज के समय में कम उम्र में ही लोगों को हार्ट संबंधी परेशानियां हो रही हैं, ऐसे में समय पर अगर जांच हो, तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कब करानी चाहिए हार्ट की जांच?

कब करानी चाहिए अपने हार्ट की जांच? क्या लक्षणों का इंतजार करना है सही
दिल की जांच कब कराएं?

Written by Dr. Amit Bhushan Sharma |Published : March 24, 2026 4:08 PM IST

When should you get your heart checked : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। पहले जहां हार्ट से जुड़ी समस्याएं सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित होती थी। वहीं, अब युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए समय रहते दिल की जांच कराना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि किसी भी गंभीर समस्या को शुरुआती चरण में इसे रोका जा सके।  सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर कुछ संकेत देता है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार-बार सीने में दर्द, दबाव या जलन महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल की धड़कन अनियमित लगती है या अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा, जिन लोगों के परिवार में पहले से दिल की बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। यदि माता-पिता या भाई-बहन को हार्ट से जुड़ी समस्या रही है, तो 30-35 वर्ष की उम्र के बाद नियमित रूप से हार्ट चेकअप शुरू कर देना चाहिए। इससे जोखिम को समय रहते पहचाना जा सकता है।

कब कराएं हार्ट की जांच?

30 से 35 की उम्र - अगर आपकी उम्र 30 के पार हो चुकी है, तो इस स्थिति में अपने हार्ट की जांच जरूर करा लें। 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को एक बेसलाइन हार्ट चेक-अप कराना चाहिए। यह शुरुआती जांच आगे के लिए एक संदर्भ (baseline) तैयार करती है, जिससे समय के साथ होने वाले किसी भी बदलाव को आसानी से समझा जा सकता है।

फैमिली हिस्ट्री - अगर आपके  परिवार में पहले से किसी को हार्ट  संबंधी परेशानी रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी समय-समय पर दिल की जांच कराते रहना चाहिए।

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ब्लड प्रेशर और मोटापा - किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या लगातार तनाव की समस्या है, तो 25 साल की उम्र के बाद ही नियमित जांच शुरू करना अधिक सुरक्षित रहता है। ऐसे मामलों में दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा सामान्य से अधिक होता है।

लक्षणों का इंतजार करना नहीं है सही

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित दिनचर्या, जंक फूड का सेवन, धूम्रपान, शराब और शारीरिक निष्क्रियता दिल की सेहत को धीरे-धीरे प्रभावित करते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों का इंतजार करना सही तरीका नहीं है। नियमित जांच के माध्यम से जोखिम कारकों को पहले ही पहचाना जा सकता है और समय रहते उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।

कैसे होती है हार्ट की जांच?

  • हार्ट चेक-अप के दौरान आमतौर पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है।
  • इसके अलावा ECG और इकोकार्डियोग्राफी जैसे परीक्षण दिल की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करते हैं।
  • जरूरत पड़ने पर ट्रेडमिल टेस्ट (TMT) भी कराया जाता है, जिससे यह आंकलन किया जा सकता है कि शारीरिक गतिविधि के दौरान दिल किस तरह काम कर रहा है।

ये सभी जांच मिलकर दिल की सेहत की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद अगर हार्ट में किसी तरह की परेशानी होती है, तो इलाज शुरू किया जाता है।

हार्ट डिजीज के लक्षण क्या हैं?

हार्ट संबंधी कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, जैसे-

  1. छाती में दर्द
  2. सांस फूलना
  3. धड़कन का तेज या अनियमित होना
  4. चक्कर आना या असामान्य थकान

ये संकेत किसी गंभीर हृदय समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हर बार दिल की बीमारी स्पष्ट लक्षणों के साथ ही सामने आए, ऐसा जरूरी नहीं है। समय पर हार्ट चेक-अप कराने से न केवल बीमारी का प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है, बल्कि सही समय पर उपचार शुरू कर जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर जीवनशैली में बदलाव कर दिल को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखना संभव है। इसलिए नियमित जांच को आदत में शामिल करना और दिल की सेहत को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।

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Highlights

  • 30 की उम्र के बाद जरूर कराते रहें हार्ट की जांच
  • सांस फूलना, चक्कर आना हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं।
  • हार्ट चेकअप में ब्लड प्रेशर की भी जांच कराई जाती है।

About the Author

डॉ. अमित भूषण शर्मा

डॉ. अमित भूषण शर्मा गुरुग्राम के सबसे प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। उन्हें टाइम्स मीडिया ... Read More