युवाओं में क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले? Heart Attack से पहले दिखते हैं ये 6 संकेत

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Written By: Dr. Amit Bhushan Sharma | Published : May 27, 2026 1:32 PM IST
हार्ट अटैक आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। भले ही पहले यह समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन, अब युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। हार्ट अटैक तब आता है, जब हृदय को खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियों में रुकावट आ जाती है। इसकी वजह से रक्त का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। इससे हृदय की मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं। इस स्थिति में हार्ट अटैक पड़ सकता है। आइए, जानते हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?
युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
ज्यादातर मामलों में युवा हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि, ऐसा करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।
हार्ट अटैक के सबसे शुरुआती लक्षण में सीने में दर्द होना शामिल है। इसे एंजाइना भी कहा जाता है। हार्ट अटैक से पहले आपको सीने में दबाव, जकड़न और दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द बाएं हाथ, गर्दन और जबड़े तक फैल सकता है।
अगर आपको थोड़ा-सा काम करने या सीढ़िया चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है, तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इस लक्षण की अनदेखी बिल्कुल न करें। अगर बार-बार सांस फूलती है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
अगर आपको अक्सर ही चक्कर आने या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इनकी अनदेखी न करें। ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं।
अगर आपको कुछ समय से बार-बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। महिलाओं और युवाओं में यह लक्षण ज्यादा देखने को मिलता है। अक्सर लोग इसे पाचन से जुड़ी समस्या से जोड़ते हैं। जबकि, यह हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है।
Disclaimer: युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए हार्ट अटैक के लक्षणों जैसे-गैस, थकान और सांस फूलना आदि की अनदेखी बिल्कुल न करें। कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।