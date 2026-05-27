युवाओं में क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले? Heart Attack से पहले दिखते हैं ये 6 संकेत

Heart Attack: आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन, आपको बता दें कि जब हार्ट अटैक आता है, तो शरीर कुछ संकेत जरूर देता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए, जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Dr. Amit Bhushan Sharma | Published : May 27, 2026 1:32 PM IST

heart attack

हार्ट अटैक आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। भले ही पहले यह समस्या बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन, अब युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। हार्ट अटैक तब आता है, जब हृदय को खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियों में रुकावट आ जाती है। इसकी वजह से रक्त का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। इससे हृदय की मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं। इस स्थिति में हार्ट अटैक पड़ सकता है। आइए, जानते हैं कि युवाओं में हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?

युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है?

युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

धूम्रपान और वेपिंग से युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ सकता है। निकोटिन वेसोकंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। इससे ब्लड फ्लो कम होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

आजकल युवाओं में हाई बीपी के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है।

स्ट्रेस और एंग्जायटी से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का बढ़ता है। इससे युवाओं में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है।

हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

ज्यादातर मामलों में युवा हार्ट अटैक के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि, ऐसा करना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है।

सीने में दर्द होना

हार्ट अटैक के सबसे शुरुआती लक्षण में सीने में दर्द होना शामिल है। इसे एंजाइना भी कहा जाता है। हार्ट अटैक से पहले आपको सीने में दबाव, जकड़न और दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द बाएं हाथ, गर्दन और जबड़े तक फैल सकता है।

सांस फूलना

अगर आपको थोड़ा-सा काम करने या सीढ़िया चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है, तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इस लक्षण की अनदेखी बिल्कुल न करें। अगर बार-बार सांस फूलती है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।

चक्कर और बेहोशी आना

अगर आपको अक्सर ही चक्कर आने या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इनकी अनदेखी न करें। ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं।

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मतली और उल्टी

अगर आपको कुछ समय से बार-बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। महिलाओं और युवाओं में यह लक्षण ज्यादा देखने को मिलता है। अक्सर लोग इसे पाचन से जुड़ी समस्या से जोड़ते हैं। जबकि, यह हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है।

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें।

हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। डाइट में फाइबर और हेल्दी फैट्स को शामिल करें।

धूम्रपान का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। इससे हार्ट हेल्थ में सुधार होने लगेगा।

ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें।

तनाव को कम करने की कोशिश करें। इसके लिए योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें।

Disclaimer: युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए हार्ट अटैक के लक्षणों जैसे-गैस, थकान और सांस फूलना आदि की अनदेखी बिल्कुल न करें। कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।