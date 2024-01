टांगों में दिखने वाले ये 3 लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत, आम समझकर इग्नोर करने वाले सावधान

Heart symptoms in leg: हार्ट अटैक के कुछ लक्षणों को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वे हार्ट डिजीज से पूरी तरह से अलग होते हैं। टांगों में दिखने वाले लक्षण भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जो वास्तव में हार्ट अटैक से संबंधित हो सकते हैं।

Symptoms of heart attack that are seen in legs: शरीर में दिखे वाले कई लक्षण ऐसे होते हैं, जो दिखने में बहुत साधारण होते हैं लेकिन कई बार बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं। लेकिन साधारण से लक्षण होने के कारण लोग अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं और इस कारण से शरीर में कई बार कई गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कई बार शरीर में दिखने वाले सामान्य से लक्षण भी हार्ट अटैक जैसी जानलेवा किसी स्वास्थ्य का संकेत हो सकते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण सिर्फ सीने के आसपास ही नहीं बल्कि अन्य कई हिस्सों में भी देखने को मिल सकेत हैं। शरीर के इन हिस्सों में टांगें भी शामिल हो सकती हैं। टांगों में व उनके आसपास दिखे वाले कुछ लक्षण हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकते हैं, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में आपको बताने वाले हैं

टांगों की त्वचा में बदलाव

हार्ट अटैक से ठीक पहले शरीर के कई हिस्सों की त्वचा में कुछ प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। खासतौर पर उन हिस्सों में बदलाव ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो हार्ट से ज्यादा दूरी पर होते हैं जैसे टांग आदि। अगर टांग की त्वचा में भी किसी प्रकार का बदलाव है, तो भी एक बार आपको अपने हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी के विकसित होने से पहले टांगों में ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

टांगों में सूजन आना

हार्ट जब ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो शरीर के कई हिस्सों में सूजन आने लगती है और इनमें प्रमुख रूप से टांग व उसके आसपास के हिस्से जैसे पैर व टखने आदि भी शामिल है। अगर सुबह के समय आपके शरीर में ऐसे किसी हिस्से में सूजन आई मिलती है, तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।

एक या दोनों टांगों में दर्द

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टांग में दर्द होना हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत तो नहीं है, लेकिन हार्ट से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण टांगों में दर्द भी होने लगता है। इसका मतलब टांग का दर्द हार्ट कि किसी बीमारी का एक शुरुआती लक्षण भी हो सकता है और हार्ट से जुड़ी ज्यादातर बीमारियां हार्ट अटैक के खतरे काफी हद तक अचानक से ही बढ़ा देती है।\

डॉक्टर से करें संपर्क

अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई लक्षण महसूस हो रहा है, तो ऐसे में उसे ज्यादा देरी न करते हुए एक बार जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है या फिर आपके परिवार में कोई हार्ट का मरीज है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।