भारत में 30 से 40 साल के लोगों में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, क्या इसे रोका जा सकता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
पहले दिल का दौरा (Heart Attack) एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी, जो ज्यादातर बुज़ुर्गों में ही देखने को मिलती थी। लेकिन, पिछले कुछ सालों से भारत में हार्ट अटैक को लेकर एक चिंताजनक बदलाव देखने को मिलता है। अब 30 से 40 साल के उम्र के युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। युवा भी दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। AIIMS, नई दिल्ली से जुड़े कई अध्ययनों में सामने आया है कि भारत में युवा में होने वाले मौतों का एक सबसे बड़ा कारण, दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर और देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और विकास भी पड़ सकता है।
आज के समय में अस्वस्थ खान-पान बेहद आम हो गया है। लोग ज्यादातर फास्ट फूड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स खाना पसंद करते हैं। इसकी वजह से मोटापा, फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो रही हैं। नसों में चर्बी जमा हो जाती है, जिससे दिल तक जाने वाली रक्त नलिकाएं संकरी हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
आजकल ज्यादातर युवा स्ट्रेस में घिरे हुए हैं। भले ही सभी लोगों के स्ट्रेस का कारण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन लोग तनाव में हैं जो हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का कारण बनता है। काम का अत्यधिक दबाव, टारगेट पूरा न कर पाता और नौकरी की अनिश्चितता युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इससे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे दिल पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक आता है।
धूम्रपान और शराब के सेवन से भी हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि हो रही है। धूम्रपान और शराब, नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की मांसपेशियां कमजोर बनती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है।
युवाओं में दिल के दौरे के बढ़ते मामलों से डर लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों को रोका जा सकता है। इसके लिए सिर्फ कुछ बदलाव जरूरी हैं-
भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आज हम सही जीवनशैली अपनाएं, तो आने वाले वर्षों में कई जिंदगियां और दिलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वस्थ आदतें अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे युवा न सिर्फ लंबे समय तक जिएं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जिएं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information