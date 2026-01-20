भारत में 30 से 40 साल के लोगों में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, क्या इसे रोका जा सकता है?

पहले दिल का दौरा (Heart Attack) एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी, जो ज्यादातर बुज़ुर्गों में ही देखने को मिलती थी। लेकिन, पिछले कुछ सालों से भारत में हार्ट अटैक को लेकर एक चिंताजनक बदलाव देखने को मिलता है। अब 30 से 40 साल के उम्र के युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। युवा भी दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। AIIMS, नई दिल्ली से जुड़े कई अध्ययनों में सामने आया है कि भारत में युवा में होने वाले मौतों का एक सबसे बड़ा कारण, दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। यह स्थिति बेहद गंभीर और देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और विकास भी पड़ सकता है।

क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले?

अनहेल्दी खान-पान

आज के समय में अस्वस्थ खान-पान बेहद आम हो गया है। लोग ज्यादातर फास्ट फूड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स खाना पसंद करते हैं। इसकी वजह से मोटापा, फैटी लिवर जैसी समस्याएं हो रही हैं। नसों में चर्बी जमा हो जाती है, जिससे दिल तक जाने वाली रक्त नलिकाएं संकरी हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

स्ट्रेस में रहना

आजकल ज्यादातर युवा स्ट्रेस में घिरे हुए हैं। भले ही सभी लोगों के स्ट्रेस का कारण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन लोग तनाव में हैं जो हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का कारण बनता है। काम का अत्यधिक दबाव, टारगेट पूरा न कर पाता और नौकरी की अनिश्चितता युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इससे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो बीपी और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे दिल पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक आता है।

धूम्रपान और शराब का सेवन

धूम्रपान और शराब के सेवन से भी हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि हो रही है। धूम्रपान और शराब, नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की मांसपेशियां कमजोर बनती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है।

क्या युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों को रोका जा सकता है?

युवाओं में दिल के दौरे के बढ़ते मामलों से डर लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों को रोका जा सकता है। इसके लिए सिर्फ कुछ बदलाव जरूरी हैं-

रोजाना 30 से 45 मिनट की शारीरिक गतिविधि जरूर करें। आप वॉक, साइकिलिंग, योग या प्राणायाम कर सकते हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत में सुधार होता है।

हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए बैलेंस डाइट अहम भूमिक निभाती है। आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज, प्रोटीन और दालें शामिल करें।

ज्यादा नमक, चीनी और तले-भुने खाद्य पदार्थों से परहेज करें। इससे मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के मामले कम हो सकते हैं।

हार्ट अटैक से बचाव के लिए तनाव कम लें और नींद पूरी करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें।

समय-समय पर हेल्थ चेक-अप जरूर कराएं। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते रहें।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आज हम सही जीवनशैली अपनाएं, तो आने वाले वर्षों में कई जिंदगियां और दिलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वस्थ आदतें अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे युवा न सिर्फ लंबे समय तक जिएं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन भी जिएं।