Health tips: गर्मी और बरसात के मौसम में बढ़ जाता है बार-बार बीमार पड़ने का खतरा, ऐसे करें खुद का बचाव

Summer and monsoon health tips: बदलते मौसम में सेहत से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं गर्मियों और बरसात के मौसम में होने वाली सेहत से जुड़ी परेशानियों और उनके बचाव के बारे में।

How to keep yourself healthy in summer and monsoon season: गर्मियों के दिनों में हमें सबसे ज्यादा उम्मीद बारिश के मौसम से होती है, ताकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। गर्मियों के मौसम में अगर बीच-बीच में कुछ दिन बारिश हो जाए तो गर्मियों से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है और जैसे-तैसे करके गर्मियां कट जाती हैं। लेकिन सिर्फ गर्मियों का मौसम ही नहीं बल्कि बारिश का मौसम भी हमारी हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाता है और कई बार सेहत से जुड़ी अलग-अलग प्रकार की समस्याएं इससे होने लगती है। खासतौर पर तेज गर्मी के बाद बारिश आती हैं, जो कुछ लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं बारिश के बाद फिर से तेज गर्मियां आना भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। दिल्ली जैसे शहरों में गर्मियों के बीच में बारिश का मौसम होने लगता है और ऐसे में स्वास्थ्य की देखभाल करना जरूरी है। चलिए जानते हैं गर्मियों और बारिश के मौसम में किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और उसकी रोकथाम कैसे करें।

गर्मी और बारिश से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स

गर्मी और बरसात के बार-बार बदलते मौसम में अक्सर निम्न बीमारियां होती हैं -

1. एलर्जी

गर्मियों के बाद जब अचानक से बारिश का मौसम आता है, तो कुछ लोगों को एलर्जी के लक्षण होने लगते हैं। यह स्किन एलर्जी या श्वसन प्रणाली से संबंधित एलर्जी हो सकती है। इसमें आमतौर पर त्वचा में खुजली, लालिमा, सूजन, जुकाम, छींक व खांसी आदि के लक्षण देखे जाते हैं।

2. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन

बरसात के मौसम में ज्यादातर लोगों को फ्लू हो जाता है, जिस कारण से नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश, खांसी व बलगम बनने लगना आदि लक्षण होने लगते हैं। ये लक्षण आमतौर पर इन्फेक्शन के कारण होते हैं, जबकि कुछ मामलों में एलर्जी के कारण भी इनमें से कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं।

3. पानी की कमी

ज्यादा गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जो कई बार पूरी नहीं हो पाती है। वहीं गर्मियों के बाद अचानक से बरसात शुरू होने पर प्यास कम लगने लगती है और इस कारण से भी शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है।

4. हीट स्ट्रोक

ज्यादा गर्मियों के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है और इसका खतरा खासतौर पर उन लोगों में बढ़ता है, जिन्हें काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है। बरसात के मौसम के बाद कई बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।

कैसे करें स्वास्थ्य की देखभाल

गर्मियों और बारिश के मौसम में खुद को बीमार पड़ने से बचाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है -

1. शारीरिक रूप से एक्टिव रहें

हेल्दी रहने और बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत रखना जरूरी है और इसके लिए फिजिकली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। सुबह समय से उठकर थोड़ा बहुत चलें फिरें। योग व मेडिटेशन करें व थोड़ा बहुत वर्कआउट करना भी जरूरी है।

2. सही डाइट लें

शरीर को हेल्दी रखने के लिए सही व बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी डाइट में खूब मात्रा में फल व सब्जियों को शामिल करें। दिन में खूब पानी पिएं। बाहर का अनहेल्दी खाना जैसे फास्ट फूड आदि का सेवन न करें। खाना सही समय पर ही खाएं।

3. पूरी नींद लें

गर्मी हो या सर्दी हर मौसम में हेल्दी रहने रोजाना पूरी नींद लेना जरूरी होता है। रात को देर तक जागने या फोन यूज करने की बजाय समय से नींद लें और सुबह देरी से उठने की बजाय जल्दी उठें, जिसे आपकी नींद भी पूरी होगी और आप सुबह थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएंगे।

