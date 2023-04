Swimming In Summers: गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाने से हो सकता है नुकसान भी, फॉलों करें ये टिप्स रहेंगे हेल्दी

वेट लॉस के लिए स्वीमिंग को एक्सरसाइज की तरह करने या यूं हीं तैरने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें।

Healthy Swimming In Summer Season: गर्मियों के मौसम में स्वीमिंग पूल में नहाने में मज़ा तो आता ही है, क्योंकि पूल के पानी में नहाने से ठंडक और गर्मी से राहत मिलती है। साथ ही यह एक अच्छी एक्सरसाइज भी है जो आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद करती है। गर्मियों में वजन कम करने के लिए तैरने से फायदा होता है। वहीं, स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करना काफी आसान होता है। इसीलिए, लोग गर्मियों में स्विमिंग करना पसंद करते हैं। हालांकि, वेट लॉस के लिए स्वीमिंग को एक्सरसाइज की तरह करने या यूं हीं तैरने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचने से रोकते हैं और स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। आइए जानें स्विमिंग से पहले किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। ( tips to follow before getting into swimming pool in Hindi)

स्विमिंग पूल में तैरने से पहले फॉलो करें ये टिप्स (Tips to swim and stay healthy in summer season)

सबसे पहले करें थोड़ी स्ट्रेचिंग

स्विमिंग एक अच्छी वेट लॉस एक्सरसाइज है। लेकिन, स्विमिंग का पूरा फायदा पाने से पहले आप थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। स्विमिंग से पहले और बाद में 10-12 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। इससे तैरते समय मसल्स के अकड़ने का रिस्क कम होगा और एनर्जी लेवल भी बना रहेगा। (benefits of streching before and after exercise)

वॉर्म अप करें

पूल में उतरने से पहले कुछ देर वॉर्म-अप एक्सरसाइज करें। इससे, आप लम्बे समय तक एक्सरसाइज कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोजाना 10-15 मिनट तक वॉर्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए।

अचानक से पूल में ना उतरें

स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में उतरने से पहले अपने शरीर के तापमान को पूल के पानी के तापमान के स्तर पर ले जाएं। ठंडे पानी में अचानक से उतरने से नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है और शॉक (nervous shock ) लग सकता है। इसीलिए, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले थोड़ी देर शॉवर में नहाएं। फिर, पूल के आसपास थोड़ी देर टहलें या पानी में पैर डाल कर बैठें। उसके बाद पूल में उतरें।

पानी पीते रहें

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में स्वीमिंग करने से पहले पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर आप पानी में ज्यादा देर तक तैरने वाले हैं या पूल पार्टी या वॉटर राइड्स के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी जरूर पीएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें।