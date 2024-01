हेल्थ के साथ खिलवाड़ से कम नहीं हैं ये डेली हैबिट्स, हेल्दी होकर भी बना सकती हैं आपको बीमार

आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हेल्दी आदतें आपकी हेल्थ को केवल इसलिए नुकसान पहुंचा सकती हैं क्योंकि आप उन्हें गलत समय पर दोहराते हैं या आपके डेली रूटीन में आप थोड़ी-सी चूक कर जाते हैं।

Harmful Healthy Habits: अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी आदतें अपनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी रोजमर्रा की आदतें अगर अच्छी और हेल्दी होंगी तो आपके लिए बीमारियों से बच पाना और खुद को स्वस्थ-फुर्तिला रख पाना आसान हो सकता है। रोजाना समय पर सोने-जागने से लेकर ताजी फल-सब्जियां खाने, योग आसनों का अभ्यास या एक्सरसाइज करने जैसी आदतें अच्छी सेहत की निशानी हो सकती हैं। लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हेल्दी आदतें आपकी हेल्थ को केवल इसलिए नुकसान पहुंचा सकती हैं क्योंकि आप उन्हें गलत समय पर दोहराते हैं या आपके डेली रूटीन में आप थोड़ी-सी चूक कर जाते हैं। यहां पढ़ें आपकी ऐसी ही हेल्दी आदतों के बारे में जो थोड़ी-सी गलती की वजह से आपकी हेल्थ पर ही भारी पड़ सकती हैं। (Healthy habits that are harmful for your health in Hindi)

बीमार बनानेवाली हेल्दी आदतें (Daily healthy habits that can make you sick)

बार-बार पानी पीना

शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिन में 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह लोगों को दी जाती है। लेकिन अगर आप इससे अधिक पानी पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल, ज्यादा पानी पीने से आपको मतली-उल्टी होने या शरीर में सूजन बढ़ जाने जैसे लक्षण दिखायी दे सकते हैं। इस स्थिति को वॉटर टॉक्सिसिटी कहा जाता है। इससे आपको बेचैनी और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं।

मिठाई की जगह फल खाना

हमारे देश में भला ऐसा कौन होगा जिसे खाने के बाद मिठाई खाना पसंद ना हो। गाजर का हलवा हो या खीर भोजन के अंत में थोड़ा-सा मीठा खाकर लोगों का मूड अच्छा हो जाता है। वहीं, बहुत-से लोग खाना खाने के बाद मिठाई की जगह मीठे फल खाना पसंद करते हैं। लेकिन, एक्सपर्ट्स की मानें तो खाना खाने के बाद फल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे आपकी हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

काजू-बादाम खाना

स्नैकिंग के लिए काजू-बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे नट्स का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। शरीर के लिए जरूरी माने जाने वाले हेल्दी फैट्स के लिए भी इन सूखे मेवों का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसीलिए, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने से हड्डियों और जॉइंट्स से जुड़ी तकलीफें कम होती हैं। लेकिन, अगर आप जल्द या ज्यादा फायदा पाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो इससे फायदे की बजाय आपको नुकसान ही होगा। अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से एलर्जिक रिएक्शन्स हो सकते हैं।