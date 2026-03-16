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Chulhe Par Khana Banane ke Nuksan : ईरान- इजरायल में हो रहे युद्ध के कारण भारत में LPG गैस सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सिलेंडर के लिए घंटों तक लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो सिलेंडर भरवाने की नौबत न आए, इसके लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले से चलने वाले चूल्हों पर खाना बनाने की बात कर रहे हैं। पारंपरिक तौर पर भारत में लड़की के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता था, लेकिन चूल्हे से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए काफी हानिकारक माना जाता है।
पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं कई तरह के हानिकारक कण (पार्टिकुलेट मैटर), कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों से भरा होता है। लंबे समय तक चूल्हे के धुएं में रहने से शरीर को एक नहीं, बल्कि कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चूल्हे से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड होता है। रिसर्च बताती है कि यह कण बहुत छोटे होते हैं और आसानी से सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा रहता है।
चूल्हे पर खाना बनाना एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। इससे सांस की बीमारियां, आंखों की समस्या, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपके घर के आसपास LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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