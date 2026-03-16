LPG की कमी में लोग फिर जला रहे हैं चूल्हा, लेकिन इससे हो सकती हैं ये 5 बीमारियां

LPG गैस की कमी के कारण आप भी चूल्हे पर खाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए इससे कौन-कौन सी बीमारियां आपको घेर (Chulhe Par Khana Banne ke Nuksaan) सकती हैं।

Chulhe Par Khana Banane ke Nuksan : ईरान- इजरायल में हो रहे युद्ध के कारण भारत में LPG गैस सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सिलेंडर के लिए घंटों तक लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो सिलेंडर भरवाने की नौबत न आए, इसके लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले से चलने वाले चूल्हों पर खाना बनाने की बात कर रहे हैं। पारंपरिक तौर पर भारत में लड़की के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता था, लेकिन चूल्हे से निकलने वाला धुआं सेहत के लिए काफी हानिकारक माना जाता है।

चूल्हे पर खाना बनाने पर क्या कहती है रिसर्च

पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि चूल्हे से निकलने वाला धुआं कई तरह के हानिकारक कण (पार्टिकुलेट मैटर), कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों से भरा होता है। लंबे समय तक चूल्हे के धुएं में रहने से शरीर को एक नहीं, बल्कि कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। चूल्हे से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड होता है। रिसर्च बताती है कि यह कण बहुत छोटे होते हैं और आसानी से सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा रहता है।

चूल्हे पर खाना पकाने से होने वाली बीमारियां

सांस की बीमारियां- चूल्हे के धुएं से सबसे ज्यादा असर फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर पड़ता है। धुएं में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा का खतरा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का खतरा रहता है। जो लोग लंबे समय तक चूल्हे के धुएं में रहते हैं उनमें सांस से जुड़ी बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं। आंखों से जुड़ी समस्याएं- चूल्हे से निकलने वाला धुआं फेफड़ों के अलावा आंखों की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। चूल्हे से निकलने वाला धुआं आंखों में जलन और लालिमा पैदा कर सकता है। कई बार लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, आंखों में लालपन और आंखों की एलर्जी की समस्या होती है। फेफड़ों का कैंसर- चूल्हे में लकड़ी और कोयले जलाया जाए तो इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो लंबे समय में कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। खासकर बंद रसोई या खराब वेंटिलेशन वाले घरों में चूल्हे पर खाना पकाया जाए, तो इससे कैंसर का खतरा कई गुणा ज्यादा होता है। दिल की बीमारियां- विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि चूल्हे के धुएं में मौजूद सूक्ष्म कण शरीर में जाकर ब्लड फ्लो को रोकते हैं। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक इन कणों के संपर्क में रहने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। त्वचा की समस्याएं- चूल्हे के धुएं में मौजूद प्रदूषक तत्व त्वचा पर भी असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से त्वचा में जलन या एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा चूल्हे पर खाना पकाने से त्वचा सामान्य से ड्राई भी हो सकती है।

निष्कर्ष

चूल्हे पर खाना बनाना एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए कई तरह से नुकसानदायक हो सकता है। इससे सांस की बीमारियां, आंखों की समस्या, दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपके घर के आसपास LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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