इस शहर में गर्मी ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, जानें ज्यादा गर्मी के कारण किन बीमारियों का बढ़ रहा खतरा

Temperature news: भारत के कई शहरों मौसम का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कुछ शहरों में कई सालों के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। जानें ज्यादा गर्मी के कारण सेहत पर क्या असर पड़ रहा है।

Temperature in india: जून के महीने में गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। इस साल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 38.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इतना ही तापमान आखिरी बार जून 20214 में दर्ज किया गया था, जो कि लगभग 10 साल पुराना है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी गर्म हवाओं के कारण तेजी से मौसम का तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश होने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। लगातार बढ़ रहा तापमान सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है और कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है। इस लेख में जानें कौन सी ज्यादा गर्मी के कारण कौन सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है। (Health problems due to temperature in hindi)

हीट स्ट्रोक (Heat Stroke due to excessive heat)

गर्मियों के दिनों में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे हीटस्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण जब शरीर का का तापमान तेजी से बढ़ जाता है, तो इस कारण से स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी होने लग जाती हैं। हीट स्ट्रोक के दौरान शरीर का तापमान 104 फारेनहाइट से ज्यादा बढ़ जाता है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं।

स्किन प्रॉब्लम्स (Skin problems due to excessive heat)

त्वचा हमारे शरीर का वह हिस्सा है, जिस पर गर्मी और धूप का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। यही कारण है कि ज्यादा गर्मियों के कारण स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं जिनमें हीट रैश आदि शामिल है। साथ ही ज्यादा धूप के कारण त्वचा में लालिमा व जलन आदि पैदा कर सकती है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उन्हें गर्मी के संपर्क में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए।

हीट क्रैंप्स (Heat cramps due to excessive heat)

बढ़ती गर्मी के कारण मांसपेशियों पर भी असर पड़ने लगता है, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन आने लग जाती हैं। क्रैंपिंग अक्सर टांग, बांह और पेट की मांसपेशियों में होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को गर्मियों के दिनों में ही ज्यादा ही क्रैंप्स होने लगते हैं। मांसपेशियों में क्रैंप्स आने के एक कारण शरीर में पानी की कमी होना भी है।

डिहाइड्रेशन (Dehydration due to excessive heat)

गर्मियों के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ताकि पसीने की मदद से शरीर का तापमान ठंडा रहे। गर्मियों के दिनों हमारे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और कई बार पानी की कमी होने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

थकान व कमजोरी (Fatigue and weakness due to due to excessive heat)

गर्मियों के दिनों में शरीर में ज्यादा थकान व कमजोरी की समस्या रहती है। ऐसा आमतौर पर इसलिए रहता है क्योंकि ज्यादा देर तक गर्मी के संपर्क में रहने के कारण शरीर को ओवरटाइम काम करना पड़ता है, जिस कारण से थकान व कमजोरी होने लगती है।

मानसिक रोग (Mental health due to excessive heat)

ज्यादा गर्मी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ज्यादा समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से मानसिक समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें चिड़चिड़ापन और उलझन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, तो उन्हें ज्यादा देर तक गर्मी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए।

