Health Ministry Guidelines: कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत में दैनिक स्तर पर लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार देश में 3 लाख से अधिक नये संक्रमितों का पता चल रहा है। इन लगातार बढ़ते मामलों के बीच देशभर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम भी तेज़ी से चल रहा है। कुछ लोगों को 2 डोज़ मिल चुकी है और फिलहाल देश में तीसरे चरण के दौरान 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगायी जा रही है। (Health Ministry Guidelines for Covid Vaccine Side Effects in Hindi) Also Read - Coronavirus Cases in India: राहतभरी ख़बर ! देश के इन 7 राज्यों में कम हुए कोरोना केसेस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया क्या होगा आने वाले दिनों में हाल

हालांकि, कोविड वैक्सीनेशन के दौरान कई लोगों में साइड-इफेक्ट्स भी दिखायी दे रहे हैं। इन समस्याओं के डर से बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की मदद के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। जिनकी मदद से लोग यह समझ सकते हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साइड-इफेक्स दिखने पर क्या करना चाहिए। (Health Ministry Guidelines) Also Read - कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद सिर्फ महिलाओं को ही हो रहे ये 5 साइड-इफेक्ट, पीरियड की डेट तक हो रही चेंज

चेक करें पहले वैक्सीन से एलर्जी का रिकॉर्ड

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) द्वारा जारी की गयी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कोविड-19 की वैक्सीन लेने आता है तो, उससे पूछा जाए कि क्या उसे पहले कभी किसी और वैक्सीन या कोविड की पहली खुराक लेने से एलर्जी या रिएक्शन हुआ है। यदि, वह व्यक्ति पहले रिएक्शन्स महसूस कर चुका है ऐसे मामलों में एलर्जी स्पेशलिस्ट की सलाह के अनुसार ही आगे फैसला लिया जाना चाहिए। (Covid-19 Vaccine Side Effects) Also Read - अभिनेता आशुतोष राणा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव, कुछ दिन पहले ही ली थी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़

मेडकिल हिस्ट्री की करें जांच

इन गाइडलाइंस में मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि, कोविड वैक्सीन निर्माता कम्पनियों द्वारा बतायी गयीं सभी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही टीका ले रहे व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्याओं और स्थितियों का भी आकलन करने के बाद ही वैक्सीन लगायी जानी चाहिए। जैसे, गर्भावस्था, कमज़ोर इम्यूनिटी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां और अधिक उम्र वाले लोगो को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से इस विषय में बात करनी चाहिए।