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लंबे समय तक कब्ज रहने से हो सकती हैं ये 5 बीमारियां, डॉक्टर से जानें इसका इलाज

कब्ज की समस्या सुनने में बेशक बहुत आम लगती हो, लेकिन इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है।

लंबे समय तक कब्ज रहने से हो सकती हैं ये 5 बीमारियां, डॉक्टर से जानें इसका इलाज
गलत खानपान के कारण कब्ज होना आम बात है।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Manoj Yadav

Written by Ashu Kumar Das |Updated : April 28, 2026 8:46 AM IST

कम पानी पीने, गलत खानपान के कारण कब्ज की समस्या इन दिनों आम हो चुकी है। गर्मियों के मौसम में जब पाचन तंत्र धीमा पड़ जाता है, तब कब्ज की परेशानी और भी ज्यादा होने लगती है। लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. मनोज यादव का कहना है कि लंबे समय तक कब्ज रहने से पाचन तंत्रिका पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पाचन तंत्रिका पर पड़ने वाला दबाव आंत, लिवर और किडनी के कामों को प्रभावित करता है। जब शरीर के यह अंग प्रभावित होते हैं, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का खतरा कई गुणा ज्यादा तक बढ़ता है।

कब्ज क्या है?

ब्रिटिश जनरल ऑफ एनेस्थीसिया की वेबसाइट पर मौजूद एक रिसर्च बताती है कि कब्ज वह समस्या है, जब व्यक्ति को सुबह, शाम या दिन के किसी भी समय मल त्याग में कठिनाई होती है। इस केस में आंतों के अंदर मल सख्त हो जाता है। सामान्य रूप से हफ्ते में 3 बार से कम मल त्याग होना कब्ज का संकेत माना जाता है। लगातार कब्ज की परेशानी होती है, तो यह स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक हो सकती है।

कब्ज की समस्या लंबे समय रहे, तो यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। (AI Images)

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लंबे समय तक कब्ज रहने से कौन सी बीमारी होती है?

डॉ. मनोज बताते हैं कि लंबे समय तक कब्ज रहने से एक नहीं बल्कि कई बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज से कारण होने वाली कुछ बीमारियां समय के साथ ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ के दर्द का सामना आपको जीवन भर करना पड़ सकता है।

1. बवासीर

कब्ज के कारण आपको मल त्याग के दौरान अतिरिक्त जोर लगाना पड़ता है। इससे गुदा की नसों में सूजन की परेशानी बढ़ सकती है। धीरे- धीरे यह समस्या बवासीर हो जाती है। बवासीर के कारण मलद्वार में खून आना, मल द्वार के पास दर्द और जलन, बैठने में परेशानी जैसे लक्षण देखें जाते हैं। बवासीर का शुरुआती स्टेज में ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगर बवासीर शुरुआत में ठीक न हो तो भविष्य में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है।

2. रेक्टल प्रोलैप्स

कब्ज की वजह से सुबह मल के लिए जोर लगाने पर कुछ गंभीर मामलों में मलाशय बाहर की ओर आ सकता है। इसके कारण गुदे से मांस बाहप निकल जाता है। रेक्टल प्रोलैप्स के कारण किसी भी व्यक्ति को उठने, बैठने में असहजता महसूस हो सकती है। यह काफी दर्दनाक स्थिति भी हो सकती है।

3. गुदा फिशर

डॉक्टर का कहना है कि लंबे समय तक कब्ज रहने से मल कठोर हो जाता है। इस प्रकार के कठोर मल के कारण गुदा में दरार पड़ जाती है। इस समस्या को मेडिकल भाषा में फिशर कहा जाता है। गुदा फिशर के कारण मल त्याग के दौरान तेज दर्द और खून की बूंदें भी आती है।

4. पेट में सूजन

कब्ज की परेशानी तब होती है, जब पाचन सही तरीके से नहीं होता है। इससे पेट में दर्द, गैस, पेट में सूजन और पेट फूलने की समस्या बढ़ सकती है।

5. मानसिक तनाव

लगातार कब्ज रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, जिससे तनाव और मूड खराब रहने लगता है। रिसर्च बताती है कि कब्ज के कारण मानसिक तनाव होना एक आम बात है।

पानी पीने से कब्ज की समस्या धीरे- धीरे कम हो सकती है।

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कब्ज का इलाज क्या है?

  1. कब्ज की समस्या का सबसे आसान इलाज है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। कब्ज से बचाव के लिए रोजाना दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं।
  2. अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं। फाइबर के लिए रोजमर्रा के खाने में साबुत अनाज, दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल को शामिल करें।
  3. कब्ज की परेशानी उन्हें ज्यादा होती है, जो शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं होते हैं या फिर सामान्य की तुलना में कम होते हैं। इसलिए रोजाना 30 मिनट वॉक, योग और किसी प्रकार की एक्सरसाइज जरूर करें।
  4. कब्ज की समस्या अगर ज्यादा हो रही है, तो जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से हल्के लैक्सेटिव या इसबगोल का सेवन किया जा सकता है।

Disclaimer:  कब्ज कोई आम नहीं बल्कि लंबे समय तक परेशान करने वाली समस्या है। अगर आपको लगातार कब्ज की परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। कब्ज का सही समय पर इलाज कर लिया जाए तो ऊपर बताई गई बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।

FAQs

कब्ज को हमेशा के लिए खत्म कैसे करें?

कब्ज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दिनभर में 3-4 लीटर पानी पिएं, मैदा और जंक फूड से बचें, और रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलें या योग करें।

रात में ऐसा क्या खाएं कि सुबह पेट साफ हो जाए?

रात को सोने से पहले पपीता खाएं या एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच त्रिफला चूर्ण या ईसबगोल मिलाकर लें। इससे सुबह पेट को आसानी से साफ करने में मदद मिलती है।  

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More