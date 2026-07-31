कावड़ यात्रा पर जाने से पहले करवाएं ये 5 मेडिकल टेस्ट, वरना बीच रास्ते में हो जाएगी दिक्कत

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : July 31, 2026 12:12 PM IST
Medically Verified By: Dr. Anil Gomber
"बम-बम भोले" का जयकारा लगाते हुए पैदल कावड़ यात्रा पर निकलना भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। लाखों शिवभक्त हर साल हरिद्वार, गौमुख, ऋषिकेश से गंगाजल भरकर अपने-अपने शहरों तक 100-200 किलोमीटर पैदल चलते हैं। लेकिन 10-15 दिन तक लगातार चलना, वजन उठाना, कम नींद और बदलता मौसम - ये सब आपके शरीर के लिए एक मैराथन से कम नहीं होता है। और अगर पहले से कोई बीमारी है तो कावड़ की यात्रा मुश्किल भी बन सकती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं - भक्ति के साथ शरीर की फिटनेस भी जरूरी है।
दिल्ली के मॉडल टाउन स्थिति यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर डॉ. अनिल गोम्बर कहते हैं कि कावड़ की यात्रा पर निकलने से पहले 30 मिनट का हेल्थ चेकअप आपको बड़े खतरे से बचा सकता है। डॉ. अनिल गोम्बर बताते हैं कि कावड़ यात्रा पर जाने से पहले हर शिवभक्त को 5 मेडिकल टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में-
कावड़ यात्रा शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालती है।
कावड़ यात्रा के दौरान आप लगातार 6-8 घंटे चलते हैं, कंधे पर 10-20 किलो की कावड़ होती है, धूप, बारिश, उमस सब झेलना पड़ता है। इस दौरान डिहाइड्रेशन, पैरों में छाले, थकान, ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल बिगड़ना आम बात है। American College of Sports Medicine की एक रिसर्च के मुताबिक, लगातार लंबे समय तक पैदल चलने और वजन उठाने से हार्ट पर दबाव बढ़ता है और मांसपेशियों में चोट का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है।इसलिए अगर आपका शरीर तैयार नहीं है तो बीच रास्ते में चक्कर, सांस फूलना या पैरों में दर्द होना तय है।
मेडिकल टेस्ट से विभिन्न बीमारियों का पता चल सकता है।
डॉ. अनिल गोम्बर बताते हैं कि वैसे तो हर कावड़ यात्री के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
National Health Portal of India भी कहता है कि तीर्थयात्रा से पहले बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कराना जरूरी है ताकि हाई रिस्क वाली बीमारियों को समय पर पकड़ा जा सके। डॉक्टर कहते हैं कि कावड़ यात्रा शरीर और मन दोनों की परीक्षा है। भोले के नाम पर निकल पड़ेंगे वाली सोच अच्छी है, लेकिन तैयारी के साथ निकलिए तो यात्रा और भी आनंददायक होगी।
Discalimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए मेडिकल टेस्ट और स्वास्थ्य सलाह किसी भी तरह से डॉक्टर की व्यक्तिगत सलाह या इलाज का ऑप्शन नहीं है। अगर आप कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें। जिन लोगों को डायबिटीज, थायराइड या कोई अन्य समस्या है तो कावड़ यात्रा करने से पहले डॉक्टर को अपनी परेशानी बताएं और डॉक्टर बताए गए परहेज के साथ ही यात्रा करें।