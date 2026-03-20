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1- 2 नहीं ताली बजाने से शरीर को मिलते हैं ये 7 फायदे, बस जान लें ताली बजाने का सही तरीका

Tali Bajane ke Fayde: रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ताली बजाने से शरीर को एक नहीं बल्कि कई तरह से फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।

1- 2 नहीं ताली बजाने से शरीर को मिलते हैं ये 7 फायदे, बस जान लें ताली बजाने का सही तरीका

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 20, 2026 2:47 PM IST

health benefits of clapping of hands: अक्सर जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ खुशी नहीं बल्कि रोजाना एक आदत की तरह ताली बजाई जाए, तो इससे सेहत को कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में ताली बजाने को 'कर वादन क्रिया' कहा जाता है। नियमित रूप से ताली बजाने से शरीर के कई अंगों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और इससे बीमारियों का खतरा कम होता है।

ताली बजाना कैसे करता है काम

जानकारी के बता दें कि हमारे हाथों में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स (Acupressure Points) होते हैं, जो शरीर के अलग-अलग अंगों से जुड़े होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं, तो इन पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है। इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ताली बजाने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इससे दिल और दिमाग को कई प्रकार से फायदे मिलते हैं।

clapping benefits

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ताली बजाने से शरीर को मिलने वाले फायदे

  1. दिल की सेहत के लिए बेहतर- ताली बजाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में मदद मिलती है।
  2. तनाव कम करें- कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है रोजाना 10 से 15 मिनट ताली बजाने से शरीर में हैप्पी हार्मोन (एंडोर्फिन) रिलीज होते हैं, जो तनाव और डिप्रेशनको कम करने में मदद करते हैं। डेस्क जॉब वालों को मानसिक तनाव कम करने के लिए ताली जरूर बजानी चाहिए।
  3. इम्यून सिस्टम मजबूत करे- ताली बजाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे इम्यूनिटी मजबूत बनती है और बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है।
  4. एनर्जी और स्टैमिना को बढ़ाता है- सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट तक ताली बजाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। इससे पूरा दिन शरीर को एक्टिव रहने में मदद मिलती है। सुबह ताली बजाने जैसी एक्टिविटी करके शरीर को पूरा दिन सुस्ती महसूस नहीं होती है।
  5. ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल- ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे लो BP की समस्या में राहत मिल सकती है। जिन लोगों को अक्सर लो ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है, उन्हें ताली बजाने जैसी एक्टिविटी रोजाना जरूर करनी चाहिए।
  6. मूड बेहतर बनाता है- ताली बजाने से मन खुश रहता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मूड बेहतर होने से दिमाग में ख्याल भी अच्छे आते हैं। साथ ही, यह नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर करता है।
  7. नींद में सुधार आता है- रात में हल्की ताली बजाने से तनाव कम होता है और अच्छी नींद आती है। जिन लोगों को रात में अक्सर अनिद्रा की परेशानी रहती है, उनके लिए रात में ताली बजाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

ताली बजाने का सही तरीका

  1. सुबह खाली पेट 10 से 15 मिनट ताली बजाएं। इस प्रक्रिया को उठने के तुरंत बाद करने की कोशिश करें।
  2. दोनों हाथों को सीधा रखकर जोर से ताली बजाएं। आप चाहें तो हाथों में हल्का तेल लगा सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More