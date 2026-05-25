सिर में सूजन और दर्द को सामान्य समझ रही थी महिला, टेस्ट में निकला थायराइड कैंसर, जानें कब दिखता है यह Rare संकेत

सिरदर्द और सिर में सूजन-गांठ को एक महिला सामान्य समझती रही। शुरुआती जांच में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का संकेत लगा। लेकिन, बाद में थायराइड कैंसर का निदान हुआ। जानें, क्या है पूरा मामला?

Written By: Anju Rawat | Published : May 25, 2026 1:22 PM IST

Medically Verified By: Dr. Mandeep Singh

thyroid cancer- (Image: AI)

क्या आपको हर वक्त सिरदर्द रहता है? सिर में सूजन या गांठ जैसा महसूस हो रहा है? अगर हां, तो इन लक्षणों को सामान्य समझने की भूल बिल्कुल न करें। क्योंकि हाल ही में एक केस रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिनसे डॉक्टरों को भी चौंका दिया। इसमें बताया गया है कि एक 56 वर्षीय महिला को सिर में दर्द और सूजन थी, जो बाद में थायराइड कैंसर निकला। यानी थायराइड कैंसर होने पर सिरदर्द भी हो सकता है। आइए, विश्व थायराइड दिवस (जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है) के मौके पर जानते हैं इस महिला की कहानी-

thyroid research and practice journal में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 56 वर्षीय महिला को फॉलिक्युलर थायराइड कार्सिनोमा (Follicular Thyroid Carcinoma) था। यह थायराइड कैंसर का दूसरा सबसे आम प्रकार है। जब यह कैंसर महिला के स्कल बोन (खोपड़ी की हड्डी) तक पहुंच गया, तो उसके सिर में सूजन होने लगी और वह गंभीर सिरदर्द से जूझने लगी। हालांकि, इसे बेहद दुर्लभ स्थिति माना जाता है।

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के अनुसार, महिला को सिर पर सूजन और लगातार बढ़ती गांठ जैसा महसूस हो रहा था। जब डॉक्टर को दिखाया, तो शुरुआत में इसे बोन ट्यूमर या दूसरी न्यूरोलॉजिकल समस्या समझी जा रही थी। लेकिन, जब आगे की जांच की गई तो पता चला कि यह थायराइड कैंसर की वजह से हो रहा है। क्योंकि थायराइड कैंसर, थायराइड ग्रंथि के साथ ही खोपड़ी की हड्डी तक पहुंच चुका था। विशेषज्ञों का मानना है कि फॉलिक्युलर थायराइड कैंसर में ब्लड वेसल्स के जरिए कैंसर, शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में यह कैंसर हड्डियों तक भी पहुंच सकता है।

कैसे पता चला है कि थायराइड कैंसर है?

दरअसल, जब डॉक्टरों को शक हुआ तो उन्होंने सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैनिंग की। इसमें स्कल बोन में ट्यूमर की मौजूदगी दिखाई दी। इसके बाद, कैंसर की पुष्टि के लिए बायोप्सी की गई, जिसमें थायराइड कैंसर का पता चला। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तरह के मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं।

इन लक्षणों की न करें अनदेखी

आर्ट ऑफ हीलिंग कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मनदीप सिंह मल्होत्रा बताते हैं कि कुछ लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ इशारा करते हैं।

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, इसके साथ थायराइड का इतिहास भी हो तो इन संकेतों की बिल्कुल अनदेखी न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करके थायराइड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है।

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क्या थायराइड कैंसर के मरीज ठीक हो सकते हैं?

जी हां, थायराइड कैंसर के ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन, जब थायराइड का कैंसर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए अगर आपको थायराइड रोग है, तो रेगुलर फॉलो-अप और स्कैनिंग जरूर कराएं। इससे थायराइड से जुड़ी समस्याओं को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है।

Disclaimer: वैसे तो सिरदर्द एक आम समस्या है। लेकिन, अगर आपको लंबे समय से सिरदर्द की समस्या बनी हुई है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। सिरदर्द या सिर में किसी तरह की गांठ महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं।