हौज खास में गंदे पानी से लोग बीमार, क्या दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों का मौसम शुरू हो गया है?

हौज खास में दूषित पानी पीने से कई लोगों को बीमार पड़ने का मामला सामने आया है और ऐसे में लोगों को मन में यह भी डर बैठ गया है कि शायद दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का अब मौसम शुरू हो गया है। इस लेख में जानें स्थिति का बचाव कैसे करें।

Written By: Mukesh Sharma | Published : June 3, 2026 8:37 PM IST

delhi hauz khas contaminated water (Image credit: chatgpt)

हाल ही में दक्षिण दिल्ली के हौज खास में खराब पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है, जिसने लोगों की पीने के पानी की समस्या को लेकर और चिंता बढ़ा दी है। वहां रहने वाले लोगों ने पीने के पानी से बदबू आने और यहां तक कि झाग बनने जैसी समस्याओं की शिकायत की है। धीरे-धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और बीमार पड़ने वालों में छोटे बच्चे भी थे। यहां तक कि कुछ मरीजों को तो अस्पताल से इलाज भी कराना पड़ा। यह सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि लंबे समय से ही दिल्ली को बार-बार पीने के पानी से होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस कारण से लोगों को एक बार फिर से यही डर सता रहा है कि लगता है कि दिल्ली दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों का मौसम फिर शुरू हो गया है।

बारिश के मौसम में ज्यादा होती हैं ये बीमारियां

दिल्ली में बारिश के मौसम में पानी से जुड़ी समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है और ऐसे में सीवर पर दबाव बन जाता है। अब अगर पीने के पानी की कोई पाइप किसी सीवर के पास से गुजर रही है और सीवर व पीने के पानी की पाइप दोनों ही पुरानी व कमजोर हैं, तो ऐसें पीने का पानी भी दूषित हो सकता है। वही दूषित पानी घरों के नलों में आता है, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ने लगते हैं।

दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं?

दूषित पानी में आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जैसे रोगाणु या केमिकल आदि हो सकते हैं और जब ये पेट में जाते हैं तो कई गंभीर इन्फेक्शन व बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें निम्न भी शामिल हैं -

पेट या आंतों में संक्रमण - क्योंकि दूषित पानी के साथ कई बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी भी शरीर के अंदर जा सकते हैं जो कई गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं।

क्योंकि दूषित पानी के साथ कई बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी भी शरीर के अंदर जा सकते हैं जो कई गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। हैजा - यह दूषित पानी से होने वाला एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसका समय रहते इलाज न किया जाए तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।

यह दूषित पानी से होने वाला एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसका समय रहते इलाज न किया जाए तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। लिवर के रोग - दूषित पानी में केमिकल व अन्य विषाक्त पदार्थ मौजूद हो सकते हैं, जो शरीर में जाकर लिवर तक पहुंच जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इससे आमतौर पर हेपेटाइटिस A और E होने का खतरा ज्यादा रहता है।

दूषित पानी में केमिकल व अन्य विषाक्त पदार्थ मौजूद हो सकते हैं, जो शरीर में जाकर लिवर तक पहुंच जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इससे आमतौर पर हेपेटाइटिस A और E होने का खतरा ज्यादा रहता है। खूनी दस्त - दूषित पानी में मौजूद खतरनाक रोगाणु, केमिकल व विषाक्त पदार्थ आदि शरीर के अंदर जाकर आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेचिश जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और खूनी दस्त लग सकते हैं।

कैसे बचाव करें

सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप और आपका परिवार जो पानी पी रहा है वह स्वच्छ और सुरक्षित है। दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं -

अगर आप किसी ऐसी जगह गए हुए हैं जहां का पानी दूषित हो सकता है, तो ऐसे में पैकिंग वाली बोतल का पानी पीएं

अगर पानी से बदबू आ रही है या झाग आ रही है, तो उसे उबालकर भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि केमिकल व विषाक्त पदार्थ उबालने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं।

खराब मौसम के दौरान पानी को आमतौर पर उबालकर ही पीना चाहिए, ताकि बीमारी का खतरा कम हो जाए।

अगर आपको दस्त, उल्टी, बुखार या फिर किसी भी स्वास्थ्य के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें ताकि अगर दूषित पानी पीने के कारण कोई समस्या हुई है तो गंभीर होने से पहले ही उसका समय पर इलाज शुरू कर दें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स व खबरों पर आधारित है। इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।