13 साल बाद हरीश राणा ने ली अंतिम सांस, एक्सपर्ट से जानें क्या है Passive Euthanasia

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Passive Euthanasia in Hindi: हरीश राणा के जीवन की कहानी जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा हुआ है। इस खबर ने पूरे समाज को जीवन की असली वैल्यू को सोचने पर मजबूर कर दिया है, कि जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे जीवन से हार कर मृत्यु मांगनी पड़ जाए। 13 सालों तक अपने जीवन की लड़ाई लड़ते-लड़ते आखिरकार हरीश राणा के परिवार ने उसके लिए इच्छा मृत्यु मांग ली है। वे 2013 से ही कोमा में थे और तबसे ही उनका जीवन लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही चल रहा था। शरीर की इस स्थिति को वेजिटेटिव स्टेट में थे। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि कोमा और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट दोनों एक ही चीज है। जबकि ऐसा नहीं होता है और ये दोनों ही चीजें अलग-अलग होती हैं। इस लेख में डॉ. मुकुंद अग्रवाल, एसोसिएट कंसल्टेंट - न्यूरोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर ने कोमा, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट और पैसिव यूथेनेशिया आदि के बारे में जानेंगे।
कोमा और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट दोनों ही गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर होता है जो इस प्रकार है -
कोमा एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज पूरी तरह बेहोश रहता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और वह बाहरी सेंस्टिविटी (जैसे उसे छूना, आवाज करना या नजरों के सामने आना आदि) पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, यानी ना वह जागता है और ना ही किसी तरह का अवेयरनेस दिखाता है। यह स्थिति आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकती है और इसमें सुधार या बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।
वहीं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में मरीज की आंखें खुल सकती हैं, वह सोने-जागने का चक्र भी दिखा सकता है, लेकिन उसमें आसपास की चीजों के प्रति कोई समझ या जागरूकता नहीं होती। यानी ब्रेन का वह हिस्सा जो चेतना और सोचने-समझने के लिए जिम्मेदार होता है, वह काम नहीं करता। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट आमतौर पर लंबे समय तक या स्थायी हो सकता है। इसलिए आसान भाषा में कहें तो कोमा में मरीज पूरी तरह ‘ऑफ’ होता है, जबकि वेजिटेटिव स्टेट में शरीर कुछ बेसिक फंक्शन करता है लेकिन दिमाग की जागरूकता खत्म हो जाती है।
(और पढ़ें - बार-बार बेहोश होने का कारण)
पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि जब कोई मरीज बहुत गंभीर और लाइलाज बीमारी से गुजर रहा हो और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची हो, तब उसके जीवन को कृत्रिम तरीके से लंबा करने वाले इलाज को धीरे-धीरे रोक दिया जाता है, ताकि उसे अनावश्यक दर्द और तकलीफ से राहत मिल सके। इसमें मरीज को कोई ऐसी दवा नहीं दी जाती जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए, बल्कि वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फीडिंग ट्यूब या अन्य मेडिकल सपोर्ट को हटाया जाता है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से अपना काम बंद कर देता है।
यह फैसला बहुत सोच-समझकर लिया जाता है और इसमें डॉक्टरों की टीम, मरीज की पहले से व्यक्त इच्छा (लिविंग विल) और परिवार की सहमति अहम भूमिका निभाती है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति है। आसान शब्दों में कहें तो पैसिव यूथेनेशिया का उद्देश्य किसी की जिंदगी को जबरन खत्म करना नहीं, बल्कि मरीज को उसके जीवन के अंतिम समय में बेवजह के इलाज और पीड़ा से बचाकर उसे शांति और सम्मान के साथ विदा होने का अवसर देना होता है।
अलग-अलग देशों में कई ऐसी मेडिकल प्रक्रियाएं काफी अलग-अलग हो सकती हैं, जिनमें कानून की जरूरत पड़े। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि भारत में ही यह प्रक्रिया जटिल है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में यह प्रक्रिया आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों की जरूरत पड़ती है। इसमें परिवार की भूमिका, मेडिकल बोर्ड की मंजूरी और पेशेंट कि लिविंग विल समेत बहुत सी चीजों पर चर्चा की जाती है और उसके बाद फैसला लिया जाता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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