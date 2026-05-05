hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Diseases Conditions
  • क्रूज शिप में फैला हंतावायरस से 3 मौत के बाद WHO भी अलर्ट पर, कहीं दुनिया के लिए नया खतरा तो नहीं?

क्रूज शिप में फैला हंतावायरस से 3 मौत के बाद WHO भी अलर्ट पर, कहीं दुनिया के लिए नया खतरा तो नहीं?

समुद्री जहाव पर सवार 150 लोगों के बीच फैले इस गंभीर हंतावायरस संक्रमण के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग संक्रमित हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठनने भी लोगों को इस वायरस से खास सावधानी बरतने की सलाह दी है।

WrittenBy

Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 5, 2026 2:10 PM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Niraj Kumar

thehealthsite.com top news

hantavirus outbreak cruise (this image was generated by chatgpt)

अंटलांटिक महासागर में MV Hondius नाम के एक क्रूज शिप जिसमें 150 यात्री औक क्रू मेंंबर थे, जो अलग 20 अलग-अलग देशों से आए हुए थे। इस शिप हंतावायरस का वायरल इन्फेक्शन फैल गया, जिसके चलते क्रूज शिप पर ही 3 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि, कुल मामलों की बात करें तो शिप पर लगभग 7 मामले सामने आए हैं और जिनमें से 2 मामलों की लैब से पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5 अभी भी संदिग्ध मामलें हैं यानी उनमें हंतावायरस संक्रमण जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं और इनमें से एक यात्री की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आम लोगों के लिए इसका ज्यादा जोखिम नहीं बताया है, लेकिन अलर्ट रहने की जानकारी दी है। हालांकि, इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति की निगरानी कर रहा है और इस स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे है।

क्या है हंतावायरस

यह एक तरह की जानवरों से फैलने वाली बीमारी है और तब होती है जब वायरस चूहों से इंसानों तक फैल जाता है और इन्फेक्शन पैदा कर देता है। वायरस कई अलग-अलग प्रकार के होते हैं और उनमें से एक हंतावायरस भी है। यह आमतौर पर चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। पहली बार यह 1950 कोरियाई युद्ध के दौरान में पाया गया था और 1970 में इस वायरस की पहचान कर ली गई थी। साउथ कोरिया की हंतान नदी के आसपास यह वायरस पाया गया था और इसलिए इसका नाम हंतावायरस पड़ा था। यह दुनिया के कई देशों में पाया जा चुका है जिनमें अमेरिका, रूस, चीन और साउथ कोरिया आदि शामिल है।

हंतावायरस कैसे फैलता है?

Shardacare Healthcity में जनरल मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट डॉ. नीरज कुमार  के अनुसार प्रमुख रूप से हंतावायरस जानवरों (खासतौर पर चूहे या गिलहरियों) से इंसानों में फैलता है, जब कोई संक्रमित चूहा या गिलहरी मल-मूत्र कर देते हैं और इंसान उनके संपर्क में आ जाता है तो वह इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। उन जानवरों के मल का सूख जाना खतरे को और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि सूख कर यह वायरस हवा में फैल सकता है और सांस के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जाकर अलग-अलग हिस्सों में (जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन) संक्रमण पैदा कर देता है।

Also Read

how hantavirus spread how hantavirus spread (this image is generated by chatgpt)

सिर्फ मल ही नहीं अगर कोई संक्रमित चूहा या गिलहरी काट ले या खरोंच आदि मार दे तो भी उससे व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित चूहा इंसानों के खाने-पीने की चीजों को मुंह लगा देता है और उसे किसी व्यक्ति द्वारा खा लिया जाता है, तो भी वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है।

संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी यह संक्रमण कुछ मामलों में फैल सकता है, लेकिन इसके मामले काफी कम देखे गए हैं और हंतावायरस के कुछ खास स्ट्रेन (प्रकार) हैं जो संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं।

हंतावायरस संक्रमण के लक्षण

जब कोई व्यक्ति हंतावायरस से संक्रमित होता है, तो शरीर में संक्रमण विकसित होने में आमतौर पर लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है और फिर धीरे-धीरे लक्षण पैदा होने लगते हैं। हंतावायरस संक्रमण से शुरुआती लक्षण काफी आम होते हैं और धीरे-धीरे स्थिति गंभीर होने लग जाती है।

hantavirus infection symptoms hantavirus infection symptoms (this image is generated by chatgpt)

शुरूआती लक्षण

  • बार-बार बुखार आना
  • जोड़ों में दर्द या पूरे बदन में दर्द
  • सिर दर्द और हल्के चक्कर आना
  • दिनभर कमजोरी व थकान रहना
  • जी मिचलाना या उल्टी आना
  • भूख न लगना

स्थिति गंभीर होने के बाद लक्षण

  • सीने में जकड़न महसूस होना
  • सांस लेने में दिक्कत आना
  • गंभीर खांसी होने लगना और बलगम आना
  • ब्लड प्रेशर कम होने लगना
  • मरीज को गंभीर बदन दर्द रहना
  • आंखों से पानी आना और लगातार सिरदर्द रहना

भारत में इसके फैलने का कितना खतरा

हंतावायरस चूहों और गिलहरी जैसे जानवरों से फैलता है और यह किसी भी देश में कहीं भी फैल सकता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि यह वायरस सभी यूहों या गिलहरियों में नहीं होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित चूहे या गिलहरी के मल-मूत्र या किसी भी तरीके से उनके संपर्क में आता है, तो उससे हंतावायरस होने का खतरा बढ़ सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ हंतावायरस के बारे में जरूरी जानकारी देना है और हाल ही में ताजा अपडेट्स के बारे में बताना है। इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हंतावायरस संक्रमण या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

हंतावायरस के क्या लक्षण हैं?

जब कोई व्यक्ति हंतावायरस के संपर्क में आता है, संक्रमण विकसित होने और उससे लक्षण पैदा होने में आमतौर पर 5 से 7 दिन का समय लगता है, जिसके बाद तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना और उल्टी आने जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं।

हंतावायरस कैसे फैलता है?

मनुष्यों में हंतावायरस आमतरौ पर इससे संक्रमित चूहों या गिलहरियों के मल-मूत्र के संपर्क में आना या उनके द्वारा दूषित किया गया खाना खाने से हो सकता है।

हंतावायरस क्या है?

यह एक प्रकार का वायरस है, जो चूहों और गिलहरियों में पाया जाता है और अगर व्यक्ति इस वायरस के संपर्क में आ जाए तो गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More