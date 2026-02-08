तनाव नहीं हेयर फॉल का असली कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस

Hair fall Might Be Indicating Towards Something More Serious Than Stress: लगातार और अत्यधिक मात्रा में बाल झड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के भीतर 'हार्मोनल युद्ध' चल रहा है। हार्मोन हमारे मूड, मेटाबॉलिज्म के साथ-साथ बालों की क्वालिटी भी नियंत्रित करते हैं।

Hair fall Might Be Indicating Towards Something More Serious Than Stress: अक्सर जब सुबह सोकर उठने पर तकिये पर बाल बिखरे मिलते हैं या कंघी करते समय गुच्छों में बाल निकलते हैं, तो हमारा पहला विचार मानसिक तनाव (Stress) या शैम्पू बदलने पर जाता है। हम तेल बदलते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि बालों के झड़ने की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी।

लेकिन लगातार और अत्यधिक मात्रा में बाल झड़ना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर के भीतर 'हार्मोनल युद्ध' चल रहा है। हार्मोन हमारे शरीर के वो रासायनिक संदेशवाहक हैं, जो न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म और मूड को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमारे बालों के उगने और गिरने के चक्र (Hair Growth Cycle) के भी मुख्य सूत्रधार होते हैं।

हार्मोनल इम्बैलेंस और हेयर लॉस से कनेक्शन

हमारे शरीर में कई ऐसे हार्मोन हैं, जिनका असंतुलन बालों की जड़ों (Follicles) को समय से पहले सुप्त अवस्था में भेज देता है। आइए समझते हैं कि कौन से हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार हैं:

एंड्रोजन और DHT का प्रभाव- एंड्रोजन को आमतौर पर 'पुरुष हार्मोन' माना जाता है, लेकिन ये महिलाओं में भी कम मात्रा में मौजूद होते हैं। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन का एक उप-उत्पाद, जिसे DHT (Dihydrotestosterone) कहते हैं, बढ़ जाता है, तो यह बालों के रोमों को सिकोड़ देता है। इसे 'मिनिएचराइजेशन' कहते हैं, जिससे बाल पतले होने लगते हैं और अंततः उगना बंद कर देते हैं। इसे ही मेडिकल भाषा में 'एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया' या पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है। थायरायड का खेल- थायरायड ग्रंथि हमारे शरीर के हर सेल के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। चाहे आपको हाइपोथायरायडिज्म (कम हार्मोन) हो या हाइपरथायरायडिज्म (ज्यादा हार्मोन), दोनों ही स्थितियों में बाल अपनी पूरी लम्बाई तक पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। थायराइड की समस्या में बाल अक्सर रूखे, बेजान और पतले महसूस होने लगते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन- महिलाओं में ये दो हार्मोन बालों को 'एनाजेन' (बढ़ने वाली अवस्था) में रखने में मदद करते हैं। जब इनका स्तर गिरता है, तो बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। यही कारण है कि महिलाओं को जीवन के विभिन्न चरणों में हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है।

कैसे पहचानें कि यह साधारण हेयर फॉल नहीं है?

स्कैल्प का दिखना: अगर आपके सिर की मांग (Parting) चौड़ी हो रही है।

बालों की बनावट में बदलाव: बाल पहले की तुलना में बहुत महीन या कमजोर हो गए हैं।

अन्य शारीरिक लक्षण: बालों के साथ-साथ वजन का अचानक बढ़ना या घटना, अत्यधिक थकान, नींद न आना, चेहरे पर मुंहासे या महिलाओं में अनियमित पीरियड्स।

हेयर फॉल को डॉक्टर आमतौर पर स्कैल्प की 'ट्राइकोस्कोपी' (Trichoscopy) करते हैं, जिससे बालों की जड़ों की स्थिति का पता चलता है। इसके अलावा, थायरॉयड प्रोफाइल, सीरम फेरिटिन और हार्मोनल पैनल के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं।

हेयर फॉल को रोकने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट

PRP (Platelet-Rich Plasma) थेरेपी: इसमें मरीज के अपने ही खून से प्लेटलेट्स निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये प्लेटलेट्स 'ग्रोथ फैक्टर' से भरपूर होते हैं जो सोई हुई जड़ों को जगाते हैं। GFC (Growth Factor Concentrate) थेरेपी: यह PRP का एक अधिक उन्नत रूप है, जहां ग्रोथ फैक्टर्स को सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे रिजल्ट तेजी से मिलता है। मेसोथेरेपी: इसमें बालों के लिए जरूरी विटामिन और पोषक तत्वों का एक कॉकटेल स्कैल्प की त्वचा के भीतर पहुंचाया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट: जब बाल पूरी तरह जा चुके हों और जड़ें खत्म हो चुकी हों, तब हेयर ट्रांसप्लांट सबसे प्रभावी विकल्प है।

हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए डाइट

प्रोटीन युक्त आहार: बाल 'कैरैटिन' नामक प्रोटीन से बने होते हैं। अपने भोजन में दालें, अंडे, पनीर और नट्स शामिल करें। स्ट्रेस मैनेज: भले ही तनाव मुख्य कारण न हो, लेकिन यह हार्मोनल असंतुलन को 'ट्रिगर' जरूर करता है। योग और ध्यान इसमें बहुत मदद करते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति: बायोटिन, जिंक, आयरन और विटामिन D3 की कमी को पूरा करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।