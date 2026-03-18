हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लीनिक सही या नहीं? पता लगाने के लिए डॉक्टर की पर्ची पर चेक करें ये चीज

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Hair transplant clinic Sahi ya Nahi kaise Karein pata: आजकल हेयर ट्रांसप्लांट (Hair Transplant) काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लीनिक और सही डॉक्टर चुनना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई लोग सिर्फ सस्ते पैकेज या एड देखकर क्लीनिक चुन लेते हैं, जो बाद में नुकसानदायक साबित हो सकता है।
दिल्ली स्थित एक बोर्ड-सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और RG Aesthetics के संस्थापक डॉ. रजत गुप्ता बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटके लिए क्लीनिक चुनते समय सबसे पहले डॉक्टर की पर्ची (Prescription) और रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसे समझना चाहिए। यही 2 चीजें मरीज की सेफ्टी और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या रिजल्ट आएगा, यह तय करते हैं।
डॉ. रजत गुप्ता बताते हैं कि किसी भी स्किन, हेयर या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और स्टेट मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई करना जरूरी है। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की जानकारी स्टेट मेडिकल काउंसिल से वेरिफाई जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ ही, हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्रिप्शन पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
डॉ. रजत गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम यह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें भी मेडिकल सेफ्टी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की पर्ची को समझना और चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सही जानकारी के साथ क्लीनिक चुनते हैं, तो न सिर्फ बेहतर रिजल्ट मिलेगा बल्कि किसी भी जोखिम से भी बचाव होगा।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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