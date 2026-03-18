हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लीनिक सही या नहीं? पता लगाने के लिए डॉक्टर की पर्ची पर चेक करें ये चीज

hair transplant se pehle kya check kare: आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्लीनिक सही या नहीं इसका पता कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में।

Hair transplant clinic Sahi ya Nahi kaise Karein pata: आजकल हेयर ट्रांसप्लांट (Hair Transplant) काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लीनिक और सही डॉक्टर चुनना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कई लोग सिर्फ सस्ते पैकेज या एड देखकर क्लीनिक चुन लेते हैं, जो बाद में नुकसानदायक साबित हो सकता है।

दिल्ली स्थित एक बोर्ड-सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और RG Aesthetics के संस्थापक डॉ. रजत गुप्ता बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटके लिए क्लीनिक चुनते समय सबसे पहले डॉक्टर की पर्ची (Prescription) और रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसे समझना चाहिए। यही 2 चीजें मरीज की सेफ्टी और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या रिजल्ट आएगा, यह तय करते हैं।

हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर की पर्ची पर क्या-क्या जरूर चेक करें?

डॉ. रजत गुप्ता बताते हैं कि किसी भी स्किन, हेयर या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और स्टेट मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई करना जरूरी है। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की जानकारी स्टेट मेडिकल काउंसिल से वेरिफाई जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ ही, हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्रिप्शन पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

सही डायग्नोसिस (Diagnosis)- डॉ. रजत गुप्ता का कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले यह देखें कि डॉक्टर ने आपकी समस्या को सही तरीके से लिखा है या नहीं। क्या यह Male Pattern Baldness है? औक Alopecia Areata है या कोई और समस्या? है। गलत डायग्नोसिस लिखे होने पर हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। ग्राफ्ट्स की संख्या (Number of Grafts)- हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर द्वारा की जाने वाली पर्ची में यह साफ लिखा होना चाहिए कि कितने ग्राफ्ट्स लगाए जाएंगे। कम या ज्यादा ग्राफ्ट्स दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्री और पोस्ट ट्रीटमेंट दवाइयां- डॉक्टर को पर्ची में यह साफ लिखना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले कौन सी दवाइयां लेनी हैं और ऑपरेशन के बाद कौन सी दवाइयां लेनी हैं। पर्ची पर अगर सही तरीके से दवाओं की जानकारी दी गई हो, तो इससे इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स से बचाव होता है। साइड इफेक्ट्स- डॉ. रजत गुप्ता कहते हैं कि बात चाहे हेयर ट्रांसप्लांट की हो या फिर किसी अन्य सर्जरी की एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पर्ची में संभावित रिस्क या साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी जरूर देता है। जैसे कि सर्जरी के बाद आपको सूजन (Swelling), लालपन (Redness) या शॉक लॉस की समस्या हो सकती है। किसी भी कारण से अगर डॉक्टर की पर्ची पर इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है, तो सावधान रहें।

निष्कर्ष

डॉ. रजत गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम यह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, लेकिन इसमें भी मेडिकल सेफ्टी बहुत जरूरी है। डॉक्टर की पर्ची को समझना और चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सही जानकारी के साथ क्लीनिक चुनते हैं, तो न सिर्फ बेहतर रिजल्ट मिलेगा बल्कि किसी भी जोखिम से भी बचाव होगा।

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Highlights

इन दिनों हेयर ट्रांसप्लांट के फर्जी क्लीनिक की भरमार है।

हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक चुनते समय पर्ची को पढ़ना जरूरी है।

पर्ची पर अगर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।