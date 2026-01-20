Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Gynecomastia in Teens What Parents Should Know but Often Miss: टीनएज में लड़कों के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिनमें से एक समस्या है गाइनेकोमेस्टिया (Gynecomastia)। गाइनेकोमेस्टिया को आम भाषा में मैन बूब्स भी कहा जाता है। बोर्ड सार्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और RG Aesthetics नई दिल्ली के डॉयरेक्टर डॉ. रजत गुप्ता का कहना है कि भारत में ज्यादातर पेरेंट्स टीनएज लड़कों में सीने के आसपास जमा होने वाले फैट को मोटापा या बेबी फैट समझ कर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में यह समस्या मैन बूब्स है।
मैन बूब्स की समस्या को नजरअंदाज करने से बच्चों को भविष्य में मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से क्षति होती है। डॉ. गुप्ता बताते हैं कि लगभग हर 6 से 8 में से एक लड़का इस समस्या से प्रभावित होता है। कई मामलों में हार्मोन सामान्य हो जाते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बना हुआ टिश्यू अपने आप खत्म नहीं होता है।
डॉ. रजत गुप्ता का कहना है कि माता-पिता को अपने तीन बच्चों के शरीर में ये बदलाव दिखें तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। इसमें शामिल है।
डॉक्टर बताते हैं कि 10 में से 7 टीनएज लड़के अपने पेरेंट्स को इस बात बताने से शर्माते हैं कि उनके निप्पल में किसी प्रकार का उभार आ रहा है। इसलिए पेरेंट्स को खुद बच्चों से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए।
डॉ. गुप्ता कहते हैं किटीनएज लड़के दिखाते नहीं है, लेकिन Gynecomastia जैसे मेडिकल कंडीशन का सबसे ज्यादा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। किसी लड़के के उठे हुए स्तन का दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। ये बॉडी शेमिंग का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस परिस्थिति में बच्चा खुद से मानसिक तौर पर नफरत करने लगता है। Gynecomastia से जूझने वाले ज्यादातर लड़के सोशल एक्टिविटीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या बढ़ती है।
डॉक्टर बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गाइनेकोमेस्टिया का इलाज लड़कों के बढ़े हुए स्तन के साइज पर निर्भर करता है। अगर स्तनों का साइज छोटा है तो लाइफस्टाइल और खानपान के जरिए इलाज किया जाता है। वहीं, कुछ मामलों में दवाओं और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
डॉक्टर कहते हैं कि Gynecomastia कोई मामूली मोटापा नहीं, बल्कि एक मेडिकल और मानसिक समस्या है। किशोर उम्र में यह बच्चे के आत्मविश्वास, करियर और रिश्तों तक को प्रभावित कर सकती है। समय पर पहचान, सही जानकारी और आधुनिक इलाज से बच्चे को न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल तौर पर भी मजबूत बनाया जा सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
