Gynecomastia in Teens What Parents Should Know but Often Miss: टीनएज में लड़कों के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिनमें से एक समस्या है गाइनेकोमेस्टिया (Gynecomastia)। गाइनेकोमेस्टिया को आम भाषा में मैन बूब्स भी कहा जाता है। बोर्ड सार्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और RG Aesthetics नई दिल्ली के डॉयरेक्टर डॉ. रजत गुप्ता का कहना है कि भारत में ज्यादातर पेरेंट्स टीनएज लड़कों में सीने के आसपास जमा होने वाले फैट को मोटापा या बेबी फैट समझ कर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन असल में यह समस्या मैन बूब्स है।

मैन बूब्स की समस्या को नजरअंदाज करने से बच्चों को भविष्य में मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से क्षति होती है। डॉ. गुप्ता बताते हैं कि लगभग हर 6 से 8 में से एक लड़का इस समस्या से प्रभावित होता है। कई मामलों में हार्मोन सामान्य हो जाते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बना हुआ टिश्यू अपने आप खत्म नहीं होता है।

टीनएज लड़कों में गायनेकोमैस्टिया के कारण

हार्मोनल बदलाव (Adolescent Hypertrophy)- डॉ. रजत गुप्ता बताते हैं कि टीनएज की उम्र में लड़कों के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस दौरान लड़कों की छाती में ग्रंथियां बनने लगती हैं। यही मैन बूब्स कहलाता है। मैन बूब्स पूरी तरह से फैट नहीं होता है। खास बात ये है कि मैन बूब्स किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या डाइट से खत्म नहीं किया जा सकता है। स्टेरॉयड और सप्लीमेंट्स- आजकल कई टीनएज लड़के बॉडी को टोन्ड बनाने के लिए प्रोटीन, स्टेरॉयड और सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये शरीर में जाकर एस्ट्रोजन में बदल जाते हैं और Gynecomastia पैदा करते हैं। लाइफस्टाइल- जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, शराब, सिगरेट पीने और खराब लाइफस्टाइल के कारण भी टीनएज लड़कों में मैन बूब्स की समस्या आम है। डॉक्टर का कहना है कि खराब लाइफस्टाइल के कारण मानसिक तनाव होता है और इसकी वजह से हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। जिससे मैन बूब्स की समस्या होती है।

टीनएज लड़कों में Gynecomastia के लक्षण कैसे पहचाने

डॉ. रजत गुप्ता का कहना है कि माता-पिता को अपने तीन बच्चों के शरीर में ये बदलाव दिखें तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। इसमें शामिल है।

एरिओला के नीचे सख्त गांठ निप्पल के आसपास सूजन या उभार छाती का असमान दिखना टाइट टी-शर्ट पहनने से बचना स्विमिंग या बीच जाने से डरना

डॉक्टर बताते हैं कि 10 में से 7 टीनएज लड़के अपने पेरेंट्स को इस बात बताने से शर्माते हैं कि उनके निप्पल में किसी प्रकार का उभार आ रहा है। इसलिए पेरेंट्स को खुद बच्चों से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए।

Gynecomastia का दिमाग पर असर

डॉ. गुप्ता कहते हैं किटीनएज लड़के दिखाते नहीं है, लेकिन Gynecomastia जैसे मेडिकल कंडीशन का सबसे ज्यादा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। किसी लड़के के उठे हुए स्तन का दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। ये बॉडी शेमिंग का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस परिस्थिति में बच्चा खुद से मानसिक तौर पर नफरत करने लगता है। Gynecomastia से जूझने वाले ज्यादातर लड़के सोशल एक्टिविटीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या बढ़ती है।

क्या Gynecomastia का इलाज संभव है?

डॉक्टर बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गाइनेकोमेस्टिया का इलाज लड़कों के बढ़े हुए स्तन के साइज पर निर्भर करता है। अगर स्तनों का साइज छोटा है तो लाइफस्टाइल और खानपान के जरिए इलाज किया जाता है। वहीं, कुछ मामलों में दवाओं और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

डॉक्टर कहते हैं कि Gynecomastia कोई मामूली मोटापा नहीं, बल्कि एक मेडिकल और मानसिक समस्या है। किशोर उम्र में यह बच्चे के आत्मविश्वास, करियर और रिश्तों तक को प्रभावित कर सकती है। समय पर पहचान, सही जानकारी और आधुनिक इलाज से बच्चे को न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल तौर पर भी मजबूत बनाया जा सकता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।