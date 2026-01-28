महिलाओं में यूरिन लीकेज को नॉर्मल समझना बंद करें, गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताया फिर से कैसे खुल कर जी सकती हैं आप

Urine Leakage Problem in Female: महिलाओं में होने वाली यूरिन लीकेज की समस्या को अक्सर आम समझ लिया जाता है, जबकि यह कोई आम चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी बीमारी है, जो उनके जीवन को लगातार प्रभावित कर रही है।

छींकते-खांसते समय थोड़ी बहुत यूरिन लीकेज तो हो ही जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं?

Is it Normal For a Woman to Leak Urine: कई बार हम बड़ी परेशानियों को भी सामान्य समझ लेते हैं और उसके साथ ही जीना शुरु कर देते हैं। बहुत से ऐसे यौन रोग हैं, जिनके बारे में लोग बात ही करना पसंद नहीं करते और अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को बताने में हिचकिचाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की चिंता नहीं होती बस ये समझ लेते हैं कि शायद यह समस्या बढ़ती उम्र के साथ हो जाती है। महिलाओं में यूरिन लीकेज भी एक ऐसी ही समस्या बनती जा रही है और उसका सीधा असर उनकी “क्वालिटी ऑफ लाइफ” पर पड़ रहा है। अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला इस समस्या से जूझ रही है, तो आपको इस लेख में दी गई ये जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि आप खुद की या अपने परिवार की उस महिला की इस समस्या से निपटने के लिए मदद कर सकें।

महिलाओं में यूरिन लीकेज की समस्या

बढ़ती उम्र में या फिर कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद यूरिन लीकेज की समस्या रहने लगती है, जो वास्तव में एक हेल्थ कंडीशन है और इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉ. लिपि शर्मा, कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, शारदाकेयर हेल्थसिटी ने इस बारे में महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की है और साथ ही इस समस्या का हल भी बताया है। अगर कोई भी महिला इस समस्या से जूझ रही है, तो उन्हें इसके बारे में अच्छे से जरूरत समझ लेना चाहिए।

यूरिन लीकेज के लक्षण

वैसे तो यूरिन लीकेज होना अपने आप में ही उसका एक प्रमुख लक्षण हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कई अलग-अलग लक्षण हो सकते हैं जिन्हें ध्यान देकर नोटिस करना पड़ता है। महिलाओं में यूरिन लीकेज की समस्या के साथ देखे जाने वाले कुछ लक्षण इस प्रकार हैं -

खांसने या छींकने पर कुछ बूंदें या उससे ज्यादा पेशाब निकल जाना

अचानक से पेशाब की इच्छा होना और कंट्रोल न कर पाना

रात में बार-बार पेशाब करने जाना

कभी-कभी नींद में पेशाब निकल जाना

वजन उठाने या एक्सरसाइज करने के दौरान यूरिन लीक होना

महिलाएं अक्सर इस तरह के लक्षणों को आम उम्र संबंधी समस्या समझ लेती हैं या फिर झिझक के कारण डॉक्टर के सामने ये बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। और इस कारण से उनका सामान्य जीवन प्रभावित हो जाता है और उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है।

क्यों होने लगता है यूरिन लीक

वैसे तो यह समस्या सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं में यह समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है और इसलिए महिलाओं में इस समस्या को कोमन समझा जाता है। लेकिन यह एक बीमारी है और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या या कंडीशन के कारण विकसित होती है। महिलाओं में यूरिन लीकेज होने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं

नॉर्मल डिलीवरी - कुछ महिलाओं में डिलीवरी होने के बाद यह समस्या आती है, क्योंकि इस दौरान उनके पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, जिससे यूरिन को कंट्रोल करने वाली प्रक्रिया भी ठीक से काम नहीं कर पाती है।

बार-बार यूरिन इन्फेक्शन - मूत्र प्रणाली के किसी भी अंग में संक्रमण होना भी महिलाओं में यूरिन कंट्रोल करने की क्षमता को कमजोर बना सकता है। खासतौर पर अगर संक्रमण लंबे समय से रहा है और दवाओं से कंट्रोल नहीं किया गया है तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।

हार्मोन में बदलाव - महिलाओं के हार्मोन में होने वाला किसी तरह का बदलाव भी कई बार यूरिन लीकेज जैसी समस्याओं का कारण बन जाता है। खासतौर पर मेनोपॉज के बाद होने वाला हार्मोनल चेन्ज ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

कब्ज या खांसी - अगर किसी महिला को लंबे समय से कब्ज या खांसी हो रही है, तो उसे यूरिन लीकेज का खतरा भी रहता है। हालांकि, लंबे समय से खांसी या कब्ज रहने का मतलब जरूरी नहीं है कि उस महिला को यूरिन लीकेज की समस्या होना सुनिश्चित है।

यूरिन लीकेज का इलाज

जहां महिलाएं इस समस्या को आम मान बैठी हैं या फिर झिझक के कारण डॉक्टर से बात नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से इसे जीवन का आम हिस्सा मान लेती हैं। उनके लिए यह जानना जरूरी है कि यूरिन लीकेज आपके आत्मविश्वास से लेकर आपकी हाइजीन तक हर चीज को नुकसान पहुंचा रहा है और अच्छी बात यह है कि यूरिन लीकेज की समस्या के ज्यादातर मामलों का इलाज सिर्फ दवाओं व खास एक्सरसाइज की मदद से ही संभव हो जाता है और किसी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है।

पेशाब करने के लिए पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है और इसलिए उसका इलाज करने के लिए पेल्विक फ्लोर की कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं जिससे ये मांसपेशियां फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और प्रभावी रूप से काम करने लगती हैं। कई बार सिर्फ दवा या एक्सरसाइज तो कई बार दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके इस समस्या का इलाज कर दिया जाता है।

हालांकि, अगर यूरिन लीकेज की समस्या बहुत ज्यादा है और किसी अंदरूनी व गंभीर हेल्थ कंडीशन के कारण ऐसा हो रहा है, जिसमें सर्जरी की जरूरत है तो कई बार सर्जरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिसकी मदद से इस हेल्थ प्रॉब्लम को दूर किया जाता है।

बस जाना होगा डॉक्टर के पास

महिलाओं को इस बारे में समझना होगा कि यूरिन लीकेज होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि एक हेल्थ कंडीशन है और इसका इलाज करना जरूरी है। यह भी हो सकता है कि अगर आप लंबे समय तक यूरिन लीकेज की समस्या को इग्नोर करते हैं, तो शायद यह समस्या और ज्यादा बढ़ने लगे और सामान्य जीवन पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही है।

