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बच्चों में ऑटिज्म और गट हेल्थ के बीच क्या है कनेक्शन?

बच्चा अचानाक से चिड़चिड़ा हो जाए और रात में बार-बार उठे, तो लोग अक्सर इसे बच्चे का व्यवहार समझ लेते हैं। लेकिन कई बार यह परेशानी उनके पेट से जुड़ी हो सकती है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में-

बच्चों में ऑटिज्म और गट हेल्थ के बीच क्या है कनेक्शन?
Autism and Gut Health Conection
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Aditya Satish Kulkarni

Written by Kishori Mishra |Published : April 21, 2026 11:19 AM IST

अक्सर माता-पिता यह देखते हैं कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा अचानक खाना खाने से मना कर देता है। ऐसे बच्चे बार-बार रात में उठता है या बिना कारण चिड़चिड़ा हो जाता है। अधिकतर लोग इसे व्यवहार या सेंसेटिविटी से जोड़ते हैं, लेकिन कई बार असली वजह पेट की समस्या होती है। डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी कहते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चों में पेट की दिक्कत क्यों ज्यादा होती है।

Ncbi  की रिसर्च से पता चलता है कि ऑटिज्म से जुड़े बच्चों में 33% से 50% तक को पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं। यह सामान्य बच्चों की तुलना में लगभग दोगुनी है।  इनमें सबसे आम समस्याएं हैं, कब्ज की परेशानी होना, पेट दर्द,  ढीले दस्त और गैस की परेशानी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये समस्याएं छोटी नहीं होतीं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये बच्चे की नींद, खाने की आदत और व्यवहार को और बिगाड़ सकती हैं।

गट और दिमाग के बीच क्या है कनेक्शन?

हमारे शरीर में गट और दिमाग के बीच एक मजबूत कनेक्शन होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इस कनेक्शन के जरिए नसें,  इम्यून सिस्टम और पेट के बैक्टीरिया दिमाग और गट के बीच लगातार जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।  ऑटिज्म  वाले बच्चों में अक्सर गट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ा हुआ होता है।

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इसका कारण अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और  कुछ अन्य बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। इससे पेट में सूजन और ऐसे केमिकल बन सकते हैं जो मूड, ध्यान और आराम को प्रभावित करते हैं।

क्या पेट की समस्या से ऑटिज्म होता है?

नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि पेट की समस्या से ऑटिज्म होता है। लेकिन ये दोनों चीजें एक-दूसरे को प्रभावित जरूर करती हैं।  अगर बच्चे को पेट दर्द होगा, तो वह ज्यादा चिड़चिड़ा या असहज रहेगा और अगर बच्चा खाने में बहुत चुनिंदा है जो ऑटिज्म में आम है, तो इससे पेट की समस्या और बढ़ सकती है। इसमें पेट की समस्या के कारण ऑटिज्म होत है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा।

माता-पिता क्या कर सकते हैं?

डॉक्टर बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि थोड़ी जागरूकता से इस समस्या को काफी हद तक संभाला जा सकता है। मुख्य रूप से आपको अपने बच्चों की कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-

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लक्षणों पर दें ध्यान - इसके लिए एक छोटी डायरी बनाएं और नोट करें कि आपका बच्चा पूरे दिन में क्या खा रहा है? उसका पेट साफ हो रहा है या नहीं? इसके साथ ही उसके व्यवहार को भी समझना बहुत ही जरूरी है। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलेगी।

डॉक्टर की लें मदद - पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से मिलकर यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं कब्ज या कोई अन्य समस्या तो नहीं। साथ ही बच्चे को कोई फूड सेंसिटिविटी तो नहीं

डाइट में करें सुधार -  पेट की परेशानी को दूर करने के लिए फाइबर युक्त आहार का सेवन कराएं, बच्चों को पर्याप्त रूप से पानी पिलाएं और संतुलित आहार दें। इनसे कई बच्चों में सुधार देखा गया है।

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Disclaimer : ध्यान रखें कि हर बार समस्या व्यवहार की नहीं होती, कई बार कारण पेट में छिपा होता है। अगर हम गट हेल्थ पर ध्यान दें, तो बच्चे की तकलीफ कम हो सकती है। उसका मूड बेहतर हो सकता है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान बन सकती है। आप बच्चों के रुटीन में छोटे-छोटे बदलाव बड़े फर्क ला सकते हैं।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More