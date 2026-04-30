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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : April 30, 2026 2:54 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta
आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में हम सब कहीं न कहीं बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई बार जब बीमारियों से बचाव की बात आती है तो वैक्सीनेशन सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन की बात आती है तो इसे सिर्फ बच्चों की चीज माना जाता है। जबकि हकीकत यह है कि 20 से 40 साल की उम्र के वयस्कों को भी कई जरूरी वैक्सीन समय-समय पर लगाना चाहिए। दिल्ली के जनरल फिजिशियन डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि इस उम्र में काम का दबाव, यात्रा, बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में कुछ खास प्रकार की वैक्सीन वयस्कों की मदद कर सकती है। आइए जानते हैं 20 से 40 साल के वयस्कों के लिए कौन- कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और क्यों?
डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि जन्म के बाद से 10 साल की उम्र तक लगने वाली वैक्सीन का असर 20 से 40 साल की उम्र आते- आते कम होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि समय के साथ नई और बदलती बीमारियों (जैसे COVID-19, फ्लू) का खतरा, ट्रैवल और भीड़भाड़ वाले माहौल में संक्रमण का खतरा, क्रॉनिक बीमारियों जैसे की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए शरीर को तैयार करने में वैक्सीनेशन वयस्क लोगों की मदद कर सकता है। वैक्सीनेशन की मदद से न सिर्फ वर्तमान की बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं का खतरा कम करने में भी मदद मिलती है। भारत जैसे विभिन्न विकासशील देशों में वयस्कों की वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए काम करना जरूरी है।
Vaccine for Adults (This Image Was Generated by ChatGPT)
अगर आपकी उम्र भी 20 से 40 या उससे ज्यादा है तो डॉक्टर द्वारा बताई गई वैक्सीन जरूर लगवाएं
जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस वैक्सीन तीन गंभीर बीमारियों टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव करती है। टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस वैक्सीन का हर 10 साल में एक बूस्टर डोज लगता है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी में भी महिलाओं को यह वैक्सीन दी जाती है। हर 10 साल में इस वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने से चोट या घाव से होने वाले टिटनेस से बचाव करने में मदद मिलती है।
मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार और सिरदर्द की परेशानी से बचाव करने में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना सही रहता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना 20 से 40 साल के वयस्कों के लिए बेहतर रहता है। डॉ. संजय गुप्ता के अनुसार, जो लोग ऑफिस जाने वाले और भीड़ में रहते हैं उन्हें यह वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।
वैक्सीन हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। (ai generated image)
हेपेटाइटिस B वैक्सीन मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित करने वाले वायरस से बचाती है। वयस्कों को इस वैक्सीन की 3 डोज लगवानी चाहिए। यह लिवर सिरोसिस और कैंसर से बचाव करने में मदद करता है। जो लोग अपना ज्यादातर समय घर से बाहर या ट्रैवलिंग में बिताते हैं उन्हें हेपेटाइटिस B वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।
एचपीवी वायरस मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है। भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान भी चलाया है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से 9 से 26 साल की उम्र में सबसे प्रभावी मानी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने 26 साल की उम्र तक एचपीवी वैक्सीन नहीं ली है, वह 40 साल तक इस वैक्सीन को ले सकते हैं। यह वैक्सीन मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देती है। यह महिलाओं के साथ- साथ पुरुषों में भी कुछ प्रकार के कैंसर की रोकथाम करती है।
दूषित पानी और भोजन से होने वाले संक्रमण से बचाव करने में टाइफाइड वैक्सीन बहुत कारगर होती है। इस वैक्सीन को हर 2 से 3 साल में बच्चों और वयस्कों दोनों को ही लगवाना चाहिए।
|S. NO
|वैक्सीन
|डोज कब
|1
|Tdap/Td बूस्टर
|हर 10 साल
|2
|Flu
|1 हर साल
|3
|Hep B 3
|0,1,6 महीने
|4
|Typhoid
|बूस्टर 2- 3 साल
|5
|HPV
|2- 3 उम्र अनुसार
|6
|Varicella 2
|जरूरत अनुसार
Disclaimer: आज के समय में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए बच्चों के साथ- साथ वयस्कों का भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। 20 से 40 साल की उम्र में सही समय पर सही वैक्सीन लगवाना शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वयस्कों में वैक्सीनेशन न केवल आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है बल्कि आपके परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखता है।
नहीं, सभी वैक्सीन को एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप किसी प्रकार की वैक्सीन को लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।
हां, क्योंकि इम्यूनिटी समय के साथ कम हो जाती है।
नहीं, सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.