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बच्चे नहीं 20 से 40 साल की उम्र वालों के लिए भी जरूरी है वैक्सीनेशन, यहां देखें List

वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। वयस्क सही समय पर वैक्सीनेशन करवाएं तो इससे मौसमी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा कम होता है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : April 30, 2026 2:54 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta

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Image credits by: बच्चों के साथ वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। (This Image Was Generated by ChatGPT)

आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में हम सब कहीं न कहीं बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई बार जब बीमारियों से बचाव की बात आती है तो वैक्सीनेशन सबसे उपयुक्त माना जाता है। लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन की बात आती है तो इसे सिर्फ बच्चों की चीज माना जाता है। जबकि हकीकत यह है कि 20 से 40 साल की उम्र के वयस्कों को भी कई जरूरी वैक्सीन समय-समय पर लगाना चाहिए। दिल्ली के जनरल फिजिशियन डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि इस उम्र में काम का दबाव, यात्रा, बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में कुछ खास प्रकार की वैक्सीन वयस्कों की मदद कर सकती है। आइए जानते हैं 20 से 40 साल के वयस्कों के लिए कौन- कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए और क्यों?

वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है?

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि जन्म के बाद से 10 साल की उम्र तक लगने वाली वैक्सीन का असर 20 से 40 साल की उम्र आते- आते कम होने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि समय के साथ नई और बदलती बीमारियों (जैसे COVID-19, फ्लू) का खतरा, ट्रैवल और भीड़भाड़ वाले माहौल में संक्रमण का खतरा, क्रॉनिक बीमारियों जैसे की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए शरीर को तैयार करने में वैक्सीनेशन वयस्क लोगों की मदद कर सकता है। वैक्सीनेशन की मदद से न सिर्फ वर्तमान की बीमारियों से बचाव होता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं का खतरा कम करने में भी मदद मिलती है। भारत जैसे विभिन्न विकासशील देशों में वयस्कों की वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए काम करना जरूरी है।

वयस्कों के लिए वैक्सीन लगवाने के फायदे

Vaccine for Adults Vaccine for Adults (This Image Was Generated by ChatGPT)

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1. टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस (Tdap / Td)

जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस वैक्सीन तीन गंभीर बीमारियों टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाव करती है। टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस वैक्सीन का हर 10 साल में एक बूस्टर डोज लगता है। इसके अलावा प्रेग्नेंसी में भी महिलाओं को यह वैक्सीन दी जाती है। हर 10 साल में इस वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने से चोट या घाव से होने वाले टिटनेस से बचाव करने में मदद मिलती है।

2. इन्फ्लूएंजा (Flu) वैक्सीन

मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार और सिरदर्द की परेशानी से बचाव करने में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना सही रहता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत से पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाना 20 से 40 साल के वयस्कों के लिए बेहतर रहता है। डॉ. संजय गुप्ता के अनुसार, जो लोग ऑफिस जाने वाले और भीड़ में रहते हैं उन्हें यह वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।

pneumonia vaccine वैक्सीन हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। (ai generated image)

3. हेपेटाइटिस B वैक्सीन

हेपेटाइटिस B वैक्सीन मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित करने वाले वायरस से बचाती है। वयस्कों को इस वैक्सीन की 3 डोज लगवानी चाहिए। यह लिवर सिरोसिस और कैंसर से बचाव करने में मदद करता है। जो लोग अपना ज्यादातर समय घर से बाहर या ट्रैवलिंग में बिताते हैं उन्हें हेपेटाइटिस B वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।

4. एचपीवी (HPV) वैक्सीन

एचपीवी वायरस मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है। भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान भी चलाया है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से 9 से 26 साल की उम्र में सबसे प्रभावी मानी जाती है। लेकिन जिन लोगों ने 26 साल की उम्र तक एचपीवी वैक्सीन नहीं ली है, वह 40 साल तक इस वैक्सीन को ले सकते हैं। यह वैक्सीन मुख्य रूप से सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा देती है। यह महिलाओं के साथ- साथ पुरुषों में भी कुछ प्रकार के कैंसर की रोकथाम करती है।

5. टाइफाइड (Typhoid) वैक्सीन

दूषित पानी और भोजन से होने वाले संक्रमण से बचाव करने में टाइफाइड वैक्सीन बहुत कारगर होती है। इस वैक्सीन को हर 2 से 3 साल में बच्चों और वयस्कों दोनों को ही लगवाना चाहिए।

वयस्कों के लिए वैक्सीन शेड्यूल

S. NOवैक्सीन डोज कब
1Tdap/Td बूस्टरहर 10 साल
2Flu1 हर साल
3Hep B 30,1,6 महीने
4Typhoidबूस्टर 2- 3 साल
5HPV 2- 3 उम्र अनुसार
6Varicella 2जरूरत अनुसार

वैक्सीन लगवाते समय सावधानियां

  1. वयस्कों को किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
  2. वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर को पुरानी बीमारी और एलर्जी की जानकारी देना बहुत जरूरी है।
  3. अगर आपको बुखार या कोई अन्य समस्या है तो वैक्सीन बिल्कुल न लगवाएं।

Disclaimer: आज के समय में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए बच्चों के साथ- साथ वयस्कों का भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। 20 से 40 साल की उम्र में सही समय पर सही वैक्सीन लगवाना शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। वयस्कों में वैक्सीनेशन न केवल आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है बल्कि आपके परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखता है।

FAQs

क्या सभी वैक्सीन एक साथ लग सकती हैं?

नहीं, सभी वैक्सीन को एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप किसी प्रकार की वैक्सीन को लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।  

क्या वयस्कों को वैक्सीन जरूरी है?

हां, क्योंकि इम्यूनिटी समय के साथ कम हो जाती है।

क्या सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है?

नहीं, सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More