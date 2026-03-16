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टॉन्सिल को जल्दी कैसे ठीक किया जाता है? डॉक्टरों ने बताया घर पर राहत पाने के आसान तरीके

Tonsils remedies at home : टॉन्सिल की परेशानी होने पर घर पर कुछ नुस्खों की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। आइए डॉक्टर से समझते हैं घर पर कैसे करें टॉन्सिल का इलाज?

टॉन्सिल को जल्दी कैसे ठीक किया जाता है? डॉक्टरों ने बताया घर पर राहत पाने के आसान तरीके
Remedies for tonsils

Written by Kishori Mishra |Published : March 16, 2026 11:28 AM IST

गले में दर्द, निगलने में तकलीफ और हल्का बुखार कई बार टॉन्सिल की सूजन का संकेत माना जाता है। टॉन्सिल गले के पीछे मौजूद दो छोटे ऊतक होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा माने जाते हैं। जब बैक्टीरिया या वायरस का हमला होता है तो इन टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के ईएनटी हेड एंड सर्जरी, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपांशु गुरनानी का कहना है कि हल्के या शुरुआती मामलों में टॉन्सिल की समस्या अक्सर घर पर ही ठीक हो जाती है। सही देखभाल, आराम और कुछ आसान घरेलू उपाय गले की सूजन और दर्द को जल्दी कम कर देते हैं।

टॉन्सिल की समस्या में क्या लक्षण देखे जाते हैं?

टॉन्सिल की सूजन होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति को गले में दर्द महसूस होता है और निगलने में कठिनाई होती है। कई बार गले में जलन या खराश भी महसूस की जाती है। कुछ मामलों में हल्का बुखार, सिरदर्द और शरीर में कमजोरी भी महसूस की जाती है। बच्चों में खाने की इच्छा कम हो जाती है और आवाज भी भारी हो जाती है। अगर संक्रमण अधिक बढ़ जाता है तो टॉन्सिल लाल और सूजे हुए दिखाई देते हैं।

घर पर कैसे करें टॉन्सिल का इलाज?

डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप घर पर टॉन्सिल का इलाज करना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे-

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नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे किए जाते हैं

टॉन्सिल में राहत पाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना माना जाता है। यह उपाय गले की सूजन को कम करता है और बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करता है। दिन में तीन से चार बार गरारे किए जाते हैं तो गले की जलन और दर्द में जल्दी राहत महसूस की जाती है। यह तरीका लंबे समय से गले की समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है और सुरक्षित भी माना जाता है।

गर्मा-गर्म ड्रिंक्स का करें सेवन

टॉन्सिल की समस्या में गर्म तरल पदार्थों का सेवन गले को आराम देता है। गर्म सूप, हर्बल चाय और गुनगुना पानी गले को नम रखते हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। शहद और अदरक के साथ बनी हल्की चाय भी गले को आराम देती है। ठंडे पेय पदार्थों और बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन से बचाव किया जाता है क्योंकि इससे गले में जलन बढ़ जाती है।

भरपूर रूप से करें आराम

जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा होता है तो उसे पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। टॉन्सिल की समस्या में शरीर को आराम दिया जाता है ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सके। अच्छी नींद और पर्याप्त पानी का सेवन शरीर को जल्दी रिकवरी में मदद करता है।

नरम और हल्का भोजन लें

टॉन्सिल की समस्या में बहुत सख्त या मसालेदार भोजन गले को और अधिक परेशान कर सकता है। इसलिए नरम और हल्का भोजन लिया जाता है। दलिया, खिचड़ी, सूप, दही और उबली हुई सब्जियां गले के लिए आरामदायक मानी जाती हैं। ऐसे भोजन को निगलना आसान होता है और गले में दर्द भी कम महसूस होता है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अधिकतर मामलों में टॉन्सिल की समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर गले का दर्दबहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बुखार लगातार बना रहता है या सांस लेने में परेशानी महसूस की जाती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया जाता है।

अगर बार बार टॉन्सिल की समस्या होती है तो विशेषज्ञ जांच की सलाह दी जाती है। कुछ मामलों में दवाइयों की जरूरत पड़ती है और दुर्लभ परिस्थितियों में सर्जरी का विकल्प भी देखा जाता है।

सही देखभाल से जल्दी राहत मिलती है

टॉन्सिल की समस्या सामान्य दिखने वाली लेकिन परेशान करने वाली स्थिति मानी जाती है। अच्छी बात यह मानी जाती है कि सही घरेलू देखभाल, आराम और संतुलित भोजन से ज्यादातर मामलों में यह जल्दी ठीक हो जाती है।

गले को आराम दिया जाता है, शरीर को हाइड्रेट रखा जाता है और संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे सरल उपाय टॉन्सिल के दर्द और सूजन को जल्दी कम करने में मदद करते हैं और व्यक्ति को सामान्य दिनचर्या में लौटने में सहायता करते हैं।

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Highlights

  • टॉन्सिल होने पर गले में दर्द होता है।
  • टॉन्सिल का इलाज घर पर हो सकता है।
  • गर्म पानी से गरारे करने से काफी हद तक आराम मिल सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More