Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Glaucoma Risk Factors: ग्लूकोमा आंखों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जो धीरे-धीरे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्लूकोमा को साइलेंट विजन थीफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। कई बार तो ग्लूकोमा के लक्षण तब महसूस होते हैं, जब दृष्टि काफी हद तक प्रभावित हो चुकी होती है। आपको बता दें कि ग्लूकोमा तब होता है, जब आंख के अंदर दबाव बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। इससे दृष्टि हानि का खतरा काफी बढ़ जाता है। वैसे तो ग्लूकोमा किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा बना रहता है। विश्व ग्लूकोमा वीक (World Glaucoma Week) के मौके पर हुए AbbVie मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, नई दिल्ली की एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ ग्लूकोमा सर्विस डॉ. सुनीता दुबे ने ग्लूकोमा के जोखिम कारकों पर खुलकर बातचीत की-
डायबिटीज से पीड़ित लोगों में ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा बना रहता है। दरअसल, हाई ब्लड शुगर आंखों की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर देती है। इससे आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो आंखों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसमें ग्लूकोमा भी शामिल है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को समय-समय पर आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। इससे ग्लूकोमा का समय रहते निदान किया जा सकता है।
हाई ब्लड प्रेशर भी ग्लूकोमा के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। हाई बीपी की वजह से आंखों की नसों और रक्त प्रवाह पर असर पड़ता है। इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए हाई बीपी के रोगियों को आंखों की हर 6 महीने या सालभर में जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर समय पर ग्लूकोमा का इलाज करवाया जाए तो इसे बढ़ने से रोका जा सकता है।
थायराइड से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आंखों की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। थायराइड रोग की वजह से आंखों के आस-पास के टिशू और मांसपेशियों में सूजनआ जाती है। इससे आंखों के अंदर दबाव बढ़ जाता है। जब लंबे समय तक आंखों में दबाव बना रहता है तो इससे ऑप्टिक नर्व पर असर पड़ता है। इसकी वजह से थायराइड रोगियों में ग्लूकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर परिवार में किसी को पहले से ही ग्लूकोमा रोग है, तो घर के अन्य सदस्यों में इस बीमारी के विकसित होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसे जेनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। अगर माता-पिता या भाई-बहन को ग्लूकोमा है, तो आपको नियमित रूप से आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। इससे शुरुआती चरण में ही ग्लूकोमा रोग का निदान करने में मदद मिल सकती है।
जिन लोगों के आंखों का नंबर माइनस में होता है, यानी जिन्हें मायोपिया (निकट दृष्टि दोष) होता है। इन लोगों में भी ग्लूकोमा का खतरा अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। इन लोगों में ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए।
अगर आपको आंखों में दर्द, धुंधला दिखना, सिरदर्द जैसे लक्षण महूसस हो रहे हैं, तो आंखों की जांच जरूर कराएं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information