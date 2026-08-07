जनरल फिजिशियन ने बताया, सर्दी-जुकाम में स्टीम लेने का सही तरीका; जानें

सर्दी- जुकाम की परेशानी से राहत पाने के लिए अक्सर लोग स्टीम लेते हैं। लेकिन आपको यह बात जानकार हैरानी होगी कि स्टीम सही तरीके से नहीं ली जाए तो यह फायदा नहीं पहुंचाती है। इसलिए हम आपको स्टीम लेने का सही तरीका बताने जा रहे हैं।

Medically Verified By: Dr. Sumit Aggarwal

गलत तरीके से भाप लेने से सेहत को नुकसान हो सकता है।

भाप लो, नाक खुल जाएगी। सर्दी होते ही घर में सबसे पहले यही सलाह मिलती है। दादी भी यही कहती हैं, डॉक्टर भी यही बोलते हैं। पर क्या आप स्टीम सही तरीके से ले रहे हैं? गरम पानी की बाल्टी लेकर तौलिया डालकर 10 मिनट बैठ जाना ही स्टीम नहीं है। गलत तरीके से ली गई स्टीम फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर सकती है। पूरे देश में इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है और सर्दी- जुकाम की समस्या आम हो चुकी है तब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टीम लेने का सही तरीका क्या है? ताकि मुश्किल परेशानियों से बचा जा सके और सर्दी- जुकाम से जल्दी राहत भी मिले।

सर्दी- जुकाम में स्टीम कैसे काम करता है?

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के जनरल फिजिशियन डॉ. सुमित अग्रवाल बताते हैं कि सर्दी-जुकाम में हमारी नाक, गले और साइनस की अंदर वाली लाइनिंग सूज जाती है। बलगम गाढ़ा हो जाता है। इसी वजह से नाक बंद, सिर भारी और सांस लेने में दिक्कत होती है। गर्म पानी का भाप बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करती है। Cochrane Review के अनुसार, नजले-जुकाम में गरम नम हवा लेने से 2-3 दिन तक नाक बंद और सर्दी के लक्षणों में थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि भाप लेना सर्दी- जुकाम का इलाज नहीं है, पर हां इसके लक्षणों को जरूर कम कर सकता है।

स्टीम लेने से नाक सही तरीके से खुल जाती है।

स्टीम लेने का सही तरीका - Step by Step

डॉ. सुमित बताते हैं कि बाजार में स्टीमर मिलते हैं, पर घर की बाल्टी से भी काम हो जाएगा। बस आपको स्टीम लेने का तरीका सही होना चाहिए।

Step 1- स्टीम लेने के लिए आपको चाहिए- 1 बड़ा बाउल, गरम पानी, साफ तौलिया, विक्स या अजवाइन - ऑप्शनल। पानी को उबालें, फिर 1-2 मिनट ठंडा होने दें। एकदम खौलता पानी न इस्तेमाल करें। 50 60°C का पानी बेस्ट है। उंगली डालकर चेक कर सकते हैं ताकि भाप आप आसानी से सहन कर सकें। Step 2- गर्म पानी का बड़ा बाउल टेबल पर रखकर आराम से बैठ जाए। टेबल पर बाउल रखकर कुर्सी पर सीधे बैठें। झुकें नहीं। Step 3- कुर्सी पर बैठने के बाद सिर और बाउल दोनों को तौलिये से ढक लें। ताकि भाप बाहर न निकले। इस दौरान आंखों को बंद रखने की कोशिश करें। Step 4- अब नाक से धीरे-धीरे 4 सेकंड सांस अंदर लें, 2 सेकंड रोकें, मुंह से 6 सेकंड में बाहर छोड़ दें। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रहे कि पानी से भाप आती रहे। Step 5- मुंह को ढकने के बाद एक बार में 5 से 10 मिनट से ज्यादा भाप न लें। सर्दी- जुकाम होने पर दिन में 2 से 3 बार भाप ले सकते हैं।

इलैक्ट्रिक स्टीमर से कैसे भाप लें?

पारंपरिक तरीके से भाप लेने से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होता है बाजार में मिलने वाला इलैक्ट्रिक स्टीमर।

इसके लिए स्टीमर में नॉर्मल पानी भरें। मुंह और नाक को नोजल से 20-25 सेमी दूर रखें। 10 मिनट तक धीरे-धीरे सांस लें। हर बार इस्तेमाल के बाद स्टीमर साफ करें ताकि फंगस न लगे।

स्टीम के बाद क्या करें?

सर्दी- जुकाम की स्थिति में स्टीम लेने के बाद इसका असर 30 मिनट तक रहता है। इसलिए स्टीम लेने के बाद कुछ खास चीजें की जाए तो आपकी परेशानी कम हो सकती है।

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तुरंत नाक साफ करें- स्टीम के बाद नाक से बलगम आसानी से निकलेगा। इसलिए नाक को तुरंत तौलिये से साफ करने की कोशिश करें। गर्म पानी पिएं- सर्दी- जुकाम होने पर सिर्फ गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। इससे शरीर अंदर से भी हाइड्रेट रहेगा। ठंडी हवा से बचें- स्टीम के तुरंत बाद पंखे या AC के सामने मत जाएं। वरना नजला वापस आ जाएगा। आराम करें- स्टीम लेने के बाद शरीर को पूरी तरह से आराम की जरूरत होती है। इसलिए तुरंत सोने की कोशिश करें।

डॉ. सुमित अग्रवाल कहते हैं कि याद रखिए, स्टीम वायरस को नहीं मारेगी। जुकाम अपने 5-7 दिन में खुद ठीक होगा। पर उन 7 दिनों को आसान स्टीम बना सकती है।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा के मरीजों को स्टीम लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।