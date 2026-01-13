Don’t Miss Out on the Latest Updates.
General Medicine vs Internal Medicine: आज के समय में जब भी हम बीमार होते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि General Physician को दिखाएं या Internal Medicine Specialist को? कई लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों के काम, इलाज का तरीका और एक्सपर्टीज पूरी तरह से अलग होती हैं।
तो चलिए देर किस बात की है दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. संजय गुप्ता से जानते हैं जनरल फिजिशियन और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट में क्या अंतर होता है और आपको कौन सी बीमारी में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि General Physician ऐसा डॉक्टर होता है जो आम बीमारियों (Common Diseases) का इलाज करता है। भारत में मौजूद सभी जनरल फिजिशियन ने MBBS (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) की पढ़ाई की होती है।
इन बीमारियों का इलाज जनरल फिजिशियन द्वारा किया जाता है। जब जनरल फिजिशियन इन बीमारियों का इलाज पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं या मरीज की स्थिति बुरी हो जाती है तब मरीज को उस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ट्रांसफर किया जाता है।
डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि Internal Medicine Specialist, जिसे आम भाषा में Physician Specialist भी कहा जाता है, वह डॉक्टर होता है जो किसी गंभीर बीमारी, पुरानी या अंदरूनी बीमारियों का इलाज किया होता है। Internal Medicine Specialist MBBS के बाद MD (Doctor of Medicine - Internal Medicine) कुल मिलाकर 8- 9 साल की मेडिकल ट्रेनिंग पूरे करते हैं।
इन बीमारियों का इलाज Internal Medicine Specialist द्वारा किया जाता है। Internal Medicine Specialist बीमारी का जड़ से पता लगाते हैं और फिर मरीज का इलाज करते हैं।
|प्वाइंट्स
|General Physician
|Internal Medicine Specialist
|एजुकेशन
|MBBS
|MBBS + MD
|एक्सपीरियंस
|सामान्य बीमारियां
|जटिल और पुरानी बीमारियां
|इलाज का स्तर
|नॉर्मल और बेसिक
|एडवांस
|मरीज
|सभी उम्र
|ज्यादातर बुजुर्ग
|बीमारी की गहराई
|सतही
|गहराई से जांच
अगर आपको नीचे दी बीमारियां हैं, तो आप इस स्थिति में जनरल फिजिशियन डॉक्टर से मिल सकते हैं।
अगर आपको नीचे दी बीमारियां हैं, तो आप इस स्थिति में इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए।
Internal Medicine डॉक्टर दवाओं का बैलेंस और लॉन्ग-टर्म मैनेजमेंट करता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
