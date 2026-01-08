कब्ज कहीं कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने बताया किन बातों को नजरअंदाज कर रहे लोग

Lambe Samay Se Kabj Hona: कब्ज कई बार किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकती है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का मानना है कि इस स्थिति को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

Chronic Constipation Reasons: कब्ज को आजकल एक आम समस्या समझा जाने लगा है, जिसे लोग अब ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। कब्ज किसी भी उम्र में हो सकती है और ज्यादातर खान-पान व लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे लंबे समय तक अनदेखा कर देते हैं या बिना डॉक्टर से पूछे खुद ही दवा ले लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कब्ज का मतलब है, पेट ठीक से साफ न होना, शौच करने में परेशानी होना, पेट फूला-फूला लगना या भारीपन महसूस होना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदरूनी बीमारी का एक संकेत हो सकता है। जिस तरह शरीर के बाकी लक्षण होते हैं, जो शरीर की किसी न किसी अंदरूनी बीमारी की ओर इशारा करते हैं, उसी तरह से कब्ज भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि कब्ज होती तब है जब मल आंतों में बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और समय पर पेट साफ नहीं हो पाता है।

लंबे समय तक रहने वाली कब्ज को समझें

लंबे समय से रहने वाली कब्ज यानी अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय से कब्ज की समस्या हो रही है तो इस स्थिति को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हफ्ते में आप सिर्फ 3 दिन या उससे भी कम बार पेट साफ कर पा रहे हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में अक्सर मल सख्त व सूखा होता है, शौच करते समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है या फिर बार-बार शौच आने जैसा लगता है।

ऊपर बताए गए ये संकेत बताते हैं कि कब्ज की समस्या कोई साधारण नहीं है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। कभी-कभी कब्ज होना आम बात है और ज्यादा नुकसानदायक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर रोज पेट साफ करने में परेशानी हो, तो यह सामान्य नहीं है। लंबे समय तक रहने वाली कब्ज अक्सर पेट की चाल, पेट की मांसपेशियों के काम, शरीर के अंदरूनी संतुलन या आंतों की समस्या की वजह से होती है।

किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कब्ज सिर्फ एक पेट की खराबी नहीं है, बल्कि कई बार किसी गंभीर शारीरिक समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए कुछ लक्षण ऐसे हैं, जो अगर आपको दिख जाएं तो उन्हें लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए -

अचानक से कब्ज होना या ठीक से पेट साफ होना बंद हो जाना

शरीर में मेटाबॉलिक बदलाव या हार्मोन से जुड़े बदलाव

आंतों में सूजन आना या पेट में गंभीर दर्द रहना

मल त्याग के दौरान गंभीर दर्द, जलन या चुभन (कोलोरेक्टल डिजीज)

मल में खून आना (जो सिर्फ बवासीर नहीं बल्कि आंतों में संक्रमण या अल्सर का संकेत हो सकता है)

लंबे समय से होने वाली कब्ज का संकेत

अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से पेट साफ नहीं हुआ है या फिर बार-बार कब्ज से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कई बीमारियों का संकेत हो सकता है जिनमें आमतौर पर आंतों में संक्रमण, कैंसर और अन्य कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। इन समस्याओं के कारण आंतों में रुकावट होने लगती है और इसके लक्षण कब्ज के रूप में दिखते हैं।

कैसे करें इलाज

कभी-कभार कब्ज होना आम बात हो सकती है, लेकिन अगर कब्ज बार-बार हो रही है या फिर लंबे समय से है तो उसे इग्नोर न करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर सबसे पहले कब्ज के कारण को जानेंगे और फिर कारण का इलाज करते हुए कब्ज को ठीक करेंगे। कब्ज किसी भी कारण हो उसके साथ-साथ डॉक्टर मरीज को जरूरी पोषक तत्व देंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, फाइबर फूड्स को डाइट में शामिल करेंगे और मरीज की कंडीशन के अनुसार उसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने की सलाह भी दी जा सकती है। इसके साथ-साथ डॉक्टर आपको डाइट व लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ जरूरी सलाह देंगे, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनें और उनका पालन करें। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाओं को समय-समय पर लेते रहें।

