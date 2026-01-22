Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Gastric Pain Or Heart Attack Pain: दिन ब दिन हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब होता जा रहा है कि हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कई बार तो खाने के बाद या अचानक सीने में जलन सी होने लगती है। यह समस्या वैसे आम लग सकती है क्योंकि ऐसा गैस में भी होता है। जिसे ठीक करने के लिए हम घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीने की यही बेचैनी एक गंभीर हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकती है? मेडिकल साइंस में इन दोनों के लक्षणों के बीच इतनी समानता है कि एक आम व्यक्ति के लिए इनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी भ्रम के कारण कई बार लोग अस्पताल पहुंचने में देरी कर देते हैं, जो घातक सिद्ध होती है।
मेरे अनुसार लोग अक्सर सीने में दर्द होते ही इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हार्ट अटैक और गैस के दर्द के लक्षण कई मामलों में एक जैसे महसूस होते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस लेख में गैस से होने वाले दर्द और हार्ट अटैक से पहले होने वाले दर्द के बीच पहचान करने का तरीका बताने वाला हूं।
बहुत से लोग गैस के दर्द और हार्ट अटैक के दौरान दिखने वाले लक्षणोंमें अंतर नहीं कर पाते हैं। गैस का दर्द आमतौर पर पेट से शुरू होकर सीने तक जाता है। इसमें भारीपन, जलन और फुलाव महसूस होता है। यह दर्द अक्सर खाने के बाद बढ़ता है और डकार लेने या उल्टी होने पर कुछ राहत मिलती है। शरीर की पोजीशन बदलने से भी गैस का दर्द कम हो जाता है। कई बार यह दर्द तेज चुभन जैसा लगता है लेकिन कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाता है।
हार्ट अटैक का दर्द सीने के बीच या बाईं ओर दबाव, जकड़न या भारी बोझ जैसा महसूस होता है। यह दर्द गर्दन, जबड़े, पीठ या बाएं हाथ तक फैलता है। इसके साथ पसीना आना, घबराहट, सांस फूलना, मतली और चक्कर जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। यह दर्द आराम करने से ठीक नहीं होता और समय के साथ बढ़ता चला जाता है।
गैस का दर्द कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रहता है और घरेलू उपायों से आराम देता है। इसके उलट हार्ट अटैक का दर्दलगातार बना रहता है और दवा या पोजीशन बदलने से कम नहीं होता। अगर दर्द बार बार लौटता है या पहले से ज्यादा तेज महसूस होता है, तो इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
अगर व्यक्ति को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या मोटापे की समस्या रहती है, तो सीने का कोई भी दर्द खतरे का संकेत बन जाता है। धूम्रपान करने वालों और अत्यधिक तनाव में रहने वाले लोगों में हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों में गैस और हार्ट अटैक के लक्षण और भी ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं।
अगर सीने का दर्द 10 से 15 मिनट से ज्यादा बना रहता है, पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या दर्द हाथ और जबड़े तक फैलता है, तो तुरंत मेडिकल मदद ली जाती है। इसे गैस समझकर इंतजार करना खतरनाक साबित होता है।
सीने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। गैस और हार्ट अटैक के बीच फर्क समझना जरूरी होता है, लेकिन शक की स्थिति में तुरंत जांच कराना ही सुरक्षित कदम माना जाता है। सही समय पर पहचान और इलाज से जान बचाई जाती है और बड़ी जटिलताओं से भी बचाव होता है।
