बार-बार गर्दन में सूजन आना कहीं थायराइड की बीमारी तो नहीं? किन लक्षणों की पहचान करें?

Gardan Me Sujan Ka Karan: सूजन शरीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है और कई बार सूजन आना आमतौर पर एक छोटी-मोटी समस्या का संकेत होता है जैसे इंजरी, इंफेक्शन की शुरुआत या एलर्जी आदि। लेकिन अचानक से आई सूजन या सूजन का बहुत ज्यादा बढ़ना कई बार मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। वहीं शरीर के अलग-अलग हिस्सों में आई सूजन अलग-अलग समस्याओं का संकेत भी दे सकती है। इस लेख में हम गर्दन में आई सूजन के बारे में बात करेंगे, जिसे लोग कई बार सामान्य सूजन समझ कर इग्नोर कर देते हैं जबकि यह थायराइड जैसी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इस लेख में डॉक्टर से जानेंगे कि गर्दन में अगर बार-बार सूजन आ रही है, तो इससे क्या संभावित समस्याएं हो सकती हैं और इसे लंबे समय तक इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है।
“गर्दन के आगे वाले हिस्से में स्थित थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा बनाने और खर्च करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अगर गर्दन में बार-बार सूजन दिख रही है, गांठ महसूस हो रही है या आकार बढ़ता हुआ लग रहा है, तो यह थायराइड से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। हालांकि, हर सूजन थायराइड नहीं होती क्योंकि कभी-कभी यह इंफेक्शन, लिम्फ नोड्स या अन्य कारणों से भी हो सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।”
Dr. Pankaj Bansal, Senior Consultant - Internal Medicine, ShardaCare-Healthcity
थायराइड ग्रंथि के बढ़ने को आम भाषा में घेंघा रोग (Goiter) कहा जाता है। यह आयोडीन की कमी, हार्मोन असंतुलन, ऑटोइम्यून कंडीशन्स (जैसे हाइपोथाइरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म) या थायराइड नोड्यूल्स की वजह से हो सकता है। कई बार शुरुआत में दर्द नहीं होता, इसलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है, जिनके बारे में नीचे बताया गया है।
क्या करें -यदि सूजन तेजी से बढ़ रही है या साथ में दर्द हो रहा है, तो तुरंत जांच करानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड और खून की जांच (TSH, T3, T4) से स्थिति स्पष्ट होती है।
थायराइड ग्रंथि में आमतौर पर दो तरह की समस्याएं होती हैं, एक है ग्रंथि का कम काम करना (हाइपोथायरॉइड) और दूसरी है ग्रंथि का ज्यादा काम करना (हाइपरथाइरॉइड)।
क्या करें - अगर गर्दन की सूजन के साथ इनमें से कोई लक्षण हो, तो थायराइड जांच जरूर करानी चाहिए।
जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि गर्दन में अचानक सूजन आना या बार-बार सूजन आना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर निम्न लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए -
इसके अलावा अगर परिवार में पहले किसी को थायराइड की बीमारी रही है और गर्दन में सूजन या इससे जुड़े किसी भी तरह के मामूली लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
डॉ. पंकज बंसल के अनुसार, “थायराइड की बीमारी आम है, खासकर महिलाओं में, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय पर पहचान और इलाज से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। दवाओं, नियमित जांच और संतुलित आहार से मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।”
अंत में, गर्दन में बार-बार सूजन को सामान्य मानकर अनदेखा न करें। यह शरीर का संकेत हो सकता है कि हार्मोन संतुलन बिगड़ रहा है। शुरुआती जांच से न केवल बीमारी का पता चलता है, बल्कि भविष्य की जटिलताओं से भी बचाव संभव है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी असामान्य बदलाव को गंभीरता से लें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
