महिलाओं में पित्त की पथरी का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानें, कारण और लक्षण और इलाज

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Written By: Dr. Pankaj Sharma | Published : May 27, 2026 6:14 PM IST
आजकल महिलाओं में पित्त की पथरी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। पहले यह बीमारी बढ़ती उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब कम उम्र की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं। बदलती जीवनशैली, गलत खानपान, मोटापा और हार्मोनल बदलाव आदि को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। शुरुआत में गैस और अपच जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन, इसका समय रहते इलाज कराना बहुत जरूरी है। वरना, यह समस्या काफी गंभी बन सकती है और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
आपको बता दें कि गॉलब्लैडर हमारे लिवर के नीचे मौजूद एक छोटा-सा अंग होता है, जो पित्त रस को स्टोर करता है। जब इस पित्त में कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, तब छोटे-छोटे कठोर कण बनने लगते हैं और इन्हें ही पित्त की पथरी कहा जाता है।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में पित्त की पथरी का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसके मुख्य कारण हैं-
जब पित्त में पथरी बनती है, तो कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इस समस्याओं की बिल्कुल अनदेखी न करें। जैसे-
जी हां, पित्त की पथरी का इलाज पूरी तरह से संभव है। आजकल पित्त की पथरी का इलाज आधुनिक तकनीकों से आसानी से किया जा सकता है। अगर पथरी छोटी होती है, तो कुछ दवाइयों और डाइट से ही इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन, अगर बार-बार और ज्यादा दर्द होता है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आजकल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की मदद से भी गॉलब्लैडर स्टोन का इलाज किया जा रहा है। इस सर्जरी की वजह से दर्द कम होता है और जल्दी रिकवरी में भी मदद मिलती है।
Disclaimer: आजकलपित्त की पथरी के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए अगर कोई भी लक्षण महसूस हो, तो एक बार जांच जरूर करें। साथ ही, अपनी डाइट का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।