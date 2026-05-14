गले में थूक निगलने में दर्द हो तो क्या करें? सीनियर डॉक्टर बता रहे हैं इलाज

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 14, 2026 12:15 PM IST
Medically Verified By: Dr. Avvaru Satya Kiran
Swallow saliva throat pain : गले में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार लोगों को खासतौर पर लार निगलते समय तेज दर्द महसूस होता है। यह परेशानी मामूली संक्रमण से लेकर गंभीर ईएनटी समस्याओं तक का संकेत हो सकती है। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर ईएनटी हेड एंड नेक कंसल्टेंट, कोक्लियर इम्प्लांट और लैटरल स्कल बेस सर्जन डॉ. अव्वारू सत्य किरण यशोदा का कहना है कि गले में जलन, सूजन या संक्रमण होने पर निगलते समय दर्द बढ़ सकता है। हालांकि, शुरुआती लक्षणों में कुछ घरेलू उपाय राहत देने में मदद कर सकते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और एसिड रिफ्लक्स के कारण यह परेशानी सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों से भी गले में दर्द हो सकत है, जिसमें गले की अंदरूनी परत में सूजन या जलन होना शामिल है।
कई बार मौसम बदलने, धूल-मिट्टी, ज्यादा ठंडी चीजें खाने या लगातार बोलने से भी गला प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में यह दर्द टॉन्सिल संक्रमण, स्टेप थ्रोट या गले में पस बनने जैसी गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है।
डॉ. सत्या किरण बताते हैं कि हल्के गले के दर्द में कुछ आसान घरेलू उपाय काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे - अगर आपको थूक निगलते टाइम गले में दर्द की परेशानी हो रही है, तो गुनगुने पानी से गरारे करें। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में चौथाई चम्मच नमक मिलाकर दिन में 3-4 बार गरारे करने से सूजन और इन्फेक्शन कम हो सकता है।
गर्म ड्रिंक पिएं - थूक निगलने पर अगर आपको गले में दर्द की परेशानी हो रही है, तो गर्म ड्रिंक्स जैसे- हर्बल टी, शहद और नींबू वाला गुनगुना पानी या सूप का सेवन कर सकते हैं। यह गले को आराम पहुंचाने के साथ-साथ गले में होने वाली ड्राईनेस को कम कर सकता है।
गले को करे हाइड्रेट - थ्रोट लॉजेंज या कैंडी गले को मॉइस्चराइज रखती हैं और जलन कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से गले की परेशानी बढ़ सकती है।
कुछ देर बोलना बंद करें - लगातार बोलने या जोर से चिल्लाने से गले पर दबाव बढ़ता है, ऐसे में आपको कुछ समय के लिए वॉइस रेस्ट की जरूरत होती है।
डॉक्टर सत्या का कहना है कि गले में दर्द होने पर आपको धूम्रपान, ज्यादा मसालेदार भोजन और बहुत ठंडी चीजों के सेवन से बचना चाहिे। ये चीजें गले की सूजन और जलन को बढ़ा सकती हैं।
इसके अलावा अगर काफी समय तक दर्द रहत है, तो डॉक्टर इबुप्रोफेन जैसे ओवर-द-काउंटर पेनकिलर लेने की सलाह देते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
Disclaimer : अगर गले का दर्द 3 से 5 दिन से ज्यादा बना रहे, लगातार बढ़ता जाए या इसके साथ बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सूजन या लार में खून आने जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत ईएनटी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते इलाज कराने से गंभीर संक्रमण और जटिलताओं से बचा जा सकता है।